Les CMF Buds 2 par Nothing offrent leur réduction du bruit active et l’audio spatial avec 25 % de moins avant la fin du Prime Day

Avec ses CMF by Nothing Buds 2, la marque reproduit ce qu’elle fait avec ses smartphones : proposer des produits de qualité à prix attractif, encore plus pendant le Prime Day où ils sont à 37,95 euros au lieu de 49,95 euros.

Nothing poursuit sa stratégie d’accessibilité avec les CMF Buds 2, des écouteurs sans fil lancés au printemps 2025. Leur design compact vise clairement un usage quotidien. Ils sont certifiés résistants à l’eau, misent sur la simplicité et un format passe-partout. Mais c’est surtout leur fiche technique qui retient l’attention. Malgré un tarif sous les 50 euros au lancement, ces écouteurs proposent la réduction active du bruit, de l’audio spatial et une autonomie généreuse. Des fonctions habituellement réservées à des modèles bien plus coûteux. Pour la fin du Prime Day, ils passent à 37,95 euros.

Les points forts des CMF by Nothing Buds 2

Une autonomie record de 55 h avec le boitier

L’app Nothing X permet d’intégrer ChatGPT

La qualité audio est bien soignée

Les CMF by Nothing Buds 2 sont des petits écouteurs intra-auriculaires que vous retrouvez habituellement à 49,95 euros et qui sont accessibles pendant quelques heures à 37,95 euros jusqu’à la fin du Prime Day.

Design soigné, réduction de bruit puissante et audio immersif

Avec les CMF by Nothing Buds 2, le constructeur mise sur une fiche technique solide à tous les niveaux. Chaque écouteur adopte un format intra-auriculaire discret et ne pèse que 9 g. Le boîtier, avec ses 41,5 g, se distingue par une molette multifonction permettant un contrôle direct de la lecture ou de l’appairage. Il propose en plus une certification IP55 assurant une résistance à la poussière et aux éclaboussures, idéale pour le sport.

Le rendu sonore repose sur des transducteurs dynamiques de 11 mm optimisés par Dirac Opteo. La restitution offre des basses profondes, des aigus bien définis et une bonne séparation des instruments. La technologie Ultra Bass 2.0 vient renforcer les fréquences graves pour plus de dynamisme, tandis que l’audio spatial HRTF étend la scène sonore. Une réduction de bruit active hybride pouvant atteindre 48 dB s’accompagne d’un mode transparence bien dosé. En appel, les six micros HD garantissent une captation claire de la voix, même dans un environnement bruyant.

Des fonctions connectées et une autonomie difficile à battre

Côté connectivité, les Buds 2 s’appuient sur Bluetooth 5.4 pour une connexion stable, avec la prise en charge des codecs AAC et SBC. L’appairage rapide via Google Fast Pair facilite la mise en route sur les appareils Android et les commandes tactiles peuvent être personnalisées via l’application dédiée. À cela s’ajoute une intégration de ChatGPT comme assistant vocal, accessible directement depuis les écouteurs.

L’autonomie constitue un autre point fort de ces écouteurs. Ils tiennent jusqu’à 13,5 heures sur une seule charge, et jusqu’à 55 heures en utilisant le boîtier. Une recharge rapide de 10 minutes permet de récupérer environ 7,5 heures d’écoute, ce qui est rare à ce niveau. Seule ombre au tableau : l’absence de charge sans fil, et un boîtier un peu encombrant pour les petites poches. En contrepartie, l’ensemble coche quasiment toutes les cases côté fonctionnalités et usage quotidien.

