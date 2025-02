Canal+ casse ses prix le temps d’une vente flash : le pass coupes d’Europe inclus pour moins de 20 €/mois

Du 6 au 17 février 2025 seulement, vous pouvez souscrire une offre 100 % Canal+ avec toutes les chaînes ciné/séries du groupe, l’accès à toutes les coupes d’Europe de foot et d’autres avantages pour 19,99 euros par mois.

Canal+ tente d’attirer le chaland en proposant une offre qui va séduire les amateurs de films et de séries, mais aussi les passionnés de sport. Vous retrouvez l’accès à tous les films 6 mois après leur passage au cinéma : à vous donc Le Comte de Monte-Cristo, Un Petit Truc en Plus ou encore Moi Moche et Méchant 4 qui arrive le 14 février. L’abonnement vous engage pour deux ans, avec une économie de 13 euros tous les mois, sans compter le pass coupes d’Europe.

L’offre 100% Canal+ c’est quoi ?

L’accès à Canal+, Apple TV+ et d’autres chaînes

Le pass coupes d’Europe inclus pour 24 mois

Jusqu’à 2 utilisateurs peuvent regarder simultanément en UHD HDR

Normalement, le contenu de cet abonnement 100% Canal+ est factuée 32,99 euros par mois. Quant au pass coupes d’Europe, il est proposé à partir de 29,99 euros par mois. Si vous souscrivez un abonnement entre le 6 et le 17 février 2025, vous avez tout ça pour 19,99 euros par mois.

Canal+ sous toutes ses formes à prix cassé

Canal+ propose une offre flash qui s’étale sur 12 jours et s’adresse à tous les non-abonnés qui souhaitent le devenir. Si vous n’avez pas déjà de compte chez eux, c’est le moment de sauter le pas. L’offre est donc valable du 6 au 17 février 2025 et vous engage pour au moins 24 mois. Pendant cette période, vous aurez l’abonnement 100% Canal inédit, avec le pass coupes d’Europe offert durant 24 mois.

Après cette période, si vous souhaitez rester abonné, le prix mensuel passera à 32,99 euros. Et il faudra repasser à la caisse pour le pass coupes d’Europe. Mais 24 mois, c’est long, et en attendant vous avez accès à :

Canal+

Apple TV+

Canal+ Box Office

Canal+ Grand Écran

Canal+ Cinéma(s)

Canal+ Sport

Canal+ Foot

Canal+ Sport 360

Canal+ Series

Canal+ Docs

Canal+ Kids

Le tout avec une qualité UHD HDR et un son Dolby Atmos, si votre téléviseur, smartphone ou PC le permettent. Car oui, Canal+ est accessible sur toutes ces plateformes.

Un abonnement généreux à utiliser partout

Partout, pas tout à fait puisque si vous êtes abonné Freebox, il faut le savoir, vous ne pouvez pas entrer vos identifiants pour profiter de votre abonnement. L’opérateur impose de souscrire un abonnement en passant par son interface. Mais bref, mis à part ça, en téléchargeant l’app MyCanal sur votre TV connecté ou tout autre appareil connecté avec un écran, vous accédez à votre profil et votre historique.

Jusqu’à deux utilisateurs peuvent regarder des programmes différents en même temps. En plus des chaînes Canal et des matchs de l’UEFA Champions League, UEFA Europa League, et UEFA Conference League, vous accédez à toute la TNT en live et en replay. Bref, Canal+ ratisse large et permet de découvrir de nombreux programmes inédits, comme la toute nouvelle série Dexter Les Origines, Severance ou encore Hippocrate, une création originale Canal+.

Si jamais vous êtes tiraillé entre toutes les offres de SVOD du marché, vous pouvez comparer le contenu de l’offre 100% Canal+ avec Netflix,Prime Video, Disney+ ou encore Max via notre guide d’achat comparatif.

