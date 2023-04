Canal+ intègre Apple TV+ gratuitement : découvrez les meilleures séries et films à voir absolument

Plongez au cœur de l'univers captivant d'Apple TV+, désormais disponible pour les abonnés Canal, avec notre guide ultime des films et séries incontournables à découvrir absolument. De l'action trépidante aux comédies irrésistibles, en passant par des récits poignants, nous avons sélectionné pour vous les pépites à ne pas manquer sur cette plateforme.

Dans une alliance inédite, Canal+, acteur majeur du paysage audiovisuel français, a intégré le service de streaming vidéo à la demande Apple TV+ dans l’ensemble de ses offres payantes, et ce, sans surcoût pour ses abonnés. Cet accord historique marque un tournant pour Canal, qui enrichit considérablement son catalogue de contenus grâce à la plateforme de streaming d’Apple. Dès aujourd’hui, les utilisateurs de l’application myCanal pourront profiter des programmes Apple TV+ sans frais supplémentaires.

Face à cette offre pléthorique, vous vous demandez sans doute quelles séries et quels films regarder sur ce service de sVOD. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider ! Dans la suite de cet article, nous vous proposerons une sélection des meilleures séries et films disponibles sur Apple TV+.

Vous constaterez que le nombre de séries et de films disponibles est moins important que sur Netflix, mais la qualité globale du contenu proposé est exceptionnelle. Sur le site officiel d’Apple, vous pourrez consulter la liste complète des séries et films Apple TV+ Originals, accompagnée de détails et d’informations sur chaque production.

Apple TV+ est également intégré dans l’offre Ciné Séries de Canal+. Canal+ propose Canal Ciné Série en à 25,99 euros par mois pendant 12 mois (et un engagement de 24 mois), cet abonnement intègre myCanal, Canal+, OCS, Netflix, Paramount+, mais également Disney+. Il y a aussi une offre sans engagement à 34,99 euros par mois.

Séries à ne pas manquer

Ted Lasso

Cette comédie feel-good suit l’histoire d’un entraîneur de football américain qui se retrouve à la tête d’une équipe de football britannique. Avec son humour décalé et son optimisme contagieux, Ted Lasso a su séduire les spectateurs et la critique.

The Morning Show

Plongez dans les coulisses d’une émission matinale américaine et découvrez les intrigues qui se trament entre les animateurs, les producteurs et le réseau. Avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, cette série dramatique promet des moments intenses.

For All Mankind

Cette série de science-fiction uchronique imagine un monde où la course à l’espace entre les États-Unis et l’URSS ne s’est jamais arrêtée. Suivez les astronautes et leurs familles dans cette histoire alternative passionnante.

Mythic Quest

Cette comédie satirique suit les aventures d’une équipe de développeurs d’un MMORPG. Entre créativité débordante et ego surdimensionné, les personnages hauts en couleur de cette série vous feront rire aux éclats.

Hala

Hala, une adolescente musulmane, observe sa famille s’effriter alors qu’elle découvre l’amour. En dernière année de lycée aux États-Unis, elle est comme toutes les autres jeunes filles de son âge, songeant à la fois à l’université et aux garçons. Lorsqu’elle s’éprend de Jesse, les réticences de sa famille mettent en lumière les différences générationnelles et culturelles auxquelles elle doit faire face.

Shrinking

Un thérapeute spécialisé dans le deuil transgresse les règles en exprimant franchement ses pensées à ses clients. Jimmy, qui a perdu sa femme, souhaite tenter cette approche novatrice pour gérer son chagrin, bien qu’il ne sache pas si cela pourra réellement aider les autres. Cette comédie originale, mettant en vedette Jason Segel, Jessica Williams et Harrison Ford, vous fera rire tout en explorant les méandres du deuil et les différentes façons d’y faire face.

Severance

Mark Scout est employé chez Lumon Industries, où les salariés subissent une intervention séparant leurs souvenirs personnels et professionnels. Il se trouve plongé au cœur d’un mystère qui l’oblige à confronter la véritable essence de son travail.

Silo (mai 2023)

Dans un avenir post-apocalyptique près de San Francisco, les gens vivent désormais dans des silos souterrains. Une hiérarchie sociale s’est développée autour d’un vaste escalier et sur 144 niveaux, reflétant l’organisation de cette nouvelle société.

Films à voir absolument

Greyhound

Tom Hanks incarne un capitaine de la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale dans ce film de guerre intense. Suivez-le dans sa première mission de convoi transatlantique, alors qu’il tente de protéger les navires alliés des sous-marins allemands.

Palmer

Justin Timberlake brille dans ce drame poignant où il interprète un ancien détenu qui retourne dans sa ville natale et se lie d’amitié avec un jeune garçon maltraité. Ce film aborde des sujets profonds et émouvants, et offre une performance remarquable de Timberlake.

Coda

Coda est un remake franco-américain du film « La Famille Bélier » qui raconte l’histoire de Ruby, 17 ans, seule entendante dans une famille de sourds. Elle découvre sa passion pour le chant et doit choisir entre réaliser ses rêves ou assumer ses responsabilités familiales, car sa famille compte sur elle pour communiquer avec les autres.

The Banker

Inspiré d’une histoire vraie, ce film retrace le parcours de deux entrepreneurs afro-américains qui, dans les années 1960, tentent de contourner les lois racistes en engageant un homme blanc pour être leur homme de paille. Avec Anthony Mackie et Samuel L. Jackson, ce drame historique est à la fois instructif et captivant.

Wolfwalkers

Ce film d’animation enchanteur raconte l’histoire d’une jeune chasseuse de loups et de sa rencontre avec une mystérieuse tribu capable de se transformer en loups la nuit. Les dessins superbes et l’histoire envoûtante font de ce film une expérience inoubliable.

Tetris

L’histoire fascinante du jeu vidéo le plus célèbre et de son succès planétaire auprès des joueurs. Henk Rogers découvre Tetris en 1988 et prend un risque audacieux en se rendant en URSS. Là-bas, il s’associe avec Alexey Pajitnov pour présenter ce jeu captivant au monde entier.

