Paramount+ est disponible en France : tarifs, séries et films de ce concurrent de Netflix et Disney+

Après Netflix, Disney+... c'est au tour de Paramount+ de se lancer en France. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau service de SVoD.

Qu’est-ce que Paramount+ ?

Paramount+ est un nouveau service de vidéo à la demande en streaming (SVoD), à l’image de Netflix ou encore Disney+. En attendant HBO Max en France (Warner Bros), Paramount+ arrive avec un énorme catalogue de contenus. Aux États-Unis, Paramount Plus propose des franchises, séries et autres films de Viacom et CBS (qui ont fusionné en 2019) pour offrir plus de 20 000 épisodes de télévision et de films. En France, le contenu est plus maigre, puisqu’il n’y a pas de contenu CBS par exemple.

Comme les autres services de SVoD, on accède à ce service via une application dédiée, mais également depuis le web. Comme vous pouvez le voir, l’application ressemble beaucoup à celle de Disney+, avec les différents réseaux de contenus (Paramount+, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, etc.).

Paramount+ est disponible en France depuis le 1ᵉʳ décembre 2022.

Quels sont les films et séries disponibles sur Paramount+ en France ?

Pour son lancement, la liste n’est pas énorme. Tout le catalogue tient dans une image de Tweet. On peut ainsi retrouver des séries comme MacGyver (2017), True Bloods, Hawaii 5-0, NCIS, South Park, quelques séries Star-Trek, Dexter, Halo, The Borgias, Bob l’Éponge, Billions, Yellowstone, Dora l’exploratrice, Moonbase, Seal Team, La Pat Patrouille, et par ailleurs des films : les Grease, Scream, Ninja Turtles, Mission : Impossible, Le Flic de Beverly Hills, Top Gun, etc.

Quels sont les prix de Paramount+ ? Comment s’y inscrire ?

Il n’y a pas d’offre en 4K sur Paramount+, le service est uniquement disponible en Full HD en France. C’est un choix discutable, surtout que tous les concurrents proposent la définition 4K et que de nombreux contenus de Paramount+ sont en 4K sur myCanal. Ce choix permet néanmoins d’offrir un abonnement plus simple… puisqu’il n’y a qu’une seule offre.

Paramount+ coûte donc 7,99 euros/mois sans engagement (depuis le site internet ou l’application), soit à peu près le même prix que Disney+ (8,99 euros par mois). Une semaine de découverte permet de tester le service sans avoir à le payer, pensez à annuler l’abonnement si vous refusez que l’on vous facture le 1ᵉʳ mois.

Enfin, vous avez peut-être déjà accès à Paramount+ puisqu’il est inclus dans l’offre Ciné Séries de Canal+. Canal+ propose Canal Ciné Série en à 25,99 euros par mois pendant 12 mois (et un engagement de 24 mois), cet abonnement intègre myCanal, Canal+, OCS, Netflix, mais également Disney+. Il y a aussi une offre sans engagement à 34,99 euros par mois.

L’opérateur Orange est aussi dans la boucle puisqu’il propose un abonnement de 6 mois au service de VOD pour toute souscription à une offre Livebox Fibre et ADSL avant le 1er février 2023. Passé les 6 premiers mois, Paramount+ est facturé au tarif habituel, soit 7,99 euros/mois.

Les offres Livebox sont aujourd’hui disponibles à partir de seulement 22,99 euros/mois pendant un an. L’offre Livebox Up est à 29,99 euros/mois et l’offre Livebox Max Fibre est à 34,99 euros/mois. Le tout vient avec un engagement de 12 mois et les prix sont valables durant un an.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.