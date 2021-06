Un mémo interne confirme que OnePlus va devenir une sous-marque d’Oppo

Un mémo diffusé sur Twitter par Evan Blass précise que OnePlus devient bien une marque au sein d'Oppo. Les deux marques devraient toutefois continuer à fonctionner de manière indépendante.

Depuis la semaine passée, c’est désormais confirmé : OnePlus va être un peu plus intégré à Oppo. Reste à savoir jusqu’à quel point.

Le co-fondateur de la marque Pete Lau a déjà précisé, dans la foulée de l’annonce, qu’OxygenOS devrait rester la norme pour les smartphones OnePlus. Mais au-delà de ça, on en sait finalement assez peu sur les détails de l’intégration. Jusqu’à ce que le très fiable Evan Blass, publie sur twitter une note interne.

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD — Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021

Il s’agit d’un mémo destiné aux relations publiques (les personnes chargées d’assurer la communication du groupe) qui résume les points clés sur lesquels la marque souhaite ou non communiquer. Une telle note a l’avantage de nous donner accès aux coulisses de l’entreprise et de nous permettre de lire noir sur blanc certains détails.

Davantage de ressources

Une phrase en particulier fait vivement réagir les fans : « Avec l’intégration, OnePlus devient une marque au sein d’Oppo, qui continuera toutefois à fonctionner comme une entité indépendante. » Une intégration et non une fusion, mais qui laisse quelques libertés à la jeune pousse chinoise.

On apprend par ailleurs que la marque demande à ses employés de ne répondre à aucune question concernant un quelconque OS ou ColorOS, ce qui va à rebrousse-poil de l’annonce faite par Pete Lau sur les forums. C’est à se demander quel crédit on peut apporter à sa promesse de garder OxygenOS. Au passage, la note confirme que le nouveau titre de ce dernier est désormais chef de produit chez Oppo et consistera bien à s’occuper de Oppo et OnePlus.

Le reste de la note martèle que les deux firmes continueront à agir en concurrence l’une de l’autre et que OnePlus n’est pas absorbé. Le texte conseille un peu plus loin à ses communicants de préciser : « Toutefois, nous disposerons désormais de davantage de ressources en matière de chaîne d’approvisionnement, de recherche et développement et de fabrication pour mieux servir nos utilisateurs. » C’est d’ailleurs les branches R&D qui avaient fusionné en premier. Le processus d’intégration devrait durer jusqu’à la fin de l’année.