Les Beats Studio Buds Plus, avec ANC, ont droit à une réduction de prix de 30 % pendant ces soldes

Dévoilés il y a deux ans, les Beats Studio Buds Plus sont des écouteurs sans fil qui promettent une réduction de bruit active très efficace et un mode transparence meilleur que celui proposé par leurs prédécesseurs, les Beats Studio Buds. En cette fin de soldes d’hiver, les Beats Studio Buds Plus sont proposés à à 139,99 euros au lieu de 199,95 euros sur Amazon.

Non, Apple ne propose pas que des AirPods sur le marché des écouteurs sans fil. Rappelez-vous que la firme à la Pomme a racheté Beats en 2014 : elle compte donc aussi sur cette marque pour peser sur le secteur. Dans son catalogue de true wireless, on trouve par exemple les Beats Studio Buds Plus, une paire proposant une réduction de bruit active qui se veut très pointue, un mode transparence tout aussi efficace ainsi qu’une autonomie généreuse. Des écouteurs que l’on trouve d’ailleurs, pendant les soldes d’hiver, à moins de 140 euros.

Ce que proposent les Beats Studio Buds Plus

Un format intra-auriculaire

Une réduction de bruit active

Une autonomie de 36 heures

Lancés à 199,95 euros, les Beats Studio Buds Plus sont actuellement affichés à 139,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Beats Studio Buds Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs bien endurants

Les Beats Studio Buds Plus sont des écouteurs sans fil au format intra-auriculaires, qui entrent donc dans le pavillon auditif pour s’y loger et ainsi offrir une isolation passive efficace. Quatre paires d’embouts en silicone sont d’ailleurs fournies pour pouvoir choisir celle qui nous convient le mieux et ainsi profiter d’un bon confort. Côté design, les modèles présentés ici arborent un look 100 % transparent qui n’est pas sans rappeler la proposition de Nothing avec ses écouteurs sans fil ear (1), ear (Stick) et ear (2). Ça a son petit charme, il faut le dire.

Ces true wireless s’accompagnent par ailleurs d’un boîtier, qui dévoile lui aussi ses composants. Il permet avant tout aux écouteurs de bénéficier de 36 heures d’autonomie. Mais dommage qu’il ne soit pas compatible avec la charge sans fil. Sans le boîtier, les écouteurs seuls offrent par ailleurs jusqu’à 9 heures d’utilisation.

Une bonne réduction de bruit active promise

Les Beats Studio Buds Plus sont également dotés d’une réduction de bruit active, qui est, selon la marque, 1,6 x plus efficace que celle proposée par les Beats Studio Buds. Le mode transparence a aussi été amélioré. D’après le constructeur américain, les écouteurs profitent en réalité de microphones trois fois plus larges, ce qui leur permet de proposer une ANC bien meilleure.

Côté audio, les écouteurs embarquent trois évents acoustiques, pour réduire la pression dans les oreilles, ainsi que des transducteurs propriétaires à deux couches pour assurer aussi bien la profondeur dans les graves qu’une faible distorsion. Les Studio Buds Plus sont aussi compatibles avec l’audio spatial via Dolby Atmos sur les fichiers Apple Music, et offrent même un suivi des mouvements de la tête. Enfin, les produits Beats étant pleinement intégrés à l’écosystème Apple, les écouteurs sont évidemment compatibles avec Siri et l’application Localiser, mais pas seulement. Ils peuvent aussi être utilisés avec des smartphones Android et prennent en charge le Google Fast Pair.

