WeTransfer fait marche arrière : vos fichiers n’entraîneront pas l’IA

Face à la polémique, WeTransfer a de nouveau mis à jour ses conditions d’utilisation. L’entreprise souhaite ainsi éclaircir la manière dont sera utilisé le contenu des utilisateurs.

Les nouvelles conditions d’utilisation (CGU) de WeTransfer n’auront pas résisté longtemps à la polémique. En affirmant pouvoir utiliser le contenu envoyé par les utilisateurs afin d’en tirer profit tout en permettant à des modèles d’intelligence artificielle de s’entraîner dessus, la plateforme a déclenché un tollé.

Face à une réaction unanime sur les réseaux sociaux, l’entreprise a été contrainte de faire marche arrière et d’éclaircir ses conditions d’utilisations.

Un rétropédalage express

Interrogé par la BBC, un porte-parole de WeTransfer a confirmé ne pas utiliser « l’apprentissage automatique ni aucune forme d’IA pour traiter le contenu partagé via WeTransfer » et de rajouter que le contenu et les données des utilisateurs ne sont pas vendus à des tiers. Le service d’envoi de fichiers a indiqué que la précédente clause était mise en place pour « inclure la possibilité d’utiliser l’IA pour améliorer la modération du contenu ».

Un usage flou, d’autant que la précédente version des CGU précisait bien que l’entreprise se donnait le droit « une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, gratuite, transférable ».

En réponse, le paragraphe 6.3 a été modifié sur leur site internet. Ce dernier indique désormais :

Vous nous accordez par la présente une licence libre de droit nous autorisant à utiliser votre Contenu dans le but de faire fonctionner, développer et améliorer le Service, le tout conformément à notre Politique de confidentialité et de cookies. WeTransfer – CGU en date du 15 juillet 2025.

Ces changements seront, à l’image des CGU précédentes, appliquées le 8 août 2025. Malgré ce retournement de situation, reste à savoir si les utilisateurs accorderont de nouveau leur confiance à la plateforme.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !