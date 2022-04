Samsung Galaxy S22 FE et S23 : une puce MediaTek serait envisagée

Samsung songerait à proposer trois versions de ses Galaxy S22 FE et S23 : sous Exynos et Qualcomm, comme d'habitude, mais aussi sous MediaTek.

La fin d’un cycle pour Samsung ? La firme de Séoul songerait à intégrer des puces MediaTek aux futurs Samsung Galaxy S22 FE et Galaxy S23, selon le site Business Korea.

Les téléphones équipés de puces MediaTek se concentreraient sur le marché asiatique essentiellement. En Europe, on peut donc s’attendre à continuer de voir des Samsung Galaxy S équipés de puces Exynos.

Comme le rappelle Android Authority, la dernière fois que Samsung a équipé l’un de ses flagship avec trois puces différentes remonte à 2011, avec les Galaxy S2.

Pourquoi MediaTek est de plus en plus crédible

Une telle nouvelle peut paraître d’emblée surprenante. Traditionnellement, pour ses smartphones haut de gamme, le géant coréen opte pour deux fournisseurs de puces, Qualcomm et Exynos (leur propre puce donc). MediaTek se retrouve relégué à certains modèles milieu de gamme.

Il y a fort à parier que la récente montée en gamme de MediaTek, avec la présentation d’un impressionnant Dimensity 9000, ait pu changer le regard que portent les dirigeants de Samsung sur le concepteur. Certaines puces récentes appliquées au marché du milieu de gamme se sont également montrées très performantes, comme le Dimensity 1200. Les quelques déboires de l’Exynos 2200 sur ses récents Galaxy S22 peuvent aussi expliquer la recherche d’un nouveau partenaire.

MediaTek a encore tout à prouver sur le haut de gamme

Comme le rappelle Business Korea, MediaTek possède désormais 26,3 % des parts de marché en 2021, lui octroyant une deuxième place devant Apple (26 %) et derrière Qualcomm (37,7 %). Samsung et ses Exynos, qu’on retrouve uniquement sur ses propres smartphones, plafonnent à 6,6 % de parts de marché. Cependant, MediaTek est encore très peu présent sur le segment haut de gamme, puisque 95 % de ses ventes se situent au milieu et à l’entrée de gamme.

