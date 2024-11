Apple va réparer gratuitement les iPhone 14 Plus à cause d’un gros défaut d’appareil photo

Apple vient d’annoncer un nouveau programme de réparation gratuit concernant l’iPhone 14 Plus. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui avaient constaté un problème récurrent sur leur modèle.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le géant de Cupertino a identifié un problème affectant l’appareil photo arrière sur « un très faible pourcentage » des appareils iPhone 14 Plus fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024. Plusieurs mois après, Apple semble enfin céder aux pressions des utilisateurs qui voulaient une réparation gratuite.

Le problème se manifeste par l’absence d’aperçu lors de l’utilisation de l’appareil photo arrière, un dysfonctionnement particulièrement gênant pour les amateurs de photographie. Cette anomalie touche les appareils produits pendant près d’un an, soit la moitié de la période de commercialisation de cet iPhone 14 Plus lancé fin 2022.

Pour vérifier l’éligibilité de leur appareil, les utilisateurs peuvent se rendre sur la page officielle du programme et saisir leur numéro de série, accessible depuis les paramètres de l’iPhone dans la section « Général » puis « Informations ».

Plusieurs options s’offrent alors aux clients concernés : se rendre dans un Apple Store, contacter un centre de réparation agréé Apple ou expédier leur appareil à un centre de réparation.

Le programme couvre les réparations pendant trois ans à compter de la date d’achat initiale. Apple se réserve le droit de limiter les réparations à la région d’achat d’origine de l’appareil.

Le constructeur précise que les clients ayant déjà payé pour réparer ce problème peuvent demander un remboursement.

Ce programme de réparation gratuit arrive à point nommé pour les propriétaires de l’iPhone 14 Plus, un modèle qui, malgré sa grande taille d’écran attractive, n’aurait pas rencontré le succès commercial escompté par Apple.

La dernière prise en charge datait de l’iPhone 12

Cette initiative rappelle les précédents programmes de service d’Apple, dont le dernier remontait à 2021 pour un problème de haut-parleur sur l’iPhone 12.

Quant à la gamme « Plus » en elle-même, son avenir semble incertain. Des rumeurs suggèrent que l’iPhone 17 pourrait abandonner la version Plus au profit d’un modèle « Air », plus fin mais potentiellement plus onéreux.