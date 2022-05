Nous avons testé le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Un smartphone qui commence titiller des prix assez hauts avec la promesse de meilleures performances et d'une recharge rapide électrisante. Voici notre verdict.

Fidèle à sa politique de saturation du marché, Xiaomi a lancé le Redmi Note 11 Pro Plus 5G aux côtés de plusieurs autres smartphones de la même série. Au total, il y a donc six smartphones dans cette famille de produits en 2022 et nous ne sommes pas à l’abri d’autres sorties d’ici la fin de l’année.

On peut d’ailleurs se demander quel est l’intérêt du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G par rapport au Redmi Note 11 Pro 5G — déjà testé dans nos colonnes — tant les deux modèles partagent énormément de points communs. Il y a toutefois des différences au niveau de la puce, de la batterie et de la charge. Nous nous attarderons essentiellement sur ces points-là. C’est pourquoi, dans ce test, nous avons surtout développé les parties Performances et Autonomie. Pour les autres critères, nous nous contenterons d’évoquer les informations les plus importantes pour éviter la redondance.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Version de l'OS Android 11 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp Technologie AMOLED SoC Dimensity 920 Puce Graphique (GPU) ARM Mali-G68 MC4 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh Dimensions 76,19 x 163,35 x 8,34 mm Poids 204 grammes Couleurs Bleu, Vert, Gris Prix 419 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Xiaomi.

Dans ce test du Redmi Note 11 Pro Plus 5G, les parties Performances et Batterie seront les plus détaillées. Pour en savoir plus sur le reste, n’hésitez pas à lire le test complet du Redmi Note 11 Pro 5G qui partage l’essentiel de la fiche technique.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Design

Prenez le Redmi Note 11 Pro 5G, changez un peu le bloc photo à l’arrière et pouf ! Ça fait un Redmi Note 11 Pro Plus 5G ! J’exagère à peine. Le téléphone qui nous intéresse aujourd’hui est un copier-coller quasi fidèle du modèle que nous avons testé environ un mois plus tôt.

Écran plat frappé d’un poinçon et protégé par du Gorilla Glass 5. Dos en verre lissé qui ne prend pas trop les traces de doigts. Bords bien droits sans être tranchant. Certification IP53. Prise jack, 3,5 mm. On est bien.

On est bien, mais on n’est clairement pas en terre inconnue. Comme je le disais, si on se fie seulement au look, seul le bloc arrière a été un peu revisité. L’objectif du capteur principal est ici mis en exergue par un aplat couleur métal et accompagné de la mention « 108 MP » pour bien mettre en avant les performances promises en photo par le Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Ce que l’histoire ne dit pas forcément, c’est que le Redmi Note 11 Pro 5G a exactement le même capteur principal Samsung HM2 de 108 mégapixels. Donc la différence est purement esthétique, d’autant que le reste de la configuration photo ne change pas du tout non plus.

Les autres différences à signaler sont tout aussi anecdotiques. En effet, avec des dimensions de 163,65 x 76,19 x 8,34 mm, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est moins grand que le Redmi Note 11 Pro 5G de très exactement 0,54 mm. Moins large de 0,91 mm. Plus épais de 0,22 mm. Vous l’aurez compris, ça ne changera rien à la très bonne prise en main.

Même son de cloche pour le poids de 204 grammes, à peine 2 grammes de plus que le modèle à peine plus ancien.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Écran

Nous avons évoqué les designs très similaires, nous serons très sommaires sur l’écran qui est strictement le même. La dalle AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz conserve donc toutes ses chouettes qualités.

Vous aurez un écran très bien contrasté, très suffisamment lumineux, riche en couleurs et capable de se calibrer efficacement avec le mode automatique activé par défaut dans les paramètres du téléphone.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Logiciel

On retrouve MIUI 13.5 aux manœuvres sur la partie logicielle. Cependant, il ne s’agit pas de MIUI 13.5 pour Android 12 — comme c’est le cas sur les modèles plus haut de gamme –, ici l’interface reste sur Android 11. C’est en effet une particularité de Xiaomi d’avoir une même version d’interface pour deux moutures d’Android.

C’est dommage, on aimerait un smartphone mieux équipé logiciellement. Il faut en effet savoir que le Redmi Note 11 Pro Plus 5G se vend à plus de 400 euros. On est en droit d’avoir des exigences à ce niveau-là, ne serait-ce que pour être sûr d’avoir un suivi logiciel satisfaisant sur les années à venir. Signalons cependant que le dernier patch de sécurité date d’avril au moment de notre test. C’est assez récent et donc rassurant.

Au-delà de ça, dans l’ensemble, on apprécie le grand nombre de personnalisations, mais nous continuons de regretter le caractère parfois un peu confus et brouillon de l’interface. Reste que les habitués de Xiaomi ne seront absolument pas perdus et pourront, entre autres, profiter du centre de contrôle séparé du panneau des notifications s’ils le souhaitent.

