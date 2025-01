Le casque Beats Studio Pro vaut bien plus le coup à moitié prix lors des soldes d’hiver

Le casque Bluetooth Beats Studio Pro n’est pas parfait, malgrĂ© sa bonne rĂ©duction de bruit active et son excellente autonomie. Et, lorsqu’il est en promotion, on le recommande bien plus facilement. Justement, sur Amazon, on peut actuellement le trouver Ă 199 euros au lieu de 399 euros grâce aux nombreuses offres disponibles pour les soldes d’hiver.

Bonne rĂ©duction de bruit active, autonomie plus que gĂ©nĂ©reuse, compatibilitĂ© avec les iPhone ET Android, connexion filaire par USB-C… On ne peut pas dire que le Beats Studio Pro est un casque qui manque d’atouts. Toutefois, il n’est pas exempt de dĂ©fauts, d’oĂą sa note de 6/10. Ce casque devient nĂ©anmoins bien plus recommandable quand il est Ă moitiĂ© prix, comme c’est le cas pendant ces soldes d’hiver.

Le Beats Studio Pro, c’est…

Un casque pour iOS et Android

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 30 heures avec ANC

LancĂ© Ă 399,95 euros, le Beats Studio Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199,99 euros sur Amazon. On le trouve au mĂŞme prix chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Beats Studio Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque avec une connectivité complète

Le premier atout du casque Beats Studio Pro, c’est son format circum-aural : les coussinets vont donc entourer vos oreilles au lieu de simplement se poser dessus, ce qui promet un bon confort, ainsi qu’une meilleure isolation passive. Par ailleurs, si le casque est plutĂ´t compact pour ce format, il n’est pas très lĂ©ger puisqu’il pèse tout de mĂŞme 260 g. Attention, ce modèle peut avoir tendance Ă appuyer en haut de la tĂŞte et sur ses cĂ´tĂ©s, ce qui peut ĂŞtre gĂŞnant au bout de quelques heures d’Ă©coute. CĂ´tĂ© matĂ©riaux, on a ici droit Ă du plastique et Ă du mĂ©tal brossĂ© sur l’arceau. Globalement, le Beats Studio Pro est assez Ă©lĂ©gant et moderne.

Le Beats Studio Pro marque aussi des points pour sa compatibilitĂ© non seulement avec les produits Apple (la marque appartenant Ă la firme de Cupertino), mais aussi avec les modèles Android. Pour les appareils Apple, les utilisateurs n’auront pas besoin d’installer une application dĂ©diĂ©e, contrairement aux personnes dĂ©tentrices d’un smartphone Android. Mais au moins, ces utilisateurs pourront rĂ©cupĂ©rer des fonctions proposĂ©es nativement sur iOS, comme la gestion de la rĂ©duction de bruit. Enfin, si le Beats Studio Pro est un casque Bluetooth avant tout, qui se comporte d’ailleurs très bien niveau transmission, il propose Ă©galement une connectivitĂ© filaire par prise casque ainsi qu’une connectivitĂ© audio par USB-C. Il pourra ainsi ĂŞtre rechargĂ© et profiter d’une musique non compressĂ©e. Cependant, et c’est bien dommage, la connexion USB-C dĂ©sactive la rĂ©duction de bruit active…

Une autonomie géante

Justement, Ă propos de cette rĂ©duction de bruit active, une technologie que maĂ®trise Beats depuis de nombreuses annĂ©es, celle-ci s’appuie en partie sur l’isolation passive des oreillettes, mais Ă©galement sur les micros intĂ©grĂ©s au casque ainsi que sur le traitement de la puce maison de Beats. En action, la rĂ©duction de bruit active est plutĂ´t efficace, surtout sur les frĂ©quences mĂ©diums. Les voix sont ainsi bien rĂ©duites dans l’open space, par exemple. En revanche, le Beats Studio Pro n’est pas aussi compĂ©tent que ses rivaux chez Bose et Apple, et les bruits plus graves ou aigus ne seront pas suffisamment attĂ©nuĂ©s. On a par ailleurs droit Ă un mode « Transparence » assez efficient.

CĂ´tĂ© audio, les Beats Studio Pro est dotĂ© de transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre et offre une compatibilitĂ© en Bluetooth avec les codecs AAC et SBC. On devra ici se passer de l’aptX ou du LDAC, non pris en charge par l’iPhone. En fonctionnement, le Beats Studio Pro met bien en avant les mĂ©diums avec pas mal de nettetĂ© et s’avère riche en dĂ©tails avec un son qui fait la part belle aux voix, mais peut-ĂŞtre trop au dĂ©triment des basses frĂ©quences. Dommage d’ailleurs que l’application ne contienne pas d’Ă©galiseur, ce qui empĂŞche le casque de proposer davantage d’infragraves… On se console un peu avec la compatibilitĂ© avec l’audio spatial et le suivi des mouvements de la tĂŞte lorsqu’il est connectĂ© Ă un produit Apple, mais aussi avec l’excellente autonomie du casque. Lors de notre test, nous avons en effet pu l’utiliser pendant 30 heures avant qu’il ne tombe Ă court de batterie. Enfin, il se recharge complètement en 1h45 et peut mĂŞme ĂŞtre utilisĂ© pendant grâce Ă l’USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Beats Studio Pro.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se dĂ©roulent du mercredi 8 janvier Ă 8h jusqu’au mardi 4 fĂ©vrier prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs dĂ©marques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou mĂŞme pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.