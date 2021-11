Apple va enfin vous permettre de réparer vous-même votre iPhone

Dès 2022, Apple va permettre à ses clients de réparer eux-mêmes leurs iPhone 12 ou 13 en accédant en libre-service à des pièces et outils officiels grâce au lancement du programme Self Service Repair.

Changer la batterie, réparer l’écran ou l’appareil photo sans passer par le SAV d’Apple ou sans risquer une panne irréversible auprès d’un revendeur non agréé. L’angoisse de beaucoup d’utilisateurs d’iPhone quand le moindre pépin apparaît sur leur appareil.

Ce stress devrait bientôt disparaître, en tout cas pour les plus manuels d’entre nous. Apple a annoncé son programme Self Service Repair dédié à la réparation en libre-service, a indiqué la marque dans un communiqué repéré par Numerama.

Apple met ses pièces et outils officiels à disposition

« Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d’origine Apple, » se félicite Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Nous proposons désormais une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations« . Et cette option, c’est la possibilité de réparer soi-même son iPhone grâce aux outils et pièces d’origine fournis par la marque à la pomme.

Au moindre problème sur votre iPhone, vous aurez désormais la possibilité de vous tourner vers Apple et ses Apple Stores, l’un des plus de 5000 fournisseurs de services agréés ou des 2800 fournisseurs de réparation indépendants qui ont tous accès aux pièces, outils et manuels. Ou bien vous-même si vous vous sentez capable d’effectuer la réparation.

Évidemment, Apple compte bien encadrer votre réparation par souci de sécurité, mais aussi pour être sûr que vous vous y prenez correctement. Ainsi, un manuel de réparation sera fourni en premier lieu. Vous pourrez ensuite commander les pièces et outils nécessaires sur la boutique en ligne de réparation dédiée. Enfin, si vous décidez de retourner vos pièces usagées pour recyclage, vous obtiendrez un bon d’achat.

Réparer l’écran, la batterie ou l’appareil photo en premier lieu

La boutique en ligne va proposer plus de 200 pièces et outils dans un premier temps. Ce nouveau système de réparation en libre-service est avant tout réservé aux utilisateurs avancés en matière de réparation technique et électronique. Car Apple semble vouloir que les réparations soient faites dans les règles de l’art et de la garantie pour que cette dernière soit maintenue.

La firme de Cupertino rappelle d’ailleurs que « pour la grande majorité des clients, consulter un réparateur professionnel (…) reste le moyen le plus sûr et le plus fiable« .

Ce programme concernera tout d’abord les iPhone 12 et iPhone 13 pour permettre la réparation des écrans, de l’appareil photo ou encore le changement de batterie, mais aussi d’autres réparations futures. Il sera étendu aux appareils Mac dotés de puces M1 (iMac, MacBook Air, MacBook Pro) par la suite. Il débutera en début d’année prochaine aux États-Unis et sera ensuite étendu à d’autres pays courant 2022.

