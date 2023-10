Apple augmente ses prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple One

Apple a annoncé une hausse de plus de 40 % pour ses offres Apple TV+ et Apple Arcade. L'abonnement Apple One augmente avec elles.

DĂ©cidĂ©ment, l’heure est aux augmentations de prix pour les services de streaming de musique comme de sĂ©ries ou de films. Après Spotify, Deezer ou Netflix, c’est au tour d’Apple d’annoncer une hausse de son prix pour sa plateforme de SVoD, Apple TV+.

La firme amĂ©ricaine a en effet dĂ©cidĂ© d’augmenter le prix de l’abonnement mensuel de 6,99 Ă 9,99 euros par mois, soit une hausse de près de 43 %. Il en va de mĂŞme pour l’abonnement Apple Arcade, qui permet de profiter d’un catalogue de jeux, d’ordinaire payants, sur les iPhone, l’Apple TV ou les iPad. Le forfait passe cette fois de 4,99 euros Ă 6,99 euros par mois, soit une augmentation de 40 %.

Apple One augmente de 3Â euros, quelle que soit la formule

Logiquement, l’abonnement Apple One, qui permet de profiter du mĂŞme coup d’Apple TV+, d’Apple Arcade, d’iCloud+, d’Apple Music et d’Apple Fitness+, voit Ă©galement son tarif augmenter. Le prix sur toutes les formules va ainsi prendre 3 euros de plus par mois. Il faut dire que, quelle que soit la formule choisie, Apple Arcade et Apple TV+ font partie de l’offre Apple One. Concrètement, le prix le plus accessible d’Apple One passera ainsi de 16,95 euros Ă 19,95 euros par mois pour la formule individuel. La formule Premium — qui intègre Fitness+ et 2 To sur iCloud+ — passe quant Ă elle de 31,95 euros Ă 34,95 euros par mois.

Interrogé par nos collègues de Numerama, Apple précise que cette augmentation sera effective dans les 30 prochains jours, au moment du renouvellement de leur abonnement : « Nous nous efforçons d’offrir les meilleures expériences possibles à nos clients en ajoutant constamment à nos services des divertissements et des contenus de grande qualité, ainsi que des fonctionnalités innovantes ».

Reste que les augmentations des plateformes de streaming sont de plus en plus frĂ©quentes. Certes, Apple ne fait que se normaliser par rapport aux services de SVoD concurrent — Netflix en 4K coĂ»te dĂ©sormais 20 euros par mois, Disney+ coĂ»te quant Ă lui 9 euros par mois — mais les abonnements se cumulent et la facture globale augmente avec eux.

