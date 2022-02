OxygenOS devrait bien disparaître des smartphones OnePlus en fin d’année

La fusion entre OxygenOS de OnePlus et ColorOS d'Oppo semble actée. Les deux systèmes devraient fusionner avec H2OOS, prévu pour le second semestre.

Le rapprochement entre OnePlus et Oppo semble plus engagé que jamais. Alors que les deux marques, réunies sous l’étendard Oplus, ont déjà regroupé la recherche et développement et la logistique, du côté du logiciel aussi on assiste à des liens de plus étroits entre les interfaces ColorOS et OxygenOS.

Ainsi, la dernière mise à jour d’OxygenOS basée sur Android 12 est d’ores et déjà basée sur le même socle technique de ColorOS. Cependant, les deux marques comptent aller encore plus loin dans le rapprochement entre les deux systèmes d’exploitation. Comme le rapporte le site MySmartPrice, Oppo et OnePlus comptent bel et bien faire fusionner leurs deux systèmes d’exploitation, et ce dès cette année.

Une fusion prévue pour le second semestre avec Android 13

« MySmartPrice a appris que le nouveau système UnifiedOS de OnePlus sera annoncé au second semestre 2022 auprès de Yogesh Brar. Yogesh [ndlr : un journaliste indien] nous indique que le futur système d’exploitation unifié sera basé sur le prochain OS mobile de Google, Android 13. Le système d’exploitation pour les appareils OnePlus sera annoncé avec un nouveau modèle haut de gamme », indique ainsi MySmartPrice. D’après le site indien, le futur OS unifié de OnePlus et Oppo serait baptisé H2OOS. Un moyen pour OnePlus de prolonger ses systèmes d’exploitation moléculaires après OxygenOS et HydrogenOS — son pendant chinois.

Si l’on n’a pas encore d’aperçu de ce à quoi ressemblera cette nouvelle interface, on peut néanmoins s’attendre à une fusion entre celles de OnePlus et d’Oppo. Il faut dire que H2OOS serait également intégré aux smartphones d’Oppo, et non pas seulement comme une simple base technique. Si Oppo et OnePlus ont déjà fusionné les noyaux de leurs OS avec la mise à jour vers Android 12, les deux systèmes restent bien différents en termes de fonctionnalités et d’interfaces. Ce serait donc avec H2OOS que les deux marques fusionneraient finalement pour apporter un semblant de cohérence d’un smartphone Oppo à un modèle OnePlus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.