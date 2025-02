Canal+ : après Disney+, l’ex-chaîne cryptée annonce l’arrêt de deux services inclus dans ses abonnements

La fermeture des services continue sur Canal+ et l’ancien canal 4 de la TNT n’en finit pas de dégrader son offre depuis quelques mois. Cette fois, ce sont deux applications qui vont disparaître des abonnements : Lizzie et Izneo.

L’annonce est passée quasiment inaperçue. Dans un communiqué publié sur son site, la plateforme Canal+ annonce sobrement l’arrêt de deux de ses services inclus dans ses abonnements. Une nouvelle qui intervient alors que la plateforme Disney+ et le service PassPress ont officialisé leur rupture avec Canal+ il y a seulement quelques semaines. Quelques mois plus tôt, c’était Télérama qui quittait l’ancienne chaîne cryptée.

Arrêt de Lizzie et Izneo le 12 mars

« À compter du 12/03/2025, les services Izneo et Lizzie ne seront plus disponibles dans votre offre Canal+. » Si vous n’étiez pas au courant, sachez que votre abonnement Canal vous donne encore accès pour le moment à des catalogues de livres audio et de BD numériques. Mais sans justification aucune, Canal+ annonce la disparition de ces services qui lui apportaient plus de diversité de contenus.

Lizzie est une application de livres audio dans laquelle il était possible de profiter d’une écoute gratuite par mois. Propriété du groupe Editis (anciennement filiale du groupe Vivendi), Lizzie est arrivée sur Canal+ en 2019 pour être proposée en complément de l’offre audiovisuelle.

Dans la même veine, Izneo est un catalogue numérique de BD et de mangas arrivé sur la plateforme à peu près en même temps que Lizzie. Elle donne accès à plusieurs milliers d’albums, avec plusieurs accès en simultané.

Pour le moment, aucun remplacement n’est prévu et il est peu probable que cela arrive quand on voit la diminution progressive du nombre de services proposés par Canal+.

