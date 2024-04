Test des Sennheiser Momentum Sport : des écouteurs vraiment taillés pour le sport

Dans le domaine de l’audio, il y a les constructeurs qui mettent en avant un usage sportif pour leurs écouteurs avec des matériaux plus confortables, une meilleure étanchéité ou un maintien amélioré, et puis il y a ceux, comme Sennheiser, qui vont bien plus loin. Avec ses Momentum Sport, le constructeur allemand propose, à l’instar des Anker Soundcore Liberty 4 ou des Amazfit PowerBuds Pro. Sennheiser promet cependant une intégration bien plus ouverte de cette mesure, tout en conservant une qualité sonore digne de la marque. Promesse tenue ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet des Sennheiser Momentum Sport.

Sennheiser Momentum Sport Fiche technique

Modèle Sennheiser Momentum Sport Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 12,8 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Sennheiser Momentum Sport Un design tout en rondeur et confortable

Pour ses Momentum Sport, Sennheiser change de formule. Alors que le constructeur nous avait jusqu’à présent habitués aux écouteurs sans fil au design carré — y compris sur les Momentum True Wireless 4 ou ses derniers modèles sportifs, les Sennheiser Sport True Wireless — il livre ici des écouteurs aux formes bien plus arrondies, censées être plus confortables dans l’oreille pendant l’activité physique.

On a ainsi affaire à des écouteurs légèrement profilés qui ne sont pas sans rappeler la forme des Samsung Galaxy Buds 2 Pro par exemple. Ils profitent en outre d’une large grille d’évent à l’extérieur pour empêcher la sensation de bulle durant une utilisation prolongée. J’ai plutôt apprécié ce design, assez confortable y compris avec les embouts par défaut et sans ailettes. Parce que oui, écouteurs pour le sport obligent, les Momentum Sport sont livrés non seulement avec trois paires d’embouts, mais également avec trois paires d’ailettes amovibles censées aider à les maintenir dans le pavillon auriculaire.

Du côté des embouts, Sennheiser fournit trois tailles, mais tous les formats sont transparents. Il faut dire que c’est grâce à cette transparence que les Momentum Sport vont permettre de mesurer la fréquence cardiaque.

Les écouteurs sont par ailleurs confortables du fait de leur légèreté, avec 6,4 grammes chacun sur la balance. De quoi permettre de les oublier assez facilement durant des séances de développé couché, de HIIT ou de fractionné.

Le boîtier des Sennheiser Momentum Sport

Les écouteurs de Sennheiser sont fournis avec un boîtier de recharge pour le moins atypique. D’un format carré et légèrement bombé de 67,7 x 64,8 x 30,0 mm, avec un poids de 78,4 grammes, il ne rentrera pas dans toutes les poches de jean. Mais le plus original reste son revêtement façon caoutchouc censé le protéger contre les éclaboussures. Le boîtier est ainsi certifié IP54 et est donc protégé contre la pluie, les éclaboussures ou les poussières. Pour ce faire, Sennheiser a décidé de ne pas intégrer de charnière métallique pour le couvercle, mais simplement de le rattacher au reste de l’étui à l’aide d’une sangle souple.

On va également retrouver le même type de cache souple pour la prise USB-C positionné à l’avant et qui va permettre de recharger le boîtier — en plus de la charge sans fil Qi. Enfin, l’étui propose, en façade, un voyant LED indiquant l’état de charge du boîtier ou des écouteurs.

Étanchéité et utilisation sportive des Sennheiser Momentum Sport

Compte tenu de leur orientation sportive, les Momentum Sport sont bien évidemment étanches, avec une certification IP55 pour les écouteurs en eux-mêmes et IP54 pour leur boîtier. Sennheiser assure par ailleurs avoir intégré un revêtement sur les écouteurs afin de permettre une protection étendue contre la sueur — plus corrosive que l’eau claire en raison de sa salinité.

