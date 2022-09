Google Pixel NotePad et Pixel Ultra : les deux appareils repérés dans le code d’Android 13

Le premier pliant de Google devrait donc intégrer quatre modules photo, à en croire des éléments provenant de la Bêta 1 d'Android 13 QPR1.

La configuration photo du premier pliant de Google se dévoile. Dans la première mise à jour trimestrielle d’Android 13, qui est entrée en bêta 1, le développeur Kuba Wojciechowski affirme avoir découvert des éléments qu’il attribue au Pixel NotePad.

Le nom de code Felix apparaît dans le code de la mise à jour. Celui-ci a été précédemment attribué au Pixel 7a, mais le développeur s’avance et considère que plusieurs éléments qui l’entourent font référence à des modes pliés ou dépliés, signe qu’il s’agit donc bien du pliant de la marque.

Cinq modules caméra

Une chose est certaine, ce « Felix » devrait posséder cinq modules caméra, trois à l’arrière, un à l’avant et un selfie. À l’arrière, il serait équipé d’un Sony IMX 787 (50 mégapixels) pour la caméra principale, d’un IMX 386 (12 mégapixels) pour l’ultra grand angle et un S5K3J1 (10,87 mégapixels) pour le téléobjectif. Le module selfie intérieur reposerait sur un IMX355 (8 mégapixels), le même que sur les Pixel 6 et la caméra selfie de l’écran extérieur intègrerait un S5K3J1.

En plus de ces révélations, le développeur a aussi repéré l’existence d’une possible tablette Pixel Pro, et il évoque aussi un autre nom de code, Lynx, qu’il associe à un possible Pixel Ultra. Celui-ci intègrerait deux capteurs IMX 712.

Rappelons que ces informations proviennent du code d’Android 13. On ne peut donc pas écarter à ce stade la possibilité qu’il s’agisse simplement de tests de la part de Google, sans volonté de sortir ces produits.

Google a annoncé que sa prochaine conférence aurait lieu le 6 octobre 2022. À l’heure où les annonces de smartphones pliants se multiplient chez la plupart des constructeurs Android, une annonce du Pixel NotePad n’est bien sûr pas à exclure.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.