Ces true wireless capables de mesurer la température et la fréquence cardiaque à -50 % vont ravir les sportifs

Capables de mesurer la température et la fréquence cardiaque, les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum Sport ont été pensés pour les sportifs exigeants. Ils sont en temps normal assez onéreux, mais en ce moment, Amazon les propose à 154,99 euros au lieu de 329,99 euros.

Les Sennheiser Momentum Sport // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De bons écouteurs sans fil dédiés aux sportifs se doivent d’être confortables, bien maintenus dans l’oreille ou encore étanches. Mais certaines marques vont plus loin et proposent des fonctionnalités bien plus rares, comme l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque ou encore la mesure de la température corporelle. C’est ce que l’on retrouve justement sur les Sennheiser Momentum Sport, des écouteurs sans fil notés 8/10 dans nos lignes, et qui sont en ce moment (et heureusement) bien moins chers que d’habitude.

Les points essentiels des Sennheiser Momentum Sport

Des écouteurs confortables et étanches

La mesure de la fréquence cardiaque et de la température corporelle

La réduction de bruit active

Lancés à 329,99 euros, les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum Sport sont aujourd’hui disponibles en promotion à 154,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs bien confortables pendant les sessions

Alors que Sennheiser privilégiait autrefois le design carré pour ses écouteurs sans fil, ces Momentum Sport arborent des formes plus arrondies, qui sont censées être plus confortables dans l’oreille durant les entraînements. Et c’est bel et bien le cas ici. Ils sont aussi particulièrement légers (6,4 g chacun), et sont agréables dans l’oreille même avec les embouts fournis. Il n’y a d’ailleurs pas que des embouts qui sont inclus, mais aussi des ailettes amovibles, qui peuvent aider à maintenir les écouteurs dans les pavillons auriculaires. Sachez tout de même qu’ils restent bien en place dans l’oreille même sans ces ailettes.

Les Momentum Sport sont par ailleurs certifiés IP55 et sont donc protégés contre la pluie, les jets d’eau ou la poussière. Le boîtier qui les accompagne est de son côté certifié IP54. Ce dernier est d’ailleurs assez imposant, ce qui est un peu dommage. On se console avec les 24 heures d’écoute qu’il apporte aux écouteurs, lesquels peuvent fonctionner pendant 6 h 45 hors du boîtier.

Pour ce qui est de la gestion des écouteurs, tout se passe sur l’application Sennheiser Smart Control, depuis laquelle on peut modifier les contrôles, toucher à l’égaliseur, modifier le réglage de la réduction de bruit ou encore gérer différentes zones sonores. Cette dernière fonctionnalité permet concrètement aux écouteurs de basculer automatiquement vers d’autres réglages de réduction de bruit en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez.

Des fonctionnalités pointues intégrées

Là où les Sennheiser Momentum Sport vont réellement se démarquer, c’est évidemment au niveau de leurs fonctionnalités pensées pour les sportifs, à savoir la mesure de la fréquence cardiaque et de la température corporelle. Alors que plusieurs récents modèles de true wireless intègrent un cardiofréquencemètre optique, à l’image des Anker Soundcore Liberty 4, la paire de Sennheiser fait bien plus et propose une compatibilité avec les profils Bluetooth HTP (Health Thermometer profile) et HRP (Heart Rate Profile).

Cela lui permet de transmettre les données récoltées à une montre (Garmin, Suunto, Amazfit…) ou à une application de smartphone (Strava, Asics Runkeeper, Nike Run Club…), sans passer par Smart Control. Notez que les écouteurs sont optimisés pour fonctionner avec l’application Polar Flow, qui vous permet, en plus de la fréquence cardiaque, d’enregistrer votre température corporelle mesurée par les écouteurs.

En action, les écouteurs de Sennheiser parviennent, dans l’ensemble, à bien analyser les changements de fréquence cardiaque. Mais lors de notre test, ils n’ont pas toujours été suffisamment réactifs pour analyser les changements brutaux d’intensité. Côté audio, les écouteurs ont tendance à trop mettre en avant les médiums, au détriment des aigus. L’égaliseur peut heureusement régler cela. Et côté réduction de bruit active, celle-ci dépendra en grande partie des embouts choisis. Elle est correcte, mais n’espérez pas atteindre le niveau des références du genre.

