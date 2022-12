Vexé par les ventes de l’iPhone 14 Plus, Apple changerait ses prix pour les iPhone 15

Lancé en septembre dernier, l'iPhone 14 Plus se vendrait suffisamment mal pour perturber Apple. Inquiète de voir son iPhone XXL se prendre les pieds dans le tapis, la firme réfléchirait dès à présent à remanier sa gamme d'iPhone en 2023.

6,7 pouces et une prestation décevante sur le marché. Avec ses ventes plus faibles que prévu, l’iPhone 14 Plus inquiète Apple au point, selon certaines sources, de pousser d’ores et déjà la firme à une certaine introspection. On apprend de MacRumors qu’Apple réfléchirait ainsi à remanier son lineup d’iPhone en 2023. Cette information mérite toutefois d’être prise avec un peu de recul puisqu’elle provient d’un blogueur coréen, qui n’a pas toujours vu juste par le passé.

Pour contexte, l’iPhone 14 Plus remplace l’iPhone 13 mini dans le catalogue d’Apple. Il reprend l’ensemble des spécifications de l’iPhone 14 classique de 5,4 pouces, mais avec un écran plus grand et une batterie également plus costaude. Ce modèle est vendu en France à partir de 1169 euros. Un tarif élevé : l’iPhone 14 Pro démarrant pour sa part à 1329 euros sous nos latitudes.

Vers un changement d’approche et une réduction de prix ?

Comme le rapporte MacRumors, deux pistes potentiellement complémentaires seraient étudiées par Apple. La première consisterait à mieux différencier ses iPhone classique et Plus d’un côté, de ses iPhone Pro et Pro Max de l’autre. Une thèse appuyée il y a quelques jours par Ming-Chi Kuo. La seconde piste serait tout simplement de revoir à la baisse le prix des modèles Plus pour les rendre plus attractifs.

Difficile toutefois de savoir ce que ce changement de prix donnerait en France, la tarification des iPhone étant cette année particulièrement défavorable aux consommateurs français (899 dollars hors taxes pour l’iPhone 14 Plus aux États-Unis, contre 1169 euros TTC en France, comme indiqué plus haut). On ignore par ailleurs si cette révision tarifaire serait aussi d’actualité pour le modèle classique ou si Apple chercherait juste à réduire l’intervalle de prix entre les modèles Plus et classique.

Notons que pour ses iPhone 15, Apple préparerait par ailleurs quelques changements de design. S’il est difficile d’affirmer quoi que ce soit à 10 mois de leur lancement supposé, plusieurs rumeurs laissent entendre que tous les modèles adopteraient la fameuse Dynamic Island des iPhone 14 Pro. Nul doute que nous en saurons davantage dans les mois à venir.

