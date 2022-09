iPhone 15 Ultra : comment Apple pourrait tout changer en 2023

Une rumeur intervenant quelques semaines après le lancement des iPhone 14 suggère un futur iPhone 15 Ultra. Cela pourrait signifier pas mal de choses pour l'avenir de la marque à la pomme.

En 2022, on a parfois l’impression que tout est Pro. Samsung a lancé une Galaxy Watch 5 Pro, tous les constructeurs qui veulent intégrer une variante un peu mieux équipée rajoutent le petit mot en fin de nom de produit pour le signifier. Alors Apple fourbirait ses armes pour lancer un iPhone 15 Ultra dès l’année prochaine, en remplacement de l’iPhone 14 Pro Max. C’est du moins ce qu’avance Mark Gurman de Bloomberg, journaliste souvent très bien informé sur la marque à la pomme.

Il n’en reste pas moins qu’à ce stade, on n’en sait pas beaucoup plus. Voici ce que le journaliste écrit dans sa newsletter Power On :

Si l’on se fie au modèle actuel d’Apple, on peut s’attendre à une refonte du design de l’iPhone l’année prochaine, qui coïncidera avec le passage à l’USB-C et la possibilité qu’un nouveau modèle Ultra remplace le Pro Max.

Que pensons-nous de cette rumeur

Si le passage à l’USB-C nous paraît effectivement une bonne piste, étant donné qu’Apple sera obligé d’y passer avant 2024, l’idée d’un iPhone Ultra doit être considérée avec la plus grande prudence. Apple a effectivement utilisé le mot Ultra pour deux produits, le M1 Ultra et plus récemment l’Apple Watch Ultra, mais il ne faut pas nécessairement considérer que ça y est, tout va devenir Ultra chez la marque à la pomme. Le sérieux de la source aide toutefois à porter du crédit à cette rumeur.

Que pourrait intégrer un iPhone 15 Ultra, là-dessus, nous ne savons rien et les paris sont ouverts. Doit-on attendre un écran pliable ? Une taille différente ? Un téléobjectif X5 ou X10 ? Une puce plus puissante ? Ou encore une résistance encore plus forte aux chocs, un peu dans l’esprit de la Watch Ultra ?

Un vrai écart avec la gamme

Une chose est certaine, jusqu’ici, lorsque Apple a employé ce mot, c’était pour signifier une vraie distinction avec le reste d’une gamme. Si vous prenez le Mac Studio avec M1 Ultra ou l’Apple Watch Ultra, nous sommes face à des produits qui creusent un écart très important, voire un gouffre, avec le reste.

Si Apple venait vraiment à intégrer cette logique sur son produit le plus important, l’iPhone, alors on peut imaginer que de nombreuses autres gammes suivraient. On peut imaginer un iPad Ultra par exemple, ou encore un MacBook Ultra.

Dans un marché mature comme celui du smartphone, ce positionnement pourrait en tout cas avoir du sens puisqu’il permettrait de renouer avec une forme d’innovation en proposant des produits à un prix prohibitif, tout en continuant à sortir des gammes plus classiques pour assurer les revenus.

2023 sera peut-être Ultra

Quel que soit le choix d’Apple, elle s’alignerait alors sur ses concurrents les plus féroces. Samsung et Xiaomi proposent tous deux un S22 Ultra et un Xiaomi 12S Ultra dans leur gamme, variante qui existe depuis déjà plusieurs années pour les constructeurs. Des rumeurs du côté de Google évoquent également un possible Pixel Ultra dans les années à venir.

