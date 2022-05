Prise en main du OnePlus Nord 2T : on prend le Nord 2 et on recommence (en mieux)

OnePlus est de retour avec une nouvelle itération du Nord qui est davantage une évolution du Nord 2 : le OnePlus Nord 2T. On y trouve de petites améliorations à tous les niveaux et surtout une belle charge rapide de 80 W. Nous avons pu le prendre en main, voici nos premières impressions.

Le OnePlus Nord 2T reprend ce qui avaient été les forces de son grand frère le OnePlus Nord 2 : la charge rapide (améliorée ici), sa fluidité globale, mais aussi son design toujours plus assumé. Pour rappel, la gamme Nord vise les jeunes utilisateurs, qui souhaitent consommer du contenu tout au long de la journée ; bref, un smartphone sur lequel on peut compter, avec en prime une partie photo qui ne perd pas le nord. Ce Nord 2T se positionne en flagship killer avec de la recharge 80 W comme sur le OnePlus 10 Pro et trois capteurs photo.

Le modèle que nous avons pris en main est le OnePlus Nord 2T version 8 GB de RAM et 128 GB de stockage, coloris Jade Fog.

Design

Ce Nord 2T reprend ce qui avait fait le Nord 2 en matière de design notamment. Malgré le fait que le bloc photo soit assez imposant, le téléphone reste bien en place posté sur une table, au moins si vous n’allez pas trop en haut à gauche de l’écran avec votre doigt. Si OnePlus annonce que ces deux modèles ne prennent pas les traces de doigts, dans la réalité c’est un peu plus compliqué. Sur la finition gloss du vert-jade, la graisse ne se voit pas… s’il n’y a pas de lumière sur le dos. Dès qu’il y a un peu d’éclairage, les traces de doigt se voient.

Le bloc photo est assez proéminent, et le flash (situé en haut) ainsi que le capteur de luminosité (en bas) prennent en fait pas mal de place. Mais les deux parties rondes et foncées rattrapent le coup et donnent un certain charme au téléphone. Ce qui gêne peut-être ici, c’est le manque de cohérence entre le gros bloc photo rectangulaire et les sous-blocs entièrement ronds.

Pour terminer sur le design, les finitions sont vraiment bonnes : rien ne dépasse, rien ne manque. Soyons taquins le temps d’une phrase et disons qu’il y a un léger jeu sur les boutons, ce qui ne dérange en rien leur utilisation. Pour garantir la solidité de l’ensemble, le OnePlus Nord 2T est équipé de verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

Prise en main

En main, le téléphone tient bien, ne glisse pas et ses quelques 190 grammes sont bien répartis. L’écran de 6,43 pouces donne à ce smartphone un format juste assez grand pour pouvoir atteindre la partie haute de l’écran, ce qu’on perd souvent au-delà de 6,7 pouces. Par ailleurs, les boutons sont accessibles facilement, même le slider, qui permet de basculer entre le mode sonnerie, le mode vibreur et le mode silencieux.

Ce téléphone milieu de gamme possède un capteur d’empreintes rapide à configurer et assez réactif. Il n’est pas rebutant à utiliser. Mais l’on peut remarquer une légère lenteur sur ce capteur ; il me semble plus lent que d’autres téléphones OnePlus ayant un capteur d’empreintes sous l’écran, comme le 8T. On peut aussi le déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale : un mode juste assez réactif pour déverrouiller le smartphone le temps qu’on lise une notification, c’est parfait.

L’écran

Si nous avions regretté l’absence d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le grand frère du Nord 2T par rapport à sa gamme de prix, OnePlus n’a pas changé sa recette : nous sommes toujours avec du 90 Hz. Sur les couleurs, avec les options par défaut cet écran OLED est joli et les couleurs légèrement froides (normal, il vient du Nord ! Vous l’avez ?).

Le ratio 20:9 fonctionne bien, la définition Full HD+ de 2400 par 1080 pixels également (soit 449 ppi). Les bordures sont suffisamment fines sur les côtés et sur le dessus, mais le bas de l’écran possède un menton un peu trop gros compte tenu du prix du OnePlus Nord 2T ; la bordure remonte un peu trop haut lorsqu’elle va sur les côtés.

Logiciel et performances

Le OnePlus Nord 2T tourne avec l’interface OxygenOS 12.1, basé sur Android 12. Rien à dire, OxygenOS est toujours aussi convaincant, que ce soit sur ses performances globales, mais aussi sur les possibilités de personnalisation du téléphone. Bref, comme toujours avec OnePlus, l’expérience utilisateur est toujours fluide et c’est un bonheur à utiliser. On sait pour l’instant que ce modèle recevra deux ans de mises à jour majeures et trois années de patchs de sécurité.

Sur les performances, l’expérience globale est assez fluide, même en jeu. Cependant, le téléphone aura tendance à chauffer et ça se sent dans les mains. C’est ce qui nous est arrivé sur Rocket League Sideswipe en graphismes élevés et en 60 fps. Le SoC MediaTek Dimensity 1300 fait le travail, accompagné par la puce GPU ARM Mali-G77 MC9.

Connectivité et recharge

Le OnePlus Nord 2T propose du Wifi 6, du Bluetooth 5.2 ainsi que de la 5G : c’est un sans-faute. Il se recharge via un port USB-C : pas de prise jack sur ce modèle.

Une recharge de la batterie de 4500 mAh qui peut se faire avec une puissance maximale de 80 W. A priori, cela permettrait de récupérer une journée d’autonomie en seulement 15 minutes (probablement si vous gardez la luminosité au minimum et que vous ne faites rien avec, mais c’est déjà ça). OnePlus soigne la recharge rapide avec une charge complète en 27 minutes.

Photo

En photographie également le OnePlus Nord 2T fait de belles choses. Les différents modes fonctionnent bien, le mode ultra haute définition est utile, tout comme le mode macro (qui équivaut à un zoom optique fois 2). Concernant l’objectif selfie, lui aussi est plutôt bon ; le mode portrait fonctionne relativement bien, sauf sur certaines chevelures pas assez lisses. Il est amélioré par rapport à la version précédente, puisqu’on passe à un capteur de 32 Mpx désormais. Attention peut-être à l’objectif ultra grand-angle qui peut ne pas reproduire aussi bien les couleurs que le capteur principal. Capteur principal qui est d’ailleurs le même que sur le Nord 2.

Grand angle sur le OnePlus Nord 2T. Ultra grand angle sur le OnePlus Nord 2T.

Sur la vidéo, OnePlus propose sur ce téléphone un mode slow motion jusqu’à 960 images par seconde en 720p et de la vidéo jusqu’en 4K à 30 IPS. On trouve donc :

Le capteur principal : un Sony IMX766 de 50 Mpx, f/1.8

Le capteur ultra grand angle : 8 Mpx, f/2.2, 120°

Le capteur de profondeur : 2 Mpx, f/2.2

Le capteur selfie : un Sony IMX615 de 32 Mpx, f/2.4

Ce dernier capteur permet de faire de la vidéo en 1080p jusqu’à 30 images par seconde.

Prix et date de sortie

Le OnePlus Nord 2T sort donc dès aujourd’hui et est disponible en deux versions aux prix différents :

Version 8 GB de RAM et 128 GB de stockage : 429 euros

Version 12 GB de RAM et 256 GB de stockage : 529 euros

Deux coloris sont proposés : un coloris jade vert pastel avec un revêtement glossy et un noir finition mat.