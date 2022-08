Test du OnePlus Nord 2T : un milieu de gamme plaisant et puissant

Avec son OnePlus Nord 2T, le constructeur dégaine une nouvelle version de son Nord 2 sorti l’année dernière. Au menu, nous avons droit à de petites évolutions techniques, dont l’arrivée de la charge rapide à 80 W. De beaux arguments sur le papier et il en aura besoin face à une concurrence toujours plus féroce.

Presque un an après un Nord 2 salué par la rédaction, OnePlus lance une troisième déclinaison de son modèle milieu de gamme. En effet, le produit testé ici vient après le Nord CE 2 et le CE 2 Lite, qui visent le segment des smartphones à moins de 400 euros. Le tout nouveau Nord 2T (429 euros) est donc le successeur officiel du Nord 2. Ici, le constructeur ne révolutionne pas la formule de son milieu de gamme. Il cherche surtout à peaufiner le niveau de prestations en apportant des « petits plus » comme la recharge rapide 80 W. Cela suffira-t-il pour renouveler le succès de son aïeul ? Nous allons le voir immédiatement.

OnePlus Nord 2T

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par OnePlus.

OnePlus Nord 2T Design

Ce Nord 2T affiche des lignes et des dimensions très proches de celles de son prédécesseur. Ainsi, ses mensurations sont de 159,1 x 73,2 x 8,2 mm pour 190 g contre 158,9 x 73,2 x 8,3 mm et 189 g pour le Nord 2. Nous retrouvons le même design avec des lignes délicatement arrondies sur les bords, les angles et les tranches. Ce qui le rend confortable au quotidien, même si vous avez de petites mains.

L’avant est très épuré avec un écran de 6,43 pouces qui est agrémenté d’un poinçon au niveau de l’angle supérieur gauche, ce qui aide pas mal pour le visionnage de contenu. L’affichage occupe 86 % de la surface de l’appareil, ce qui est dans la moyenne haute dans ce segment de prix. Les bords ne sont pas excessifs pour un produit à 429 euros, environ 2 mm pour les bords latéraux et le supérieur. Par contre, le menton est un peu trop présent à notre goût avec presque 4 mm d’épaisseur.

Le dos en plastique, recouvert de Gorilla Glass 5, arbore un joli vert (Jade Fog) et se décline en Gray Shadow. Le verre est censé être traité contre les traces de doigts et malheureusement cela ne se vérifie vraiment pas au quotidien. Si le bloc optique n’est pas très discret, il affiche une esthétique originale pour les optiques et il a le bon goût de ne pas trop déséquilibrer le smartphone quand vous le posez à plat.

Les boutons sont bien placés, bien que trop haut de quelques millimètres pour les propriétaires de petites mains. Nous avons sur la tranche gauche un bouton dédié au volume et sur la tranche droite celui de mise en marche. Juste au-dessus de ce dernier se trouve l’alert slider, la fameuse signature de OnePlus, pour activer le mode silencieux sans avoir à toucher l’écran.

La tranche inférieure affiche le port USB-C, deux ouvertures qui cachent un haut-parleur et le port permettant de placer deux cartes nano SIM, mais qui n’accepte pas les cartes micro SD.

Ce Nord 2T profite d’une excellente qualité de fabrication. Chaque élément est soigneusement assemblé ce qui nous fait encore plus regretter l’absence de certification IP68. Bien que cela reste encore rare dans ce segment de prix.

OnePlus Nord 2T Écran

La dalle AMOLED, au ratio 20:9, de 6,43 pouces pour 1080 x 2 400 pixels du Nord 2T profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce dernier n’est pas adaptatif, il faut donc aller dans les paramètres si vous désirez passer à 60Hz et ainsi ménager la batterie par exemple. Nous aurions aimé que le constructeur passe au 120 Hz, surtout que la concurrence propose déjà cette fonction dans la même gamme de prix. La densité de pixels est de 449 ppi, ce qui assure une belle finesse d’affichage. Nous avons mesuré cet écran à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

La palette colorimétrique est de bon niveau, mais les dégradés de gris manquent un peu de nuance, sans que cela ne soit rédhibitoire // Source Omar Belkaab -Frandroid

OnePlus propose plusieurs modes d’affichage, celui nommé Couleurs vives est activé par défaut. Il affiche un Delta E moyen de 3,78 contre 3 pour la valeur de référence. La température des couleurs mesurée est de 7013 K contre 6500 K pour la valeur de référence, nous avons donc un affichage un brin froid, mais rien de trop marqué. Le mode Naturel offre un rendu plus précis, mais la dérive vers le bleu est toujours présente.