De mon côté, j’ai eu l’occasion de courir à cinq reprises avec les Momentum Sport et n’ai jamais été gêné. Même sans ailettes, les écouteurs restent bien en place et leur format arrondi permet d’assurer un bon confort.

Sennheiser Momentum Sport Des fonctions très complètes, surtout pour le sport

Le boîtier des Sennheiser Momentum Sport n’est pas équipé de bouton d’appairage. Pour connecter les écouteurs à votre smartphone, il suffit en fait de les rechercher dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, puisqu’ils se mettront automatiquement en appairage à la première ouverture du boîtier. Par la suite, pour les connecter à un autre téléphone, ou à un ordinateur ou une montre connectée, vous pouvez simplement appuyer quelques secondes simultanément sur les deux écouteurs.

Les contrôles tactiles des Sennheiser Momentum Sport

Les Sennheiser Momentum Sport sont dotés de surfaces tactiles à l’extérieur. Néanmoins, la plupart des contrôles ne se font pas directement sur les écouteurs en eux-mêmes, mais en appuyant deux ou trois fois à côté, par exemple à la base du tragus. De quoi vous permettre de contrôler directement votre musique aux oreilles avec plusieurs contrôles par défaut :

Double appui à côté, à gauche ou à droite : lecture/pause.

Triple appui à côté à droite : morceau suivant.

Triple appui à côté à gauche : contrôle du bruit.

Appui prolongé sur l’écouteur gauche : réduire le volume.

Appui prolongé sur l’écouteur droit : augmenter le volume.

Sennheiser vous permet par ailleurs, dans son application Smart Control, de modifier ces contrôles, par exemple pour assigner le retour en arrière au triple appui gauche et le contrôle du bruit au double appui à droite. Si ces paramètres ne sont pas nécessairement des plus intuitifs de prime abord, on finit par s’y faire. Notons également qu’il est possible de modifier la sensibilité tactile, moyenne par défaut, pour l’augmenter (si jamais vos gestes ne sont pas repérés) ou la diminuer (si les écouteurs pensent qu’un geste parasite est en fait un geste de contrôle).

L’application Sennheiser Smart Control

Pour gérer les Sennheiser Momentum Sport au quotidien, il vous faudra passer par l’application maison de Sennheiser, Sennheiser Smart Control, disponible aussi bien sur smartphones Android que sur iOS.

Sennheiser Smart Control Télécharger gratuitement

L’application vous permet bien évidemment de connaître l’état de charge des écouteurs et du boîtier, mais également de gérer plusieurs paramètres. C’est de là, par exemple, que vous pourrez administrer les différents appareils connectés aux écouteurs, modifier les contrôles, toucher à l’égaliseur, modifier le réglage de la réduction de bruit ou effectuer un test de port, pour vous assurer que les écouteurs sont insérés correctement dans le conduit auditif.

En plus de cela, l’application Smart Control vous permet de gérer différentes zones sonores. Il s’agit de zones géographiques où vous pouvez choisir de basculer automatiquement vers d’autres réglages de réduction de bruit. Notons cependant que cette fonction nécessite une connexion à un compte Sennheiser.

Enfin, un onglet réglages dans Smart Control va permettre de modifier la qualité de transmission audio (standard ou high resolution 24 bits/96 kHz), le codec Bluetooth utilisé, la mise en pause automatique grâce à la détection de port, la mise en veille automatique après un certain temps ou la prise d’appel automatique lorsque vous retirez un écouteur du boîtier.

Dans l’ensemble, on a donc affaire à une application très complète en termes de fonctionnalité. Mais c’est surtout du côté des fonctions sportives que les Momentum Sport se distinguent.

Le suivi sportif des Sennheiser Momentum Sport

Par le passé, de nombreux constructeurs promettaient déjà d’intégrer des données de fréquence cardiaque à leurs écouteurs. C’est d’ailleurs avec ce type de fonctionnalités que sont apparus les premiers modèles, en 2016, qu’il s’agisse des Samsung Gear IconX ou des Jabra Elite Sport. Si la plupart des marques ont décidé de s’en passer depuis plus de cinq ans, on assiste, de temps en temps, à de nouveaux modèles avec cardiofréquencemètre optique, qu’il s’agisse des Anker Soundcore Liberty 4 ou des Amazfit PowerBuds Pro.

