Cet élégant casque Bluetooth avec 40h d’autonomie est à -34 % sur Amazon

Le casque sans fil Soundcore Space One d’Anker se dĂ©marque notamment par son excellente autonomie qui dĂ©passe les 40 heures. Son autre atout majeur, c’est son prix, qui passe de 99,99 euros Ă 65,99 euros sur Amazon.

Le casque sans fil Soundcore Space One d’Anker. // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

L’an dernier, la gamme Soundcore d’Anker a accueilli un petit nouveau : le casque sans fil Space One, qui cumule les spĂ©cifications. RĂ©duction de bruit active, son adaptatif, Ă©norme autonomie… S’il n’est pas parfait partout, ce modèle Bluetooth a tout de mĂŞme pas mal d’atouts, Ă commencer par son prix, dĂ©jĂ plutĂ´t accessible Ă son lancement, mais encore moins Ă©levĂ© actuellement grâce Ă une promotion.

Ce qu’offre le Soundcore Space One

Un bon confort de port

La réduction de bruit ajustable

Une autonomie de plus de 40 heures !

LancĂ© Ă 99,99 euros, le Soundcore Space One d’Anker est dĂ©sormais disponible en promotion Ă 65,99 euros sur Amazon. Il est disponible en plusieurs coloris Ă ce prix : Sky Blue, Jet Black et Latte Cream.

Un joli casque confortable

Le casque sans fil Soundcore Space One est un modèle circum-aural pliable, donc pratique Ă ranger, qui a aussi la particularitĂ© d’ĂŞtre souple et d’ĂŞtre Ă©quipĂ© d’oreillettes articulĂ©es. Il est donc très confortable Ă porter puisqu’il n’exerce pas trop de pression sur la tĂŞte. Petit bĂ©mol tout de mĂŞme pour l’inertie bien perceptible quand on marche rapidement, par exemple. Globalement, le Space One est un casque bien conçu, malgrĂ© l’utilisation de plastique, et plutĂ´t stylĂ©.

Le format circum-aural, qui offre dĂ©jĂ une isolation passive puisque les oreillettes englobent les oreilles, permet Ă©galement de profiter de la rĂ©duction de bruit active. Ici, elle est adaptative et il est possible de faire son choix parmi cinq niveaux d’intensitĂ©. Malheureusement, elle s’est rĂ©vĂ©lĂ©e un peu trop moyenne lors de notre test, notamment en raison de la faible isolation passive causĂ©e par le fait que les mousses des oreillettes appuient peu sur le crâne. Le traitement numĂ©rique des sons parasites parvient tout de mĂŞme Ă rĂ©duire les sons les plus graves. C’est dĂ©jà ça.

Une maxi-autonomie rassurante

Le Soundcore Space One renferme par ailleurs une puce Bluetooth 5.3, qui prend en charge la connexion multipoint, qui permet d’associer le casque Ă plusieurs sources et de basculer facilement entre deux d’entre elles, mais Ă©galement plusieurs codecs audio, comme le format LDAC de Sony accompagnĂ© du logo Hi-Res Audio. CĂ´tĂ© audio, le casque dĂ©livre un son enjouĂ© et entraĂ®nant, mais fortement colorĂ© dans le haut du spectre, avec une mise en avant nette des aigus. En choisissant un profil d’Ă©galisation adaptĂ©, il est possible d’attĂ©nuer un peu cette prĂ©dominance. Globalement, le son est aussi doux et le grave gĂ©nĂ©reux.

Notez par ailleurs que le Soundcore Space One propose aussi la fonctionnalitĂ© de calibration HearID Sound, qui mesure votre acuitĂ© auditive afin d’adapter la signature sonore de son casque Ă vos oreilles. Mais elle ne fait qu’ajouter de l’aigu… Passons Ă l’autonomie, qui est sĂ»rement l’atout majeur de ce casque. Elle peut en effet atteindre les 40 heures d’Ă©coute, et mĂŞme les dĂ©passer si l’on dĂ©sactive la rĂ©duction de bruit active. C’est tout bonnement excellent. En plus, une charge de 5 minutes suffit Ă restituer 4 heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Soundcore Space One.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles Ă petit prix, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth Ă moins de 100 euros.

