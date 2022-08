Vous pouvez réparer votre MacBook, voici le prix des composants vendus par Apple

L'écran de votre MacBook s'est pris un coup ? Vous avez endommagé votre clavier avec du café ? Désormais, vous pouvez acheter des pièces de rechange d'origine et des outils pour réparer vous-même votre matériel.

Apple a finalement ouvert ses portes pour permettre aux consommateurs de réparer leurs iPhone, et apparemment, ce n’était que le début. Fin août 2022, Apple annonce qu’il étend son programme pour intégrer les MacBook. Dès maintenant, vous pouvez acheter des pièces de rechange d’origine et des outils pour réparer vos MacBook Pro et MacBook Air.

Il y a quelques mises en garde avant de vous parler des tarifs. Tout d’abord, ceux d’entre nous qui s’accrochent aux anciens MacBook basés sur une plateforme Intel n’ont pas de chance, car ce programme est uniquement destiné aux ordinateurs portables équipés des puces Apple Silicon.

Dédiés aux MacBook récents

Pour le moment, le service couvre le MacBook Air 2020 M1, le MacBook Pro M1 13 pouces, le MacBook Pro 14 pouces 2021 et le MacBook Pro 16 pouces 2021, bien qu’Apple indique que « des modèles Mac supplémentaires » deviendront éligibles plus tard cette année. On pense notamment au nouveau MacBook Air M2.

Ce programme ne concerne que quelques problèmes qui touchent les MacBook récents, spécifiquement les cartes mères défectueuses et les capteurs Touch ID. Si vous rencontrez l’un de ces problèmes, et que vous habitez aux États-Unis, vous pourrez alors accéder à ce programme.

Pour vous donner quelques idées des tarifs, intéressons-nous au MacBook Air M1, ce dernier étant particulièrement populaire. Une batterie, par exemple, reviendra à 119 dollars, l’écran est à 395 dollars, tandis qu’un port USB est à 14 dollars. Il est très intéressant de voir les tarifs composant par composant.

Une carte mère de MacBook Air M1, par exemple, revient de 526 à 1 406 dollars, cette dernière comporte le SoC soudé, ainsi que la mémoire vive unifiée et le stockage. Un bouton Touch ID est vendu 87 dollars, tandis que le trackpad est à 95 dollars.

Si l’on prend le MacBook Pro 14 pouces, avec son écran Mini LED, tout est plus onéreux. L’écran est à 672 dollars, la carte mère et le SoC montent jusqu’à 3 958 dollars.

Des tarifs plus ou moins élevés

Beaucoup de prix semblent (relativement) généreux ! D’autres, pas tellement. Vous ne pouvez pas simplement remplacer votre propre batterie ou clavier sur un MacBook Pro, par exemple. Ainsi, vous devez acheter tout le couvercle supérieur fourni avec cela et d’autres pièces pré-attachées, et cela vous coûtera plus de deux fois le tarif de remplacement de la batterie.

Vous pouvez acheter des outils séparément, ou vous pouvez également opter pour la location d’outils d’Apple à 49 dollars. D’ailleurs ces 49 dollars prennent la forme d’une valise impressionnante et encombrante.

Ce programme sera disponible en Europe d’ici à la fin de l’année. D’ailleurs, vous pouvez même renvoyer les pièces remplacées pour qu’Apple les remette à neuf ou les recycle.

Enfin, si vous comptez en profiter pour upgrader votre MacBook, à l’image de Framework, Apple ne le permet pas. Dommage.