Enfin, pas de soucis pour les contenus SVoD. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est bien certifié Widevine L1. Ça veut dire que vous avez bien des flux HD sur vos séries et films Netflix par exemple.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Photo

Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G reprend exactement la même configuration photo que son camarade le Redmi Note Pro 5G. On a un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120 degrés, f/2,2) et un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

Certes, le téléphone embarque une autre puce — nous y reviendrons dans la partie performances –, mais cela n’a pas d’impact sur la qualité photo. Retenez donc surtout qu’il faudra surtout vous appuyer sur le capteur principal qui est efficace dans la plupart des situations, même en portrait, en mode nuit ou avec le mode 108 mégapixels.

L’ultra grand-angle n’est pas dingo et l’option macro n’a aucun intérêt. Enfin, même le capteur photo frontal pour les selfies est le même que sur le Redmi Note 11 Pro 5G : 16 mégapixels de définition pour un objectif ouvrant à f/2,4.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Performances

C’est un Dimensity 920 de MediaTek qui palpite dans la cage thoracique du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que le téléphone a hérité d’un suffixe « Plus ». En effet, au jeu des benchmarks, il se montre supérieur au Redmi Note 11 Pro 5G.

Modèle Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G AnTuTu 9 437450 396572 AnTuTu CPU 125442 121444 AnTuTu GPU 126018 100969 AnTuTu MEM 79167 66305 AnTuTu UX 106823 107854 PC Mark 3.0 10732 10426 3DMark Slingshot Extreme 3849 2910 3DMark Slingshot Extreme Graphics 3981 2760 3DMark Slingshot Extreme Physics 3449 3592 3DMark Wild Life 1953 1194 3DMark Wild Life framerate moyen 11.70 FPS 7.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 15 / 9.9 FPS 12 / 8.2 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 21 / 24 FPS 17 / 20 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 56 / 62 FPS 41 / 48 FPS Lecture / écriture séquentielle 993.2 / 827.7 Mo/s 498 / 476 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 62376 / 57445 IOPS N/C

Cela se ressent-il au quotidien ? Oui et non. Sur Fortnite par exemple, un message vous avertira que le téléphone n’est pas officiellement compatible. Le titre tourne ainsi en 30 fps maximum avec une qualité des graphismes n’allant pas au-delà du niveau moyen. Autrement dit, la configuration initiale ne diffère pas entre le modèle Pro Plus 5G et le Pro 5G. Cependant, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G saccade moins que le modèle qui n’a pas le « + » (vous suivez). Le Dimensity 920 est donc un peu mieux taillé pour résister aux jeux vidéo gourmands en ressources.

Le Redmi Note 11 Pro Plus fait donc un peu mieux que le 11 Pro, mais ça ne sautera pas forcément aux yeux pour l’immense majorité des utilisateurs.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Batterie

C’est au niveau de l’autonomie que le Redmi Note 11 Pro Plus 5G cherche le plus à se distinguer de son faux jumeau. Avec 4500 mAh, il a en effet une batterie moins grosse que celle du Redmi Note 11 Pro 5G (5000 mAh). En contrepartie, sa charge de 120 W est presque deux fois plus puissante. Dans les faits, pas de surprise, le téléphone est en effet moins endurant que son compère, mais se recharge plus vite.

Par exemple, soumis à notre protocole de test ViSer, le Redmi Note 11 Pro Plus résiste pendant 11 heures et 47 minutes avant d’atteindre les 10 % d’autonomie. C’est environ 40 minutes de moins que l’autre modèle de Xiaomi. Concrètement, dans la vie de tous les jours, cela signifie que le téléphone peut se montrer un chouia trop juste lorsqu’il est utilisé activement. Si vous êtes plus modéré et du genre à le laisser régulièrement en veille, vous serez tout de suite plus à l’aise puisqu’il reste bien optimisé pour ne pas perdre trop de précieux pourcents en inactivité.

En revanche, sur la charge, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G impressionne grandement. Cinq minutes suffisent pour passer de 5 à 40 % de batterie. Quinze minutes après avoir branché le téléphone j’étais à 75 %. Et globalement, il m’a fallu moins de 25 minutes pour aller de 5 à 100 % de batterie. Une charge complète sur l’autre modèle du constructeur chinois avait nécessité 40 minutes d’attente (ce qui était déjà très bien).

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Réseau et communication

C’est déjà dit dans son nom complet, mais le smartphone est compatible avec le réseau 5G. Il fonctionne aussi avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G peut d’ailleurs embarquer deux SIM ou un combo SIM + microSD. Enfin, comme le Note 11 Pro 5G, ce modèle propose une bonne qualité d’appel avec une faible compression de votre voix et une bonne atténuation des bruits alentour même si quelques sons peuvent passer entre les mailles du filet… sans jamais être vraiment dérangeants.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Prix et date de sortie

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est disponible en France en trois configurations. La moins sophistiquée, à 449,90 euros (prix officiel), propose 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage. On monte à 479,90 euros pour la version 8/128 Go et 499,90 euros pour celle de 8/256 Go.

Les coloris existants sont noir, bleu et vert.