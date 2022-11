iPhone 15 Pro : cinq exclusivités qui devraient le différencier du modèle classique

Alors que les informations commencent à se multiplier autour des prochains smartphones d'Apple, le site MacRumors dresse une liste de cinq fonctions exclusives qui devraient permettre aux iPhone 15 Pro de se démarquer des modèles classiques.

L’année 2023 se profile à peine que l’on commence déjà à parler de plus en plus des iPhone 15, et notamment de l’iPhone 15 Pro. Comme en 2022, Apple chercherait à bien marquer la différence entre les modèles classiques et les modèles Pro afin d’inciter autant que possible ses clients à se tourner vers les modèles plus sophistiqués — et plus chers.

C’est pourquoi le site spécialisé MacRumors prend un peu de recul pour d’ores et déjà dresser une liste de cinq fonctions exclusives de l’iPhone 15 Pro permettant à cette version de se démarquer du modèle classique. Cette liste a été établie à partir des rumeurs venant de sources crédibles et donne déjà une petite idée de ce qui nous attend sur la prochaine génération.

Les cinq fonctions exclusives de l’iPhone 15 Pro

Voici donc ce que l’on devrait retrouver sur l’iPhone 15 Pro.

La puce A17 Bionic

Pour la deuxième année consécutive, la déclinaison Pro serait la seule à profiter de la toute dernière puce d’Apple afin d’avoir un gain de performances et d’efficacité énergétique. L’iPhone 15 Pro devrait donc hériter du SoC A17 Bionic gravé en 3 nm tandis que l’iPhone 15 classique goûterait à l’A16.

Un port USB-C plus rapide

L’arrivée de l’USB-C sur iPhone fait grand bruit. Apple a jusqu’à 2024 pour se débarrasser du connecteur Lightning sur ses smartphones, mais passerait le pas dès 2023. Et la pomme ne s’arrêterait pas là puisque le port USB-C des iPhone 15 Pro ne ferait pas les choses à moitié. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, il faut s’attendre à des débits au moins aussi élevés que ceux de l’USB 3.2 ou même du Thunderbolt 3, soit 20 à 40 Gb/s.

L’iPhone 15 pourrait donc mettre cet atout en avant pour séduire des créatrices et des créateurs de contenus. En outre, avec un peu d’optimisme, on peut aussi espérer une vitesse de charge améliorée.

Plus de RAM

L’iPhone 15 Pro profiterait d’une augmentation de la quantité de mémoire vive pour atteindre les 8 Go de RAM. Cela devrait améliorer la gestion des applications en arrière-plan et, en conséquence, proposer une meilleure impression de fluidité à l’usage que les modèles classiques qui devraient rester à environ 6 Go de RAM.

Pas de boutons mécaniques

Pas de boutons mécaniques à prévoir sur les iPhone 15 Pro. Sur les modèles les plus haut de gamme d’Apple, il ne serait pas possible d’enfoncer les touches de volume et de déverrouillage. Au lieu de ça, les appareils se doteraient de moteurs haptiques pour interagir avec la pression exercée par le doigt. On imagine que le but est d’éviter les potentiels dysfonctionnements de ces boutons sur le long terme.

Un téléobjectif x10

MacRumors cite une nouvelle fois Ming-Chi Kuo qui prédit l’intégration d’un téléobjectif périscopique sur l’iPhone 15 Pro. La piste d’un zoom optique x10 est évoquée.

Voilà donc pour les cinq points pressentis jusqu’ici pour différencier l’iPhone 15 Pro. Par ailleurs, n’oublions pas que, sur cette génération, la déclinaison Pro Max devrait s’appeler iPhone 15 Ultra. Enfin, pour le moment, Apple a du pain sur la planche pour assurer de belles ventes d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro pendant les fêtes de fin d’année malgré quelques soucis d’approvisionnement.

