MediaTek Dimensity 1300 : un joli condensé de puissance pour les flagship killers

MediaTek a lancé son Dimensity 1300. Ce SoC 5G de nouvelle génération remplace le Dimensity 1200 sans vraiment faire évoluer la formule. Le OnePlus Nord 2T sera le premier à en profiter.

Les différences avec le Dimensity 1200, lancé l’an passé, ne sautent pas aux yeux. Mais qu’importe, MediaTek annonce cette semaine son Dimensity 1300. Cette « nouvelle » puce 5G reprend une configuration similaire, voire identique, à celle de son prédécesseur, avec la même gravure en 6 nm de TSMC. On y trouve à nouveau quatre cœurs hautes performances Cortex A79 (comprenant un cœur « Ultra » cadencé à 3 GHz, et trois cœurs « Super » limités à 2,6 GHz), secondés par quatre cœurs haute efficacité Cortex A55 (cadencés pour leur part à 2 GHz). Le calcul 3D est quant à lui assuré par une partie graphique Mali G77 MC9. Il s’agit a priori du même iGPU que sur les Dimensity 1100 et 1200.

Comme le rapporte XDA Developers, le OnePlus Nord 2T sera le premier à intégrer en son sein le Dimensity 1300.

On prend les mêmes et on recommence…

Côté performance, il n’est pas trop risqué d’avancer que ce Dimensity 1300 développera peu ou prou la même puissance de calcul que le Dimensity 1200. Plutôt bien accueilli, ce dernier avait permis à MediaTek de s’inviter sur les smartphones milieu de gamme cossus, voire haut de gamme, tout au long de l’année dernière. De par son apparente stagnation technique, on imagine que le Dimensity 1300 ciblera lui aussi les mobiles milieu de gamme de 2022… comme semble le confirmer son intégration au OnePlus Nord 2T, attendu sous la barre des 400 euros.

Sur le plan des technologies embarquées, MediaTek fait en revanche légèrement évoluer la formule. On passe notamment à la techno HyperEngine 5.0 (contre 3.0 sur le Dimensity 1200), qui permet notamment d’améliorer l’efficacité du VRS dopé à l’IA, proposé avec la partie graphique Mali G77. Le Dimensity 1300 pourrait donc être légèrement plus efficace en jeu que son aïeul. Des améliorations liées à la connectivité 5G et à la réactivité des écrans tactiles sont aussi annoncées.

