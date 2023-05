AppleTV+ est désormais inclus avec toutes les offres Canal+

CANAL+ élargit son offre et intègre désormais dans toutes ses formules un accès complet à AppleTV+, sans le moindre surcoût. Une excellente nouvelle pour les sérievores, qui pouvaient déjà profiter de Netflix, Disney+, ou encore Paramount+ avec l’abonnement CINE SERIES.

Lancée en 2019, la plateforme de vidéos en streaming AppleTV+ a immédiatement conquis les amateurs de films et de séries par la qualité de ses contenus exclusifs Apple Originals. Ce succès n’a pas échappé à CANAL+, qui a signé en avril dernier un partenariat historique avec la marque à la pomme.

Depuis lors, tous les abonnés de CANAL+ ont accès en illimité et sans frais supplémentaires à l’intégralité du catalogue AppleTV+. L’offre CANAL+ CINE SERIES à 34,99 euros par mois la première année (puis 45,99 euros par mois) devient alors l’une des plus complètes et des plus qualitatives du marché.

Pour profiter d’AppleTV+, aucune option supplémentaire n’est à souscrire. Une fois abonné à CANAL+, vous pouvez automatiquement y accéder.

Une offre parmi les plus généreuses du marché

Le service de vidéo en streaming d’Apple a déjà séduit plus de 25 millions d’internautes à travers le monde. Un triomphe qui s’explique par la variété et la qualité des contenus disponibles. AppleTV+ compte environ 200 films, séries, documentaires et programmes jeunesse mis à jour chaque semaine. De quoi plaire à toute la famille.

Mais AppleTV+, c’est aussi des exclusivités Apple Originals, reconnues pour leur excellente qualité, comme les séries The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Téhéran avec Glenn Close, ou encore la série Foundation adaptée des romans iconiques d’Isaac Asimov.

Cette plateforme de streaming à succès est désormais disponible à tous les abonnés CANAL+, y compris avec l’offre de base. Proposée à 22,99 euros par mois la première année (puis 27,99 euros par mois) avec un engagement de 24 mois, ou à 27,99 euros sans engagement, celle-ci comprend AppleTV+, ainsi que les chaînes TV suivantes :

CANAL+ ;

CANAL+ GRAND ÉCRAN ;

CANAL+ SPORT 360 ;

CANAL+ SERIES ;

CANAL+ DOCS ;

CANAL+ KIDS.

Vous pourrez alors (re)découvrir des séries phares comme Hippocrate, Tokyo Vice, Le Bureau des Légendes, ou encore Baron noir, parmi d’autres contenus à succès.

Vous souhaitez encore plus de contenus ? CANAL+ a prévu une offre démesurée avec en prime un accès à différents services de streaming comme Netflix, Disney+, Paramount+, OCS, CANAL+ SERIES, CANAL+ CINEMA et CINE+.

Cette formule hautement équipée est affichée à seulement 34,99 euros par mois pendant un an (puis 45,99 euros par mois) avec engagement de 24 mois, ou 45,99 euros par mois sans engagement.

Quelle que soit l’offre choisie, durant 2 mois, CANAL+ vous offre l’option TV Plus comprenant 50 chaînes supplémentaires. Celle-ci est ensuite accessible à 10 euros par mois. Et, si vous cliquez sur le lien ci-dessous pour vous abonner à l’une des offres avec engagement de 24 mois, CANAL+ vous fait profiter en prime de 50 euros de remise sur votre abonnement.

Des contenus accessibles sur tous vos écrans

Au-delà de la grande quantité de programmes offerts, la force de CANAL+ réside dans son interface MyCANAL, disponible depuis un navigateur web ou bien depuis l’application éponyme. Smartphone, tablette, PC, ou encore SmartTV, le choix du support est vaste.

CANAL+ a aussi pensé aux abonnés qui ne sont pas équipés d’une SmartTV, mais qui veulent tout de même regarder un film ou une série, accompagnés de leurs proches ou de leurs amis. Avec un boîtier ou une clé compatible AirPlay ou Chromecast, tous les contenus peuvent être diffusés jusqu’en 4K sur le téléviseur de votre choix.

MyCANAL s’avère aussi très pratique au quotidien pour les familles et les couples, sachant que le système autorise deux personnes à se connecter simultanément. Et même lorsque vous êtes hors ligne, vous pouvez accéder à vos programmes favoris. Avant d’entamer un long voyage en train ou en avion, vous pourrez télécharger les contenus souhaités depuis l’appareil de votre choix, afin qu’ils soient accessibles une fois coupé d’internet.

Une souscription en quelques clics

Pour souscrire à l’une des offres CANAL+, c’est très simple : tout se passe en ligne. Après avoir sélectionné la formule qui vous convient, avec ou sans engagement, la plateforme vous invite à créer un compte. Vous devez simplement indiquer une adresse email, un mot de passe, puis vos coordonnées.

À ce stade, il ne reste plus qu’une étape pour finaliser la souscription : le règlement par carte bancaire de la première mensualité. Et c’est tout !

Vous pouvez ensuite profiter pleinement de tout le catalogue disponible avec l’offre choisie. Et si vous changez d’avis, vous pouvez résilier sous un mois votre abonnement, et ce, même si vous aviez opté pour la formule avec engagement.