L’écran occupe alors 160 % de l’espace sRGB et 107 % du DCI-P3, ce sont des résultats très honorables dans cette gamme de prix. La luminosité mesurée est de 580 cd/m², un résultat correct, mais qui ne suffit pas à compenser la perte de lisibilité quand vous l’utilisez en plein soleil. De plus, cela ne permet pas de profiter au mieux du HDR10+ implémenté dans l’appareil.

OnePlus Nord 2T Logiciel

OxygenOS 12.1 est au rendez-vous dans ce Nord 2T. Nous retrouvons toute la richesse de cet OS basé sur Android 12, comme la personnalisation par exemple. En effet, ici presque tout est paramétrable et vous pouvez bien sûr sélectionner, modifier, créer autant de thèmes que vous le désirez. Les options d’accessibilités sont nombreuses, la gestuelle est tout aussi précise que personnalisable.

L’interface de base est assez épurée // Source : Yazid Amer – Frandroid Or, il suffit à peine de creuser dans les Paramètres pour trouver une nuée d’options de personnalisation // Yazid Amer – Frandroid

Cela risque de vous prendre des heures pour explorer toutes les possibilités, peaufiner votre interface et choisir les moult animations proposées par OxygenOS. Petit manque tout de même, le Double Tap pour activer l’écran, une fonction bien pratique au quotidien.

L’accessibilité va jusqu’à proposer le sous-titrage automatique pour les malentendants et le réglage de la balance stéréo // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous pouvez personnaliser avec précision les interactions avec le menu d’accueil par exemple // Source : Yazid Amer – Frandroid

En ce qui concerne les contenus vidéo issus des plateformes de sVoD, le DRM Wideline L1 est bien intégré et permet donc de les visionner en HD. OnePlus promet deux ans de mises à jour majeures et trois années de patchs de sécurité.

OnePlus Nord 2T Photo

Le OnePlus Nord 2T 5G aligne trois capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,9 ;

un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels f/2,2 ;

un dernier de 2 mégapixels en f/2,2 pour la profondeur de champ.

Comparé au Nord 2, le 2T offre des photos de meilleure qualité. OnePlus a bien travaillé son sujet même si le résultat n’est pas encore parfait. Ainsi, en plein jour, nous avons des photos agréables à l’œil, avec un bon niveau de détail. Toutefois, en creusant un peu on remarque que ces derniers ne sont pas aussi bien définis qu’il n’y paraît. Il semble que le traitement accentue les contrastes, cela permet de souligner les détails au détriment de leur précision. Mais à moins de zoomer dans l’image, vous serez en général très satisfaits du résultat.

Quand nous nous rapprochons de notre cible, prenez votre temps, car la mise au point automatique est parfois défaillante. Ce qui génère des effets de flou pas toujours bien maîtrisés. La colorimétrie est assez naturelle et permet d’obtenir des clichés plus que satisfaisants.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

L’ultra grand-angle fait le job avec un certain équilibre. Nous avons peu de déformation sur les extrémités et les détails sont assez bien saisis. De plus, le niveau de contraste comme la colorimétrie reste à peu près du même niveau qu’en mode grand-angle.

Ultra Grand-Angle Grand-Angle

Le Nord 2T 5G offre un zoom numérique x2 qui est de bonne facture. Nous perdons très peu de détails, pour des clichés qui n’ont rien à envier au x1.

Zoom 1x Zoom 2x

Comme souvent, même avec des produits haut de gamme, les zooms numériques 5x et 10x sont très décevants et au final inutilisables.

Zoom x5 Zoom x10

Le mode nuit nous a agréablement surpris. Il offre une bonne captation de la luminosité et sait souligner les reliefs. Un peu trop diront certains et cela se fait au détriment d’une colorimétrie un peu plus douce qu’au naturel. Le rendu final est très acceptable et se situe dans la bonne moyenne des smartphones entre 400 et 500 euros. Attention, il est vraiment sensible aux micromouvements donc soyez vraiment stable pour obtenir une photo sans flou.

L’ultra grand-angle perd beaucoup de sa superbe de nuit. Si les effets de déformations sur les bords des clichés sont toujours présents, ils restent assez bien maîtrisés. Par contre, le niveau de détail s’effondre sur les extrémités, tout en restant honorable au centre de l’image.

Les selfies s’en tirent bien

L’appareil photo dorsal restitue de bons clichés en mode portrait. Les effets de flou sont bien dosés et surtout le détourage se révèle assez précis comme celui des lobes d’oreilles par exemple. Seules les chevelures foisonnantes ou encore bouclées réduiront son efficacité. Les couleurs sont assez naturelles, même si ici le teint de peau est un peu plus clair qu’il ne le devrait. Le niveau de détail est très satisfaisant dans cette gamme de prix. Notez que si vous êtes dans un environnement très lumineux, les clichés auront tendance à être surexposés.

