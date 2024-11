Avec l’une des meilleures ANC du marché, le Sennheiser Momentum 4 Wireless est en plus à un super prix pour la Black Friday Week

Lancé à 349 euros en 2022, le Sennheiser Momentum 4 Wireless profiter de cette intense période promotionnelle pour passer à moins de 200 euros.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est un très, très beau casque sans-fil. Conçu pour ĂŞtre utilisĂ© tous les jours et se plonger dans vos contenus audio sans ĂŞtre dĂ©rangĂ© grâce Ă la rĂ©duction de bruit active, il profite de la Black Friday Week pour s’afficher Ă l’un de ses meilleurs prix ever. Pour ça, il faut aller chez Amazon oĂą il est Ă -43%.

Pourquoi faut-il choisir le Sennheiser Momentum 4 Wireless

Une autonomie rarement vue de 60h avec l’ANC activĂ©e

Même branché en USB-C, le casque reste actif

La marque allemande a fait un bond de gĂ©ant en matière d’ANC

LancĂ© Ă 349 euros en 2022, le Sennheiser a connu son lot de rĂ©ductions de prix au fil du temps, mais jamais jusqu’Ă s’afficher, comme aujourd’hui, Ă 199,99 euros.

60h de silence absolu dans les oreilles

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est un casque Bluetooth qui se connecte Ă vos appareils en quelques secondes avec Microsoft Swift Pair. Bon, si on est tatillon, on peut regretter l’absence du Google Fast Pair, mais c’est vraiment pour pinailler. Il n’y a pas non plus de puce NFC, mais vous disposez de la connexion multipoint, pour qu’il soit reliĂ© par exemple Ă votre PC de travail et votre smartphone. Et il se connecte automatiquement Ă la source qui Ă©met un son.

Une fois allumĂ© et appairĂ©, il vient se poser dĂ©licatement autour de vos oreilles, directement sur votre crâne. Ce qui procure d’emblĂ©e une rĂ©duction de bruit passive de qualitĂ©, surpassĂ©e uniquement par la rĂ©duction de bruit active, Ă©lectronique, qui permet de rĂ©duire, voire supprimer, les bruits parasites qui pourraient vous empĂŞcher de vous concentrer. Et sur le Momentum 2 Wireless, la qualitĂ© de l’ANC est folle, mĂŞme si elle baisse en qualitĂ© lors des appels.

Un design classique et efficace et surtout une autonomie XL

Le casque prend en charge les codecs AAC, aptX et SBC pour offrir la plus large des compatibilitĂ©s et vous permettre de l’utiliser depuis le plus grand nombre de sources possibles, avec la meilleure qualitĂ© possible. Sans oublier que le Bluetooth est en version 5.2 pour une Ă©coute sans latence ni coupure, mĂŞme si vous vous Ă©loignez un peu de la source.

Et que dire de l’autonomie qui rĂ©gale : la marque promet 60h d’Ă©coute non-stop mĂŞme avec l’ANC activĂ©e, qui est pourtant rĂ©putĂ©e Ă©nergivore. Et ça fonctionne du tonnerre. Dans le test du produit, il a fonctionnĂ© pendant 54h par aptX HD avec l’ANC au max et le volume Ă 80%. Du rarement vu dans le game. Très peu de dĂ©fauts viennent ternir son image, si ce n’est un look un peu trop classique et le fait qu’il ne se plie pas pour ĂŞtre transportĂ©. Mais c’est aussi le cas du Sony WH-1000XM5 et ça ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre un classique.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless regorge de subtilités et si vous souhaitez toutes les découvrir, notre expert maison en a fait le test complet.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless loupe de peu le podium de notre top 3 des meilleurs casques Bluetooth sans-fil, mais vous pouvez les retrouver dans notre sélection.

