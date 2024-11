Bose QuietComfort Earbuds 2024 : ces récents true wireless sont déjà moins chers grâce à la Black Friday Week

Bose a dévoilé cette année ses QuietComfort Earbuds version 2024, de nouveaux écouteurs sans fil plus accessibles que ses autres paires de true wireless, mais qui promettent tout de même de belles performances, notamment au niveau de la réduction de bruit active. En pleine Black Friday Week, on peut les trouver en promotion pour la première fois sur Amazon : ils y sont vendus à 159,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Outre ses casques audio performants, Bose possède aussi dans son catalogue des Ă©couteurs sans fil QuietComfort, qui se dĂ©marquent notamment par leur rĂ©duction de bruit active d’exception. Le hic, c’est que ses rĂ©fĂ©rences sont bien souvent très onĂ©reuses. Heureusement, la marque a pensĂ© aux budgets plus restreints et a lancĂ© cette annĂ©e une nouvelle paire d’Ă©couteurs sans fil avec ANC plus abordable, sobrement baptisĂ©e Bose QuietComfort Earbuds. Des modèles que l’on trouve d’ailleurs dĂ©jĂ en promotion, affichĂ©s Ă moins de 160 euros, pendant la Black Friday Week.

Ce qu’il faut savoir sur les Bose QuietComfort Earbuds 2024

Des écouteurs sans fil certifiés IPX4

La réduction de bruit intégrée

Une autonomie de 8h30

LancĂ©s Ă 199,99 euros, les Ă©couteurs sans fil Bose QuietComfort Earbuds 2024 sont aujourd’hui affichĂ©s Ă 159,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant les Bose QuietComfort Earbuds 2024. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs résistants et endurants

Comme les autres rĂ©fĂ©rences de la gamme QuietComfort du constructeur, les Bose QuietComfort Earbuds version 2024 sont des Ă©couteurs sans fil intra-auriculaires, qui viennent donc s’insĂ©rer dans le pavillon auditif. Un format qui ne convainc pas Ă tout le monde, certains estimant qu’il est inconfortable, mais la marque a pensĂ© Ă tout et a accompagnĂ© ses Ă©couteurs de trois jeux d’embouts en silicone. L’utilisateur trouvera donc forcĂ©ment la traille qui lui convient.

Ces true wireless sont par ailleurs dotĂ©s d’une certification IPX4 : ils peuvent donc rĂ©sister aux Ă©claboussures et Ă la transpiration. Autant dire qu’ils ne craindront rien si vous les portez en pleine sĂ©ance de running sous la pluie (mais pas sous une tornade, quand mĂŞme).

La réduction de bruit active signée Bose

Qui dit gamme « QuietComfort », dit forcĂ©ment rĂ©duction de bruit active, une technologie que Bose gère d’une main de maĂ®tre. Chaque oreillette intègre donc trois micros dĂ©diĂ©s Ă cette fonction. La marque promet une rĂ©duction de bruit « de premier ordre », que nous n’avons pas encore testĂ©e, mais connaissant Bose, les bruits environnants devraient ĂŞtre correctement gommĂ©s pour nous permettre de nous isoler. Trois modes d’Ă©coute sont d’ailleurs disponibles, Ă savoir la rĂ©duction de bruit maximale, le mode « aware » laissant passer les sons extĂ©rieurs, et le mode passif. Le niveau de rĂ©duction de bruit peut Ă©galement ĂŞtre paramĂ©trĂ© depuis l’application Bose QC Earbuds, sur laquelle on trouve aussi un Ă©galiseur Ă 5 bandes.

CĂ´tĂ© audio, Bose reste discret sur les dĂ©tails techniques des transducteurs utilisĂ©s, mais garantit un son riche et puissant. On a Ă©galement droit ici Ă la technologie « Active EQ », qui permet d’ajuster automatiquement l’égalisation en fonction du volume choisi, afin de maintenir un Ă©quilibre tonal constant. CĂ´tĂ© connectivitĂ©, les Ă©couteurs supportent le Bluetooth 5.3 ainsi que les codecs audio AAC et SBC seulement. Le Bluetooth multipoint est aussi prĂ©sent. Enfin, pour ce qui est de leur autonomie, les Bose QuietComfort Earbuds 2024 offrent en thĂ©orie 8h30 d’Ă©coute sur une seule charge, soit 2h30 de plus que le modèle Ultra. Le boĂ®tier de charge offre quant Ă lui 2,5 charges supplĂ©mentaires via un port USB-C, pour une autonomie totale de 30 heures.

