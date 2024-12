Les premiers Google Pixel Buds Pro, avec ANC, sont bradés à -43 % chez la Fnac et Darty

Les premiers Google Pixel Buds Pro ont été dévoilés en 2022, mais malgré leur petite ancienneté, ils restent de bons écouteurs sans fil endurants avec réduction de bruit active et Bluetooth multipoint. Surtout, on les trouve en ce moment à un très bon prix : 129,99 euros au lieu de 219 euros à la Fnac et chez Darty.

Les Google Pixel Buds Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’est cet été que Google a levé le voile sur la deuxième itération de ses écouteurs sans fil intra-auriculaires, baptisés Pixel Buds Pro 2. Une paire qui apporte quelques améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs, les premiers Google Pixel Buds Pro. Mais malgré cette actualisation, ces derniers ne sont pas démodés pour autant et peuvent encore être recommandés pour leurs nombreuses fonctionnalités, leur autonomie ou encore leur bon confort. Ils ont même droit à Gemini grâce à une mise à jour ! De plus, ces Google Pixel Buds Pro sont bien moins chers que leurs héritiers, puisqu’on les trouve en ce moment à moins de 130 euros.

Ce qu’il faut retenir des Google Pixel Buds Pro

Des écouteurs confortables

La réduction de bruit active présente

Une bonne autonomie

Lancés à 219 euros, les Google Pixel Buds Pro sont aujourd’hui affichés à 129,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Des écouteurs agréables à porter

Les Google Pixel Buds Pro sont tout d’abord des écouteurs sans fil intra-auriculaires dotés d’un format bouton, qui rentrent entièrement dans le pavillon auditif. Et même s’ils n’ont pas d’ailettes comme les précédents Pixel Buds A, ils restent heureusement bien arrimés à l’oreille, y compris si on court avec. Surtout, ces Pixel Buds Pro, qui ne pèsent que 6,2 g chacun, sont vraiment agréables à porter, et on ne ressent aucune gêne en les portant pendant plusieurs heures d’affilée.

Ces true wireless sont également assez résistants puisqu’ils sont certifiés IPX4 : ils peuvent donc tout à fait résister à la pluie et à la transpiration. Les porter durant un entraînement sportif ne pose donc aucun souci. Par ailleurs, les Pixel Buds Pro se différencient par les contrôles complets qu’ils offrent grâce à leur surface tactile très pratique. Lors de notre test, on a particulièrement apprécié le fait de pouvoir gérer le volume directement depuis ses écouteurs. Autre point fort, et pas des moindres : la possibilité de convoquer, depuis les écouteurs, Gemini grâce à une mise à jour. Oui, le nouveau chatbot de Google n’est pas réservé qu’aux Pixel Buds Pro 2. Côté connectivité, les Pixel Buds Pro sont compatibles avec le Bluetooth 5.0, mais aussi avec le Bluetooth multipoint, qui permet de connecter les écouteurs à deux appareils simultanément. Un vrai bon point.

Une ANC moyenne, mais un son chaleureux

Outre leur isolation passive permise par leur format intra-auriculaire sans évents, les Google Pixel Buds Pro sont également équipés de la réduction de bruit active. Mais dans les faits, cette ANC se révèle plutôt moyenne et repose en grande partie sur cette isolation passive. Les voix alentours, si elles sont un peu plus étouffées, peuvent par exemple rester audibles. Seul un léger souffle dans les graves a pu être réduit grâce à la fonction de contrôle actif du bruit, au cours de notre test. Heureusement, les Pixel Buds Pro s’en sortent bien mieux avec leur mode transparence.

Côté audio, les Google Pixel Buds Pro sont dotés de transducteurs de 11 mm de diamètre et profitent des codecs audio Bluetooth les plus classiques du marché, à savoir l’AAC et le SBC. En action, les écouteurs offrent une bonne restitution sonore, particulièrement dans les basses fréquences ; ils parviennent à envelopper le son dans des graves assez ronds avec une bonne assise. En revanche, les Pixel Buds Pro peinent davantage à monter suffisamment haut dans les aigus et cela se traduit par un son peu précis. Et il n’est malheureusement pas possible de modifier cette signature sonore à l’aide d’un véritable égaliseur dans l’application… Enfin, côté autonomie, les Pixel Buds Pro sont vraiment endurants puisqu’ils ont tenu, lors de notre test, pendant environ 7 heures et 30 minutes avec une connexion en SBC, un volume à 80 % et l’ANC activée. En les plaçant dans leur boîtier, qui peut fournir deux charges complètes, les écouteurs se rechargent complètement en un peu moins d’une heure.

