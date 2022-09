Voici la date d’annonce des Pixel 7 et 7 Pro et de la Pixel Watch

Les Pixel 7 et 7 Pro et la Pixel Watch seront présentés en détail le 6 octobre 2022. C'est Google qui l'annonce dans un tweet.

Si Apple s’est définitivement approprié le début de l’année civile en annonçant chaque année son iPhone durant le mois de septembre, Google se sent plus à l’aise en octobre pour annoncer sa nouvelle gamme de smartphones.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro seront donc définitivement dévoilés le 6 octobre 2022, à 16 h (horaire de Paris). C’est Google qui l’annonce via un tweet assez laconique, accompagné d’une vidéo montrant Pixel 7, Pixel Watch et Pixel Buds Pro.

It's all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

Que reste-t-il à dévoiler ?

Car oui, la montre et les futurs téléphones avaient déjà été montrés brièvement lors de la précédente Google I/O en mai 2022. Leur existence n’est donc pas un secret. Quant aux Buds, ils sont d’ores et déjà sortis.

On connaît dès lors déjà beaucoup d’éléments sur le duo montre – smartphones, mais pas mal d’éléments restent à montrer. On pense notamment aux capacités réelles du Google Tensor 2, la deuxième puce conçue par Google et fondue par Samsung qui équipera son terminal. On pense également à son format d’écran qui s’annonce plus petit sur le modèle de base ou encore à une charge légèrement plus rapide qui ne ferait pas de mal.

La Pixel Watch, même si elle a fait l’objet de fuites importantes, reste encore relativement mystérieuse. Son autonomie, qui s’annonce rachitique, sera bien sûr scrutée. Wear OS 3, pour la première fois sorti du giron de Samsung pourrait aussi nous surprendre. Le prix est aussi un élément très important. Il se murmure que la montre se négocierait autour des 400 dollars.

N’oublions pas non plus que Google devrait sortir en 2023 sa première tablette, la Pixel Tablet, elle aussi brièvement montrée. Cet évènement pourra aussi être un bon moment pour nous en apprendre plus sur cet appareil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.