De son prix à son catalogue, Apple TV+ essaye de se démarquer de sa concurrence. Mais est-ce que cela arrive réellement à nous faire oublier Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ ? On vous donne notre avis !

Le 25 mars 2019, Apple dévoilait une flopée de nouveaux services, marquant ainsi un véritable tournant dans l’histoire de l’entreprise. Aux côtés de l’Apple Card, d’Apple Arcade ou d’Apple News+, la marque à la pomme présentait alors Apple TV+, un service de SVoD.

Pour ce lancement en grande pompe, Tim Cook et ses équipes mettent les petits plats dans les grands en invitant sur scène de grands noms du cinéma tels que Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Jason Momoa ou Oprah Winfrey. Un casting en or pour un lancement pensé pour marquer les esprits.

Plusieurs années plus tard, faisons le point sur ce service de streaming vidéo venant affronter sur le tard des géants comme Netflix ou Amazon Prime Video.

Les origines d’Apple TV+

Remontons le temps jusqu’en 2017. La France n’a pas encore gagné sa deuxième étoile en Coupe du Monde, un tout jeune président de la République venait de prendre ses fonctions à l’Élysée et le 16 juin, Apple dévoilait que « Jamie Erlicht et Zack Van Amburg rejoignent Apple à la direction de la programmation vidéo » par le biais d’un communiqué de presse.

Ces têtes d’affiches de Sony Pictures à l’origine de succès comme Breaking Bad et The Crown avaient alors pour but « d’apporter à la vidéo ce qu’Apple a si bien su apporter à ses autres services et produits : une qualité incomparable ». Cela restera encore jusqu’à aujourd’hui le mot d’ordre : la qualité plutôt que la quantité.

Le catalogue de films et séries Apple TV+

Contrairement à ses concurrents qui n’hésitent pas à racheter du fond de catalogue à tour de bras pour faire du volume, Apple TV+ se concentre donc avant tout sur ses propres productions, les Apple Originals. Le nombre de programmes se compte ainsi plutôt en centaines qu’en milliers et sont classés en cinq grandes familles : les films, les documentaires et émissions, les contenus pour toute la famille, les séries dramatiques et les séries comiques. Une stratégie qui semble fonctionner au vu des multiples récompenses obtenues.

Voici quelques-uns des programmes particulièrement salués pour chacune de ces catégories.

Films Apple TV+

Killers of the Flower Moon

The Banker

Tetris

Causeway

CODA

MacBeth

Hala

USS Greyhound

Finch

Documentaires Apple TV+

Tiny World

Still

Le dilemme Lincoln

Louis Armstrong’s black & blues

L’année où la Terre a changé

11 septembre : dans la peau du président

Le tunnel aux pigeons

The Line

Pour toute la famille

Snoopy et les Peanuts

Eau-Paisible

Plume et Duvet

Super-Sourde

Mission : adoption

Drôle de science

Le peuple loup

Séries dramatiques Apple TV+

Foundation

The Morning Show

Silo

For All Mankind

Severance

Invasion

See

Hijack

Pachinko

Histoire de Lisey

Séries comiques Apple TV+

Ted Lasso

Shrinking

Mythic Quest

Still Up

Platonic

Notons au passage qu’Apple TV+ contient désormais quelques programmes non originaux (comme certains épisodes de Snoopy), mais cela reste l’exception plus que la règle.

Quel est le prix de l’abonnement Apple TV+ ?

Lors de son lancement, l’abonnement à Apple TV+ coûtait 4,99 euros par mois, ou 49,99 euros par mois. Avec l’étoffement du catalogue, le prix a augmenté pour atteindre 6,99 euros par mois, puis 9,99 euros par mois en octobre 2023.

L’abonnement à Apple TV+ est également inclus dans l’offre Apple One avec Apple Arcade au prix de 19,95 euros par mois, ou 34,95 euros pour la version Premium avec Fitness+ et 2 To de stockage sur iCloud+.

Comment avoir Apple TV+ gratuitement ?

Il existe cependant des moyens tout à fait légaux de profiter d’Apple TV+ à moindre coût, à commencer par l’offre d’essai de sept jours avant de commencer à payer l’abonnement.

L’achat d’un iPhone, iPad, Apple TV ou Mac donne également accès à 3, 6 ou 12 mois à Apple TV+ si vous n’avez jamais profité d’une telle offre. De plus, des périodes d’essai de plusieurs mois sont régulièrement proposées à l’achat d’un téléviseur ou d’une console de jeu par exemple.

Les offres groupées

En avril 2023, Canal+ a intégré Apple TV+ à toutes ses offres payantes. Le contenu du service de SVoD est donc accessible dès 27,99 euros par mois aux côtés des chaînes Canal+.

L’offre Canal+ Ciné Séries à 45,99 euros par mois intègre en outre Netflix, Disney+, Paramount+ ou encore OCS. Une offre incontournable pour qui souhaite du tout-en-un.

Partage familial

L’abonnement Apple TV+ peut être partagé à cinq autres membres de votre foyer en passant par le partage familial d’Apple.

Les plateformes pour regarder Apple TV+

Apple TV+ est disponible sur de nombreuses plateformes depuis l’application Apple TV, dont, bien évidemment, tous les produits Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV), mais aussi un navigateur Web.

Vous pourrez également télécharger l’application Apple TV sur les plateformes suivantes :

Android TV / Google TV

Fire TV

Roku

Smart TV Samsung, LG, Panasonic, Hisense (Vidaa)

PS5 et PS4

Xbox One, Series X, Series S

Notre avis sur Apple TV+

À une époque où les services de SVoD se multiplient et augmentent significativement leurs tarifs, Apple TV+ semble être une oasis de fraîcheur. Non seulement son prix est plus doux que la concurrence, mais les productions sont originales et particulièrement soignées. Le catalogue n’est pas prévu pour vous gaver jusqu’à plus soif, mais pour apprécier de bons programmes de temps en temps.

Cette force est aussi la plus grande faiblesse d’Apple TV+. Si vous n’appréciez pas plus que cela les programmes phares du catalogue (ou si vous les avez déjà tous vus), vous n’aurez que très peu de choix sur lequel vous rabattre.

Contrairement à un Netflix, par exemple, où on aura tôt fait de se laisser happer par du contenu médiocre tous les soirs, Apple TV+ se consomme peut-être plus ponctuellement. Le service mérite de s’y abonner de temps en temps pour regarder certaines séries ou les nouvelles saisons de celles déjà disponibles, mais peut facilement s’oublier quelques mois dans l’année pour économiser. À vous de voir selon votre fréquence de visionnage et votre budget.