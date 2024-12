Beats Solo 4 : ce récent casque Bluetooth ultra-endurant est déjà à -40 % sur Amazon

Lancé récemment, le casque Bluetooth Beats Solo 4 excelle sur son autonomie et sur la qualité de sa fabrication. Oui, il a aussi des défauts, mais ils sont bien plus faciles à accepter lorsque le prix du casque est moins élevé que d’habitude, comme actuellement sur Amazon : la plateforme le propose en ce moment à 139,99 euros au lieu de 229,95 euros.

Le Beats Solo 4 // Source : Olivier Pastor

Beats, marque rachetée en 2014 par Apple, a récemment mis à jour son casque Bluetooth de référence, le Solo, et proposé une quatrième version qui se démarque notamment par son excellente autonomie. Lors de notre test, nous avons tout de même repéré plusieurs défauts qui ont terni sa note, mais ces concessions sont bien plus acceptables quand le prix du casque diminue. Et ça tombe bien, le Beats Solo 4 bénéficie actuellement d’une réduction de 39 %.

Les points forts du Beats Solo 4

Une autonomie de 50 heures !

L’intégration dans l’écosystème Apple

Une faible distorsion

Auparavant proposé à 229,95 euros, le Beats Solo 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 139,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Beats Solo 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque bien fabriqué

Découvrez la signature sonore légendaire d’Audio-Technica Notre avis : “Difficile de ne pas aimer la restitution du casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 ! Le fabricant japonais livre un casque qui devrait ravir bien des oreilles. Chapeau.”

Le Beats Solo 4 ressemble fortement à son prédécesseur avec son arceau en plastique qui se plie grâce à deux charnières et son caoutchouc qui recouvre sa partie basse. Ce casque est supra-auriculaire, c’est-à -dire que les oreilles se posent sur les oreilles sans les englober. D’ailleurs, chaque oreillette possède une petite souplesse d’environ 5° pour une meilleure adaptation à la morphologie de l’utilisateur. Malheureusement, si le casque est léger (220 g), il peut générer un appui assez marqué sur le haut de la tête en fonction des utilisateurs. On se console avec son excellent maintien sur le crâne, y compris lors des activités sportives. Saluons également ses finitions exemplaires et son design élégant.

Côté logiciel, le Beats Solo 4 est parfaitement bien intégré à l’environnement Apple, à tel point qu’on a même l’impression de posséder un vrai casque de la marque à la Pomme. Les utilisateurs d’iOS, macOS, watchOS et iPadOS auront notamment accès à la connexion multiple permettant de passer d’un appareil à l’autre. Utiliser son casque sur un Mac puis prendre un appel sur son iPhone se fait par exemple avec fluidité. La fonction d’Audio Spatial, qui propose d’adapter le rendu stéréo en fonction de la position de la tête, est aussi disponible sur iOS et iPadOS et fonctionne même tout aussi bien qu’avec des AirPods Max.

Une autonomie rare sur le marché de l’audio

Le casque Beats Solo 4 peut utiliser la norme Bluetooth 5.3 et promet une latence très faible, voire absente. En jeu, le décalage son et image est imperceptible. Et pour écouter de la musique, il vous faudra plus de 30 mètres avant que les premiers signes de perturbation se fassent entendre. Côté audio, alors que la signature de Beats était auparavant très portée sur les graves, le Beats Solo 4 propose au contraire des graves assez en retrait. Si l’on n’utilise pas d’égaliseur, les morceaux les plus toniques pourraient toutefois en pâtir et manquer de générosité. Concernant les aigus, ceux-ci ne sont pas malheureusement pas très précis. Heureusement, le Beats Solo 4 ne manque pas de dynamique et offre globalement une puissance intéressante ainsi qu’une très faible distorsion. Par ailleurs, si vous vous attendiez à la réduction de bruit active, vous risquez d’être déçus puisqu’elle est ici totalement absente, même si l’isolation passive est assez forte. C’est déjà ça.

Passons au réel atout de ce casque : son autonomie de 50 heures, y compris à 50 % du volume. C’est tout bonnement remarquable pour un casque Bluetooth. Côté recharge, le Beats Solo 4 peut atteindre les 100 % en moins de 3 heures. Et avec seulement 10 minutes de charge, vous pourrez gagner près de 3 heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Beats Solo 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.