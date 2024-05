Android TV : votre téléviseur va devenir plus performant, économe et intelligent avec Android 14

Android 14 débarque sur votre téléviseur. Google va déployer une nouvelle version d'Android TV auprès des constructeurs avec à la clé des améliorations en termes de performance, d'économie d'énergie, mais aussi l'intégration de son IA Gemini.

Alors que Google s’apprête à déployer Android 15 sur tous les smartphones compatibles, les téléviseurs connectés intégrant Android TV (et ils sont nombreux) vont enfin recevoir la mise à jour Android 13.

En plus d’apporter des améliorations notables en termes de performance, cette mise à jour va aussi rendre votre téléviseur plus intelligent et précis dans ses recommandations grâce à l’IA. Petit tour d’horizon.

Android TV devient plus performant et efficient

Android TV est installé sur plus de 220 millions d’appareils à travers le monde, qu’il s’agisse de téléviseurs (Sony, TCL, Philips) ou de boitiers multimédias et box TV (Free, Bouygues, Nvidia et évidemment Chromecast).

L’arrivée d’Android 14 dans l’écosystème Google TV apporte des améliorations notables de performances pour « une expérience télévisuelle plus rapide et plus réactive », ce qui fait parfois défaut à certains OS intégrés à nos téléviseurs, surtout dans l’entrée de gamme.

Google a aussi ajouté un nouveau mode d’économie d’énergie pour réduire votre consommation d’électricité lorsque votre téléviseur est en veille. Vous pourrez choisir entre trois modes, qui désactiveront les fonctions réseau selon le mode choisi.

De nouvelles fonctions d’accessibilités sont aussi prévues, comme un meilleur contrôle des couleurs et de l’affichage du texte, ainsi qu’un mode picture-in-picture pour visionner le contenu d’une application tout en parcourant le menu d’Android TV.

Gemini rend la recommandation de contenus plus intelligente

Mais que serait une annonce Google sans un soupçon d’IA. La Google I/O est aussi l’occasion pour la firme d’intégrer sa suite Gemini à Android TV.

Le système vous aidera « à découvrir du contenu plus rapidement grâce à des recommandations basées sur l’IA » sans qu’on ait plus de détails. Gemini va générer des descriptions personnalisées sur la page d’accueil de votre TV, qui seront écrites sur la base de votre historique de visionnage et de vos goûts. Une fonctionnalité qui pourra aussi se charger de remplir les descriptions manquantes, mais aussi d’en proposer des traductions si elles sont absentes.

Nous avons encore peu de détail sur ce qu’apportera cette intégration de Gemini à Android TV, mais il y a fort à parier qu’elle s’enrichisse au fil du temps