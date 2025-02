Apple TV+ arrive (enfin) sur Android : la firme de Cupertino étend son service de streaming

Tout vient à point à qui sait attendre. Les utilisateurs de smartphones Android peuvent désormais profiter pleinement du service de streaming d’Apple. La firme de Cupertino propose enfin une application native Apple TV+ pour l’écosystème Android pour toucher un public plus large.

Source : Apple

Comme cela était pressenti il y a maintenant plusieurs mois, le géant technologique californien tente d’élargir son public en proposant une nouvelle version de son application de streaming Apple TV+. Cette dernière permet désormais aux utilisateurs Android d’accéder à l’intégralité du catalogue Apple TV+ directement depuis leurs appareils mobiles, sans passer par un navigateur web comme c’est le cas actuellement.

Enfin dirons certains ! Alors qu’Apple Music a été lancé en juin 2015 et disponible quelques mois plus tard sous Android, pour des raisons obscures, la plateforme de streaming de la marque à la pomme n’a pas du tout été logée à la même enseigne. En effet, l’application Apple TV+ sortie en 2019 n’avait toujours pas son équivalent pour les appareils Android, à l’exception, depuis 2021, des téléviseurs et vidéoprojecteurs connectés animés par Android TV/Google TV.

Des fonctionnalités complètes

Pas de jaloux, l’application Apple TV+ pour Android propose l’ensemble des fonctionnalités présentes sur iOS. Les utilisateurs peuvent notamment reprendre les programmes en cours et créer une liste de contenus à regarder.

Il est également possible de télécharger les contenus pour un visionnage hors-ligne, avoir des contenus suggérés et recevoir des notifications pour les nouveautés. L’interface est spécifiquement adaptée aux codes d’Android, offrant ainsi une expérience utilisateur optimisée.

Le service est proposé à 9,99 euros par mois avec une période d’essai de 7 jours. Il est possible de s’abonner directement depuis l’application Android et d’accéder à l’ensemble du catalogue de contenus originaux Apple, incluant séries, films et documentaires.

Cette ouverture vers Android représente donc une opportunité importante pour Apple étendant ainsi sa base d’abonnés, en considérant les plus de 3 milliards d’utilisateurs du système de Google dans le monde. Le service est disponible dès aujourd’hui.

