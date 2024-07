Netflix, Disney+, Prime Video, Max, Apple TV+… Le retour en force de la publicité

Netflix, Disney+, Max… Les noms ont changé, mais le modèle économique semble revenir à ses racines. La publicité, autrefois reléguée à la télévision traditionnelle, s’impose désormais sur nos plateformes préférées. Apple TV+ devrait succomber à ce modèle.

Souvenez-vous de l’époque où le streaming était synonyme de liberté. Fini les coupures pub au milieu de votre film préféré, adieu les spots répétitifs entre deux épisodes de votre série du moment. C’était le grand argument de vente des plateformes comme Netflix : payez un abonnement et profitez d’un contenu ininterrompu.

Mais voilà, les temps changent. Et avec eux, les modèles économiques. Aujourd’hui, la plupart des grands noms du streaming — Netflix, Disney+, Max, Prime Video — proposent des forfaits moins chers… en échange de publicités. Un retour aux sources qui fait grincer des dents certains utilisateurs, mais qui semble être la nouvelle norme.

Pourquoi ce revirement ? C’est simple : l’argent. Les plateformes de streaming sont en quête constante de rentabilité. Et la publicité représente une manne financière non négligeable. D’autant plus que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les utilisateurs ne sont pas forcément réfractaires à l’idée.

Prenons l’exemple de Netflix, pionnier dans bien des domaines, y compris celui-ci. Fin 2022, la plateforme lance son offre avec publicité. Un pari risqué ? Pas vraiment. Selon les derniers chiffres communiqués par l’entreprise, 40 % des nouveaux abonnés optent pour ce forfait moins cher, mais ponctué de spots publicitaires.

Ce chiffre peut surprendre. Après tout, qui voudrait payer pour voir des pubs ? Mais il faut comprendre le contexte. Les utilisateurs jonglent souvent entre plusieurs services de streaming. Réduire la facture sur l’un d’eux, même au prix de quelques publicités, peut faire une réelle différence sur le budget mensuel.

De plus, n’oublions pas que pour beaucoup, la télévision traditionnelle avec ses coupures pub reste une norme. Le streaming avec publicité apparaît alors comme un juste milieu : moins de pubs qu’à la télé, mais à un prix plus attractif que les forfaits premium.

Apple TV+ : le dernier des Mohicans ?

Mais, un nom se distingue : Apple TV+. La plateforme de la marque à la pomme est aujourd’hui la seule parmi les grands acteurs à ne pas proposer d’offre avec publicité. Mais pour combien de temps encore ?

Dans The Telegraph, des indices laissent penser qu’Apple pourrait bien emboîter le pas à ses concurrents. Des rencontres auraient eu lieu entre Apple et Barb, une société britannique spécialisée dans la mesure d’audience. L’objectif ? Discuter des options possibles pour le suivi des vues publicitaires sur Apple TV+.

Pour aller plus loin

Apple TV+ pourrait ressembler un peu plus à Netflix grâce à une offre moins coûteuse

Si ces rumeurs se confirmaient, ce ne serait pas étonnant. Apple est depuis longtemps une régie publicitaire, la firme américaine place des publicités dans l’App Store, Apple News… et les revenus apparaissent dans Services. Bref, directement ou indirectement, l’activité Publicités d’Apple a généré entre 25 et 30 milliards de dollars en 2023.

Il y a quelque chose d’ironique dans cette situation. Les plateformes de streaming, qui se sont positionnées comme les alternatives modernes à la télévision traditionnelle, semblent aujourd’hui reproduire le même modèle économique.

Mais ne nous y trompons pas : le streaming, même avec publicité, reste fondamentalement différent de la télévision classique. La flexibilité du visionnage, la richesse des catalogues, la qualité des productions originales… Autant d’éléments qui continuent de distinguer ces services.

Néanmoins, cette évolution pose question. Le streaming était censé révolutionner notre façon de consommer les médias. Finit-il par reproduire les mêmes schémas que ses prédécesseurs ? Ou s’agit-il simplement d’une étape dans un processus d’évolution plus large ?

Au final, que penser de cette tendance ? D’un côté, les offres avec publicité permettent d’accéder à des contenus premium à moindre coût. C’est une opportunité pour ceux qui trouvaient les abonnements trop onéreux.

De l’autre, on peut y voir une forme de régression. La promesse initiale du streaming — un contenu à la demande, sans interruption — s’effrite peu à peu. Sans parler des questions de confidentialité que soulève inévitablement la publicité ciblée.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.