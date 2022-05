Voici le Pixel 6a : une grosse fuite révèle tout avant la Google I/O

Le Google Pixel 6 a a fait l’objet d’une fuite signée EvLeaks juste avant la Google I/O. Voici une présentation complète sur les caractéristiques attendues.

La Google I/O n’avait pas encore commencé qu’un certain EvLeaks a publié la fiche technique complète du Google Pixel 6a. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les caractéristiques attendues du téléphone. Premièrement, on remarque que l’écran de 6,1 pouces est plus petit que celui du Pixel 6, qui a droit à une diagonale de 6,4 pouces. Au niveau du design, la philosophie globale reste la même.

Une batterie plus petite pour le Pixel 6a

Une autre petite concession serait faite au niveau du taux de rafraîchissement, limité ici à 60 Hz contre 90 Hz pour le grand frère. Même chanson du côté de la batterie, qui culminerait à une capacité de 4306 Mah, contre 4614 mAh sur le Pixel 6. On pourrait donc s’attendre à une autonomie légèrement inférieure, d’autant que le processeur serait le même.

En effet, Google opterait une nouvelle fois sur son processeur maison Google Tensor, qui s’était avéré bon sans non plus nous époustoufler. Il serait épaulée par la puce de sécurité Titan M2. La fuite évoque une recharge rapide sans nous donner de précision sur la vitesse de charge du bloc. Pour rappel, le Pixel 6 a droit à un chargeur de 30 W.

Au volet de la photo, EvLeaks avance la configuration suivante :

Capteur principal de 12,2 mégapixels ;

Ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

Capteur avant de 8 mégapixels.

Le Pixel 6a serait donc privé du capteur de 50 mégapixels observé sur le Pixel 6.

Du côté des capacités vidéo, voilà à quoi il faudrait s’attendre : 4K en 30 et 60 FPS pour la caméra arrière, 1080p en 30 FPS pour la caméra avant. Il faudrait aussi compter sur des haut-parleurs stéréo, du Gorilla Glass 3, cinq années de mises à jour de sécurité, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Aucune information n’est disponible sur sa disponibilité sur tel ou tel marché, ni sur les prix.

