Ces lunettes de piscine peuvent analyser votre fréquence cardiaque pendant que vous nagez

Après une première paire de lunettes de natation connectées, la marque Form a annoncé cette semaine une nouvelle version capable d’analyser la fréquence cardiaque en natation.

Les Form Swim 2 // Source : Form

Si les montres de sport peuvent être très pratiques pour analyser la fréquence cardiaque à vélo ou en course à pied, leurs capteurs optiques ne sont pas forcément les plus pratiques pour la natation. Surtout, difficile de consulter les données cardio en pleine brasse ou crawl pour ajuster au mieux l’effort.

C’est dans ce cadre que la marque américaine Form a présenté cette semaine ses nouvelles paires de lunettes de piscine, les Form Swim 2 et Form Swim 2 Pro. Sous leur apparence de lunettes de natation classiques, elles intègrent deux atouts qui vont faire toute la différence pour adapter l’intensité de sa nage : un capteur cardio et un affichage interne.

Les Form Swim 2 // Source : Form

Le capteur cardio est positionné à droite de l’œilleton droit, au niveau de la tempe. De quoi permettre d’analyser en continu la fréquence cardiaque en s’assurant que le capteur bouge le moins possible.

Un affichage pour analyser sa nage en temps réel

De son côté, l’affichage est positionné dans l’œilleton droit et utilise un système un système de microprojection Amoled monochrome avec une définition de 40 x 72 pixels. Un principe similaire à celui des lunettes connectées de sport Engo 2. Cet affichage va ainsi permettre d’afficher non seulement la fréquence cardiaque mesurée en temps réel par le capteur optique, mais aussi d’autres données liées à l’entraînement.

Les Form Swim 2 // Source : Form

C’est le cas par exemple de la vitesse, de la fréquence des mouvements, du temps d’exercice, de la distance parcourue ou des calories brûlées. Pour la nage spécifiquement en piscine, les Form Swim 2 et Swim 2 Pro peuvent aussi compter le nombre de mouvements, la distance par mouvement ou le temps passé pour chaque longueur de bassin.

Des modèles « Pro » plus résistants

La différence entre les Swim 2 et les Swim 2 Pro réside essentiellement dans les matériaux. Ainsi, les Form Swim 2 Pro profitent de verre Gorilla Glass, plus résistants, et sont accompagnés d’un spray antibuée — contre un simple revêtement pour les Swim 2 classiques.

Du côté de l’autonomie de ses lunettes, Form annonce qu’elles peuvent fonctionner pendant 14 heures consécutives.

Les lunettes Form Swim 2 et Form Swim 2 Pro sont respectivement disponibles à 279 et 329 euros. Si la plupart des fonctionnalités sont disponibles gratuitement, Form propose en outre un abonnement payant avec des entraînements guidés, des programmes d’entraînement ou l’intégration à des plateformes dédiées comme TrainingPeaks ou TriDot.