Pixel Tablet : Google promet une nouvelle tablette pour l’année prochaine

La Google I/O aura été pleine de surprise ! L'une d'elles : l'annonce d'une tablette à venir.

« Normalement, on n’annonce pas un produit un an avant qu’il ne soit prêt, mais il y a tellement d’énergie incroyable autour de la communauté des tablettes que nous avons voulu vous inclure dedans ». Voilà comment Rick Ostherloh, responsable de la division hardware de Google, a présenté la future tablette du groupe.

En soi, ce n’est pas une réelle surprise. Après avoir dit que « les tablettes sont le futur de l’informatique », Google a revu en profondeur Android pour l’adapter à ce format. Il aurait été étonnant de ne pas lancer un produit pour accompagner ces efforts logiciels et juste se reposer sur les partenaires constructeurs. Voici donc un premier aperçu de la Pixel Tablet.

Google promet qu’il s’agira de « la tablette la plus utile du monde », pensée pour être « un parfait compagnon de votre téléphone Pixel ». On n’en saura pas beaucoup plus sur cet appareil, si ce n’est qu’il est animé par un SoC Google Tensor, comme les Pixel 6, Pixel 6a et Pixel 7, et qu’il arrivera en 2023.

Sur les images, on aperçoit un simple appareil photo, un port USB-C et des haut-parleurs aussi bien sur la tranche droite que la tranche gauche lorsque la tablette est tenue en mode paysage. On peut surtout s’attendre à un énorme travail sur la partie logicielle, ce qui ne sera pas de trop pour relancer le marché des tablettes Android après l’échec de la Pixel Slate (sous Chrome OS).

