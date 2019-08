Apple vient de lancer son programme IRP (Independent Repair Provider) qui était en test depuis plusieurs semaines auprès d’une poignée de réparateurs indépendants.

Des milliers de boutiques proposent de réparer des iPhone, c’est un marché très lucratif. Pourtant, Apple ne simplifie pas la vie de ses utilisateurs et des réparateurs indépendants. Il y a toujours eu un risque pour les utilisateurs de se retrouver avec des pièces détachées défectueuses, comme une batterie non officielle par exemple.

Jusqu’à maintenant, la façon la plus simple de réparer son iPhone était de se tourner vers Apple ou vers des réparateurs agréés (Apple Authorized Service Provider, AASP), malgré la pléthore de magasins qui offrent des services de réparation. Pour un utilisateur, c’est plus simple et plus sûr car il a la garantie que son iPhone sera réparé avec des pièces détachées officielles.

IRP : des pièces détachées aux bons prix, des formations gratuites…

Apple vient d’annoncer le programme IRP (Independent Repair Provider). Ce programme vise à fournir aux réparateurs indépendants les mêmes pièces détachées, outils, manuels de réparation et de diagnostic pour l’iPhone que les réparateurs agréés.

« Lorsqu’une réparation est nécessaire, le client doit être sûr que la réparation est effectuée correctement. Nous pensons que la réparation la plus sûre et la plus fiable est celle qui est effectuée par un technicien qualifié qui utilise des pièces d’origine correctement conçues et rigoureusement testées. » a déclaré Jeff Williams (Apple).

Le programme IRP est pour le moment annoncé aux États-Unis mais il sera déployé dans les autres pays par la suite. Grâce à ce programme, les réparateurs indépendants pourront accéder aux mêmes prix préférentiels pour se fournir en pièces détachées officielles. Ils pourront également profiter de formations gratuites. Par contre, ils auront l’obligation de renvoyer le matériel défectueux à Apple pour qu’il soit recyclé ou remis à niveau.

Apple n’a pas lancé seulement ce geste de son propre chef, l’entreprise californienne est obligé de faciliter l’accès aux pièces détachées. Comme on peut le lire sur le site de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), la loi Consommation oblige le professionnel à informer le consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées et à faciliter la mise à disposition des pièces détachées.

Cette annonce d’Apple intervient la même semaine que l’annonce du Fairphone 3, un smartphone dit équitable. Ce smartphone peut en effet être facilement démonté, et chaque consommateur peut acheter les pièces détachées sur le site officiel de la marque pour le réparer soi-même. Enfin, Fairphone promet plusieurs années de support matériel et logiciel.