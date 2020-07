Faire réparer votre iPhone va devenir un peu plus simple

Apple permet désormais à des enseignes indépendantes en France de réparer les iPhone cassés. L'utilisateur disposera ainsi de plus de choix pour faire réaliser cette tâche.

Un an après l’avoir lancé aux États-Unis, Apple ouvre son programme de réparation d’iPhone à l’Europe et au Canada. Grâce à cette initiative, vous pourrez laisser votre smartphone cassé à un prestataire indépendant et vous ne serez plus forcément obligé de passer par un Apple Store ou par un centre agréé par la pomme.

L’entreprise permet désormais à ces enseignes en dehors de la sphère Apple de se fournir en composants d’origine (écran, batterie…) pour changer un élément défectueux sur un iPhone qui n’est plus sous garantie. Point positif : les pièces en question ne sont pas vendues plus cher. En d’autres termes, le consommateur n’aura pas à payer plus pour une réparation chez un indépendant. Des outils et des guides de réparation sont également mis à disposition desdits prestataires pour les accompagner dans leur tâche.

Plus de choix pour le client

Jeff Williams, chief operating officer chez Apple, met en avant un choix plus large pour les utilisateurs.

Lorsqu’un client a besoin d’une réparation, nous voulons qu’il dispose d’un éventail d’options qui non seulement répondent à ses besoins, mais garantissent également la sécurité et la qualité afin que son iPhone puisse être utilisé le plus longtemps possible.

Ce programme de réparation d’Apple fait son apparition dans 32 pays à travers l’Europe, dont la France. Pour les personnes habitant loin d’un Apple Store ou d’un centre agrée, il peut donc être intéressant de se tourner vers un prestataire indépendant qui se situerait potentiellement plus près de leur domicile sans craindre de tomber sur un bidouilleur du dimanche, au risque d’endommager l’appareil.

Aux États-Unis, 140 entreprises se sont inscrites et, en conséquence, 700 enseignes autres que celles d’Apple proposent des réparations d’iPhone désormais dans le pays.

Comment faire réparer son appareil Apple ?

Pour profiter de ce programme, les boutiques doivent prouver qu’elle dispose d’un technicien certifié par Apple et que ce dernier s’occupera de renvoyer les composants remplacés à l’entreprise pour qu’ils puissent être recyclés.

Pour le consommateur, il suffit de se rendre sur le site du support d’Apple et de procéder à la demande de réparation. Vous spécifiez le produit concerné, le problème rencontré. La liste des lieux où faire réparer votre appareil (Apple Store, centre agréé ou autre) apparaît ensuite pour vous permettre de prendre rendez-vous.