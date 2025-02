Avec l’Accentum, Sennheiser propose un casque Bluetooth plus abordable que le Momentum, d’autant plus avec 70 € de réduction

Le Sennheiser Accentum Wireless SE est une variante de l’Accentum classique avec un dongle Bluetooth qui simplifie sa connexion à un PC, que vous retrouvez avec 41 % de réduction sur Amazon.

Le Sennheiser Accentum Wireless // Source : Olivier Pastor

Sennheiser est une marque qui n’a plus à faire ses preuves dans le milieu de l’audio. Elle a su développer des casques pour tous les usages, même professionnels. Alors quand elle sort un casque comme l’Accentum Wireless Special Edition à 179,90 euros ce qui est tout de même deux fois moins cher que le Momentum 4 Wireless, qu’Amazon se permet de le déstocker à moins de 100 euros et qu’il a obtenu la note de 8/10 sur Frandroid, on ne peut que s’intéresser à l’offre.

Ce qu’il faut retenir du Sennheiser Accentum Wireless SE

Une autonomie de 50h avec réduction de bruit active

Un design fin et léger pour un port confortable

L’app compagnon est simple et complète

Comme on l’a dit, le Sennheiser Accentum Wireless SE a été lancé à 179,90 euros en décembre 2024. Vous avez bien fait d’attendre qu’il soit en promo à 99,99 euros sur Amazon.

Un casque abordable avec une autonomie impressionnante

L’Accentum Wireless SE de Sennheiser est un casque sans-fil équipé de la fonction de réduction de bruit active qui permet de s’isoler des nuisances externes. Ainsi que du mode Transparence qui permet, à contrario, d’entendre tout ce qu’il se passe pour être conscient de ce qu’il se passe autour de vous. Par contre, aucune de ces deux fonctions ne dispose d’un réglage d’intensité et vous devez automatiquement choisir l’un de ces deux modes, il n’y en a pas « neutre ». Son autonomie peut aller jusqu’à 50 heures, ce qui permet une utilisation prolongée sans avoir besoin de le recharger trop souvent.

Le casque est léger et compact avec des oreillettes circum-aurales qui offrent une isolation passive renforcée. Cependant, le similicuir utilisé pour les coussinets retient la chaleur, rendant l’utilisation estivale moins agréable. L’arceau est ajustable, la mousse assure un maintien confortable même lors des déplacements. Il ne pèse que 222 grammes, s’adapte facilement à toutes les morphologies, mais ne bénéficie pas de certification IP, donc il est déconseillé de le porter sous la pluie.

Une connectivité très efficace

Côté connectivité, le casque utilise le Bluetooth 5.2, garantissant une connexion stable jusqu’à 25 mètres en extérieur et 15 mètres avec des obstacles. La latence reste imperceptible en streaming ou en jeu, rendant l’expérience fluide. En revanche, l’Accentum ne gère pas le Bluetooth multipoint, obligeant à reconnecter manuellement chaque nouvel appareil. Ses commandes physiques, regroupées sur l’oreillette droite, demandent un temps d’adaptation en raison de leur agencement peu intuitif.

L’Accentum Wireless se distingue par la présence d’un dongle Bluetooth USB inclus, simplifiant la connexion avec un ordinateur sans latence notable. Ce dispositif garantit une compatibilité immédiate sans nécessiter de configuration complexe, idéal pour les appels et le streaming audio. En revanche, il ne prend pas en charge les codecs haute résolution comme l’aptX Adaptive, limitant ainsi le potentiel audiophile du casque.

D’autres informations sur le Sennheiser Accentum Wireless SE sont à retrouver sur le test complet de ce très bon casque milieu de gamme.