Cependant, les Sennheiser Momentum Sport se démarquent de tous les modèles précédents par une fonction plutôt simple : les écouteurs sont compatibles avec les profils Bluetooth HTP (Health Thermometer profile) et HRP (Heart Rate Profile). Concrètement, cela signifie qu’au même titre qu’une ceinture ou un brassard de fréquence cardiaque, ils sont capables de transmettre leurs données de fréquence cardiaque à un autre appareil, comme une montre ou une application de smartphone.

Dès lors, pas besoin de passer par Smart Control pour enregistrer la fréquence cardiaque mesurée par les écouteurs. Sennheiser met en avant son partenariat avec le constructeur de montres connectées Polar — et l’application Polar Flow — mais les Sennheiser Momentum Sport peuvent être connectés à n’importe quelle montre capable de se connecter à une ceinture de fréquence cardiaque (Garmin, Suunto, Amazfit, Coros) et même à une application de sport sur smartphone, comme Strava, Asics Runkeeper, Nike Run Club ou Adidas Runtastic.

Dans mon cas, pour tester les écouteurs, j’ai ainsi pu récupérer la mesure de fréquence cardiaque sur Strava, où elle était directement intégrée à mon activité.

Pour vérifier la fiabilité des données mesurées par les Momentum Sport, je les ai comparées avec celles d’une ceinture de fréquence cardiaque de référence, la Garmin HRM-Pro, à l’occasion de deux séances de course à pied.

Mesure de référence Sennheiser Momentum Sport Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 153 bpm 153 bpm -0,15 % +0,04 % FC max 174 bpm 166 bpm

Sur la première sortie, j’ai conservé une intensité identique tout du long, à l’exception d’une accélération en toute fin de session. On constate alors que les écouteurs de Sennheiser parviennent, dans l’ensemble, à bien analyser les changements de fréquence cardiaque et à suivre la même tendance globale que la ceinture de Garmin. Cependant, l’accélération a été en grande partie ratée par les Momentum Sport qui n’ont pas été suffisamment réactifs pour analyser ce changement brutal d’intensité. Il en va de même pour la deuxième sortie, ci-dessous, où les écouteurs ont bien réussi à suivre les changements d’intensité, mais ont eu du mal à mesurer précisément la fréquence cardiaque, notamment sur la deuxième fraction, de 32 minutes jusqu’à la fin.

Mesure de référence Sennheiser Momentum Sport Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 169 bpm 166 bpm -1,52 % -1,69 % FC max 187 bpm 183 bpm

Si les Momentum Sport peuvent être utilisés en les connectant à n’importe quelle application de sport, ils sont cependant optimisés pour fonctionner avec l’application Polar Flow.

Au moment de lancer un entraînement avec l’application pour smartphones de Polar, vous pouvez alors sélectionner les Momentum Sport comme moniteur de fréquence cardiaque. L’application a le mérite de vous permettre, en plus de la fréquence cardiaque, d’enregistrer la température corporelle mesurée par les Momentum Sport, avec la température moyenne, la température maximale et la température minimale. Rappelons que, lors de l’activité physique, la température corporelle a tendance à augmenter de quelques degrés. Cette fonction sera surtout pertinente pour les sports en intérieur, puisque l’air extérieur peut influer sur la température mesurée par les écouteurs.

La connexion Bluetooth des Sennheiser Momentum Sport

Les Sennheiser Momentum Sport utilisent la norme Bluetooth 5.2 pour se connecter à un smartphone. En plus des profils A2DP (pour l’écoute de musique) et HFP (pour les appels téléphoniques), ils sont également compatibles avec les profils HRP (fréquence cardiaque) et HRP (température).

Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth multipoint. Autrement dit, ils peuvent être connectés simultanément à un ordinateur portable et un smartphone, pour décrocher un appel téléphonique lorsque vous êtes en réunion visio sur votre PC par exemple. Un très bon point, malheureusement trop souvent absent des écouteurs sans fil.

Enfin, on va logiquement avoir droit à une latence audio Bluetooth, a fortiori dans les jeux mobiles. Rappelons que les applications vidéo comme YouTube, Twitch ou Netflix compensent généralement cette latence en retardant l’affichage vidéo de quelques dixièmes de seconde.

Sennheiser Momentum Sport Une réduction de bruit suffisante… avec les bons embouts

Sennheiser indique avoir doté ses écouteurs d’un mode de réduction de bruit active adaptative. Pour ce faire, les Momentum Sport sont équipés d’un total de six microphones — trois par écouteurs — chargés d’analyses les bruits ambiants.

Dans les faits, la réduction de bruit des Momentum Sport va grandement dépendre des embouts que vous utilisez. Avec les embouts médium, j’avais beaucoup de mal à percevoir la différence entre les différents modes — alors que c’est habituellement la taille que j’utilise sur des écouteurs sans fil. En revanche, les embouts larges permettent effectivement de bien bloquer les bruits extérieurs.

On n’est clairement pas au niveau des références du genre, qu’il s’agisse des Bose QC Ultra Earbuds ou des AirPods Pro 2, mais les Momentum Sport vont vous permettre de courir sur le trottoir sans être trop dérangé par les bruits de la circulation lorsque vous écoutez des podcasts. De la même manière, n’espérez pas oublier les bruits d’un train ou d’un métro, même avec le mode ANC activé, mais les Momentum Sport vont avoir le mérite de les réduire pour un peu plus de confort.

Notons par ailleurs que Sennheiser propose deux modes de réduction de bruit : ANC et Anti-vent. Le premier permet d’utiliser les microphones pour réduire les bruits ambiants, tandis que le second se contente d’une isolation passive pour éviter que les rafales crachent dans les micros. Il sera logiquement plus adapté aux sports en extérieur.

Le mode Transparence des Sennheiser Momentum Sport

Les écouteurs proposent également un mode « Transparence » qui va quant à lui permettre de laisser passer les sons extérieurs, malgré l’isolation passive. Le mode est plutôt efficace pour entendre les sons extérieurs et communiquer avec d’autres personnes. Il sera également intéressant si vous courez le long de routes, pour entendre un véhicule à l’approche derrière vous.

Trois niveaux de transparence peuvent par ailleurs être réglés dans l’application Smart Control : Low (bas), Mid (moyen) et High (élevé). Ce niveau va en fait augmenter plus ou moins le volume des sons extérieurs pour que vous puissiez les entendre plus facilement.

Sennheiser Momentum Sport Une qualité audio plus que correcte

Si les Momentum Sport sont avant tout pensés pour l’utilisation dans un cadre sportif, Sennheiser indique avoir soigné également la partie audio de ses écouteurs sans fil. Le constructeur allemand a ainsi doté chaque écouteur de transducteurs de 10 mm de diamètre, permettant une réponse en fréquence de 15 Hz dans les graves à 18 000 Hz dans les aigus.

Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec les codecs AAC et SBC, mais également avec l’aptX et l’aptX Adaptive.

Pour tester les Sennheiser Momentum Sport, je les ai connectés à un Samsung Galaxy S24 et ait écouté différents titres sur Tidal, aussi bien en qualité standard que des fichiers en 24 bits à 192 kHz.

Comme on peut le voir sur la courbe de réponse en fréquence ci-dessus, les Momentum Sport mettent particulièrement l’accent sur les graves et les médiums. De quoi apporter à la fois de la profondeur aux titres écoutés, mais également de la présence aux voix. Cependant, on pourra déplorer un pic dans les médiums, autour de 1200 Hz, qui va avoir tendance à trop les accentuer. De fait, les écouteurs peuvent manquer d’aigus avec un accent un peu trop mis sur les médiums. On est loin de l’aspect sec que l’on peut habituellement rencontrer avec ce type d’accent — grâce aux graves mis en avant, — mais les écouteurs mériteraient tout de même un peu plus d’aigus et une légère mise en retrait des médiums pour un équilibre plus plaisant.

