Apple TV+ devrait enfin arriver sur les smartphones Android

Une offre d'emploi publiée par Apple laisse entendre que les smartphones Android pourront enfin profiter d'Apple TV+ à l'avenir.

Apple n’a pas vraiment l’habitude de développer des applications pour Android, le rival d’iOS. C’est notamment pour cela qu’il est intéressant de prendre connaissance d’une offre d’emploi récemment publiée par l’entreprise. L’intitulé ne laisse pas de place au doute : « Android Software Engineer – Apple TV App ».

Comme l’explique Mark Gurman, journaliste spécialiste d’Apple pour Bloomberg, cela laisse entendre qu’Apple TV+ pourrait enfin débarquer sur les smartphones Android. La description du poste mentionne le fait de « mener le développement de nouvelles fonctionnalités amusantes, et de contribuer à la construction d’une application utilisée par des millions de personnes pour regarder et découvrir la télévision et le sport ».

Pour rappel, le service de SVoD Apple TV+ s’est lancé en 2019. Le but étant clair : offrir une solution maison d’Apple en alternative aux géants du secteur comme Netflix. Apple TV+ propose ainsi des films et surtout des séries originales en misant, souvent, sur un casting et une production XXL pour attirer les foules.

Apple TV+ et les milliards d’utilisateurs Android

Rappelons que l’application Apple TV — qui donne accès aux contenus Apple TV+ — est disponible sur plusieurs plateformes ici et là. Il est notamment possible d’en profiter via un Google Chromecast ou sur des TV connectés animés par Android TV/Google TV. En revanche, les smartphones Android n’y ont toujours pas droit jusqu’à présent.

Apple n’a jamais officiellement communiqué sur le nombre d’abonnés à Apple TV+. Toutefois, on peut imaginer que cette extension vers les smartphones Android vise à grossir considérablement le nombre de clients potentiels. Android représente plus de 70 % du parc des OS mobiles dans le monde avec des milliards d’utilisateurs.

Enfin, rappelons qu’Apple TV+ coûte 9,99 euros par mois en France.