L’effet de flou est moins accentué qu’avec la caméra frontale et le niveau de détail est plus que satisfaisant // Source : Yazid Amer – Frandroid

Les amateurs de selfies ne sont pas oubliés avec un beau capteur frontal de 32 Mégapixels en grand-angle (f/2,4). Les photos obtenues sont très plaisantes, avec un détourage assez précis, tant que vous n’avez pas une chevelure trop expressive. Les effets de flou sont un peu trop accentués à notre goût et la colorimétrie manque un peu de naturel. Les clichés offrent bon niveau de détails, mais attention en environnement lumineux, le risque de surexposition est élevé.

En mode selfie, le détourage est efficace, assez naturel, mais les effets de flou un peu trop accentués // Source : Yazid Amer – Frandroid

OnePlus Nord 2T Performances

Le Mediatek Dimensity 1300 se voit accompagner ici d’un GPU Mali-G77, de 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage (non extensible). Le Nord 2T est le premier smartphone à se voir doté de ce nouveau SoC 5G. Cela est plutôt une bonne pioche pour OnePlus, car comme le montre les résultats de benchmarks. S’il n’est pas le plus puissant de sa catégorie, il est dans la moyenne haute et surtout se révèle à l’usage très polyvalent.

Modèle OnePlus Nord 2T Nothing phone (1) Google Pixel 6a Samsung Galaxy A53 AnTuTu 9 593402 568842 566612 426366 AnTuTu CPU 143963 154408 114407 95643 AnTuTu GPU 228992 172180 249649 108263 AnTuTu MEM 108417 116223 83167 70664 AnTuTu UX 112030 126031 119389 85481 PC Mark 3.0 9139 14504 9726 11272 3DMark Slingshot Extreme N/C 5512 5396 3586 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 5865 6267 3913 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 4554 3630 2774 3DMark Wild Life N/C 2819 5935 2286 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 17 FPS 35.5 FPS 14 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 30 / 19 FPS 22 / 14 FPS 39 / 27 FPS 15 / 10 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 26 / 46 FPS 29 / 33 FPS 42 / 40 FPS 20 / 23 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 57 / 104 FPS 72 / 80 FPS 60 / 93 FPS 55 / 61 FPS Lecture / écriture séquentielle 1596 / 995 Mo/s 1637 / 1331 Mo/s 1330 / 268 Mo/s 510 / 488 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 59525 / 66524 IOPS 66279 / 68394 IOPS 40701 / 49121 IOPS 57412 / 50585 IOPS Voir plus de benchmarks

Le Nord 2T est un smartphone très agréable au quotidien. Les interactions avec l’appareil sont fluides, sans à-coup, idem avec les apps. Il peut arriver un petit ralentissement, mais cela reste exceptionnel.

Niveau jeu vidéo nous sommes agréablement surpris. En effet, l’expérience gaming est de très bon niveau, surtout dans cette gamme de prix. Ainsi, Fortnite avec le niveau de détail au maximum s’anime à 46 à 57 FPS en moyenne, avec des pics à 60 FPS. En mode graphique Élevé, nous sommes entre 55 et 60 fps et des pointes à 65 fps. Nous sommes donc face à un support de jeu qui donnera le sourire aux joueurs. Attention, le produit a tendance à rapidement chauffer quand un jeu 3D est lancé, mais sans jamais devenir brûlant.

OnePlus Nord 2T Autonomie

Avec une batterie de 4 500 mAh, nous ne nous attendions pas à des miracles, mais à un peu mieux que le score obtenu sur notre logiciel ViSer. Ce dernier simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…), et nous avons obtenu un résultat de 9 h 20 avant d’arriver à 10 % de batterie en partant de 100 %. Nous sommes donc ici dans un score de bas de tableau.

Au quotidien, si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il tiendra une bonne journée de travail. Dans le cas contraire, il baissera pavillon en milieu d’après-midi. Heureusement que la charge rapide 80 W est là. Elle permet de repasser à 100 % de batterie, en partant de zéro, en une bonne demi-heure. Nous pouvons récupérer un bon tiers de l’autonomie en cinq minutes de charge. Il fait donc juste un peu mieux, quelques minutes de moins, que le Nord 2 avec sa charge 65 W.

OnePlus Nord 2T Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 5G. Ajoutez le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

OnePlus Nord 2T Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2T 5G est disponible au prix de 429 euros en 8 Go + 128 Go et 529 euros en 12 Go + 256 Go. Il existe en deux coloris vert jade ou gris clair.