Les récents OnePlus Buds 3, avec ANC et 44 h d’autonomie, ont droit à une belle remise en ce début d’année

DotĂ©s de la rĂ©duction de bruit, lĂ©gers et certifiĂ©s Hi-Res Audio, les rĂ©cents OnePlus Buds 3 sont des Ă©couteurs sans fil peu chers qui ne manquent pas d’atouts. En ce moment, AliExpress les propose Ă 59 euros au lieu de 99 euros.

Les OnePlus Buds 3. // Source : OnePlus

Nouvellement arrivĂ©s sur le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil intra-auriculaires, les OnePlus Buds 3 sont des true wireless ayant Ă©tĂ© lancĂ©s Ă un prix plutĂ´t contenu (moins de 100 euros), alors que les fonctionnalitĂ©s que cette paire propose sont nombreuses : rĂ©duction de bruit active, compatibilitĂ© Hi-Res Audio, autonomie de 44 heures… Des Ă©couteurs sans fil hyper intĂ©ressants, donc, qui sont encore plus abordables que d’habitude puisqu’on les trouve en ce moment Ă moins de 60 euros.

Que proposent les OnePlus Buds 3 ?

Une certification IP55

La réduction de bruit active

Jusqu’Ă 44 heures d’autonomie avec le boĂ®tier

LancĂ©s Ă 99 euros, les OnePlus Buds 3 sont actuellement affichĂ©s Ă 59 euros sur AliExpress. Notez qu’il s’agit d’une version chinoise parfaitement compatible avec les appareils europĂ©ens.

Des écouteurs légers et résistants

Les OnePlus Buds 3 sont de rĂ©cents Ă©couteurs sans fil intra-auriculaires Ă©lĂ©gants et dotĂ©s d’une petite tige, qui nous rappelle forcĂ©ment celle des fameux AirPods d’Apple. Une tige avant tout bien utile pour les contrĂ´les tactiles. Chaque oreillette est par ailleurs plutĂ´t lĂ©gère (4,8 g) et promet donc un bon confort. Mention spĂ©ciale Ă©galement pour la certification IP55, qui permet de porter ces true wireless sans crainte sous une lĂ©gère pluie.

CĂ´tĂ© connectivitĂ©, les OnePlus Buds 3 sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.3. Ils prennent d’ailleurs en charge les codecs SBC, AAC et LHDC 5.0, mais aussi le Bluetooth multipoint, pratique pour connecter deux appareils simultanĂ©ment aux Ă©couteurs. La marque promet par ailleurs un appairage rapide grâce Ă Google Fast Pair.

La réduction de bruit pas chère

CĂ´tĂ© audio, ces Buds 3 embarquent deux transducteurs par Ă©couteur, qui offrent, selon OnePlus, un son profond et dĂ©taillĂ©. N’oublions pas d’ailleurs de mentionner la technologie BassWave, qui permet en thĂ©orie de profiter de basses plus pulsĂ©es et dynamiques. Et grâce Ă la certification Hi-Res Audio, on a droit Ă un son bien plus prĂ©cis, oĂą chaque dĂ©tail sonore est bien audible. Les OnePlus Buds 3 sont Ă©galement capables de gĂ©nĂ©rer un profil audio unique adaptĂ© Ă chaque utilisateur, ainsi que de proposer un son 3D.

Les OnePlus Buds 3 proposent par ailleurs une rĂ©duction des bruits ambiants jusqu’à un volume de -49 dB sur une plage de 4 000 Hz. De quoi ĂŞtre isolĂ© efficacement des sons parasites qui nous entourent, mais il faudra attendre un test en bonne et due forme pour vĂ©rifier la qualitĂ© de cette fonctionnalitĂ©. Trois niveaux d’intensitĂ© sont proposĂ©s.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, OnePlus annonce que ses Ă©couteurs peuvent fonctionner durant 6,5 heures avec la rĂ©duction de bruit (28 heures avec le boĂ®tier), et pendant 10 heures sans rĂ©duction de bruit (44 heures avec le boĂ®tier). Sachez d’ailleurs que le boĂ®tier n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction. Dommage…