Heureusement, cela peut se traiter avec l’égaliseur intégré à l’application Smart Control. Celui-ci permet d’emblée de profiter de deux presets pour accentuer les graves (accentuation des graves) ou pour mettre en avant les voix (podcast). Il est également possible de modifier cinq bandes de fréquence (63 Hz, 250 Hz, 1000 Hz, 4000 Hz et 8000 Hz) de -6 à +6 dB.

En retirant -5 dB à la bande des 1000 Hz et en ajoutant +4 dB aux 4000 Hz et +3 dB aux 8000 Hz, on parvient ainsi à donner un peu plus de précision aux écouteurs, à supprimer (en partie) leur rendu légèrement sec et à réduire la fatigue auditive.

Dans l’ensemble, force est de constater que Sennheiser propose ici un rendu plutôt efficace sur ses Momentum Sport, qui ne sacrifient effectivement pas la qualité audio sur l’autel du confort ou des attentes sportives. Les écouteurs proposent par ailleurs une excellente spatialisation ainsi qu’une dynamique sonore correcte.

Sennheiser Momentum Sport Une qualité d’appel suffisante dans un lieu calme

Comme on l’a vu, les Sennheiser Momentum Sport sont dotés de trois microphones par écouteur. Ceux-ci vont servir non seulement pour la réduction de bruit active lors de l’écoute de musique, mais également durant les appels téléphoniques, pour capter votre voix et réduire les bruits ambiants.

Les écouteurs proposent une qualité efficace de captation de la voix dans un environnement calme, avec une voix légèrement compressée, mais qui restera largement intelligible par votre interlocuteur. En revanche, c’est une tout autre affaire dans un cadre bruyant. Durant mes tests, j’ai ainsi eu l’occasion d’appeler un collègue qui m’indiquait avoir l’impression que j’étais « dans un bocal ». Les écouteurs parvenaient bel et bien à réduire les bruits autour de moi, mais cela se fait au sacrifice de ma voix, qui perdait alors une large partie de ses fréquences et se retrouvait réduite, au même titre que les bruits extérieurs. De quoi rendre la discussion particulièrement inintelligible à l’autre bout du fil.

Sennheiser Momentum Sport Une autonomie meilleure que prévu

Dans ses écouteurs, Sennheiser indique avoir intégré des batteries de 72 mAh tandis que le boîtier de recharge profite quant à lui d’une batterie de 800 mAh. De quoi permettre, selon la firme allemande, jusqu’à 5,5 heures d’écoute avec les écouteurs seuls et jusqu’à 24 heures d’écoute au total avec le boîtier de charge.

Dans les faits, en activant la réduction de bruit, avec un volume à 80 % et avec le suivi de fréquence cardiaque et de température, j’ai cependant pu profiter des écouteurs pendant 6 heures et 45 minutes avant qu’ils ne tombent tous les deux à court de batterie. Notons cependant que l’écouteur gauche, dans lequel est intégré le cardiofréquencemètre, a lâché une heure plus tôt, au bout de 5 h 51. La promesse de Sennheiser sur ce point est donc bel et bien tenue.

Pour la recharge des écouteurs dans leur boîtier, là aussi Sennheiser joue les modestes. Alors que la firme annonce 1 h 30 pour une charge complète, j’ai pu de mon côté mesurer une charge totale, de 0 à 100 %, en tout juste 59 minutes.

Le boîtier de recharge peut quant à lui se charger grâce au port USB-C présent derrière le cache, en façade, ou à l’aide de la charge sans fil par induction grâce au protocole Qi.

Sennheiser Momentum Sport Prix et date de sortie

Les Sennheiser Momentum Sport seront disponibles en France à compter du 9 avril. Ils seront proposés en trois coloris — noir, olive ou gris foncé — au prix de 329,99 euros.



