Dans les nombreux smartphones Xiaomi, je demande le Redmi Note 11 Pro 5G. Notre protagoniste du jour est passé entre nos mains le temps d’un test complet. Voici notre verdict.

Pour comprendre et suivre le catalogue de Xiaomi, il vaut mieux accrocher sa ceinture. Car chaque année, la marque chinoise nous bombarde de modèles en tous genres aux appellations parfois très similaires. Aujourd’hui, c’est au tour du Redmi Note 11 Pro 5G de passer sur notre banc d’essai.

Pour rappel et afin d’apporter une perspective tarifaire à ce test, voici les prix du téléphone pour les deux versions actuellement mises en vente :

Version 6 + 128 Go : 369,90 euros ;

Version 8 + 128 Go : 399,90 euros.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Version de l'OS Android 11 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 695 Puce Graphique (GPU) Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 76,1 x 164,19 x 8,12 mm Poids 202 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Prix 369 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Design

Si Xiaomi n’est pas aussi réputé qu’un Apple ou Samsung en matière de design, il faut avouer que le look du Redmi Note 11 Pro 5G est à la fois soigné, propre et maîtrisé. Son dos en plastique s’offre un effet lissé agréable au toucher et se montre relativement allergique aux traces de doigts. C’est toujours un bon point.

La prise en main est favorisée par des tranches plates en aluminium plutôt bien pensées – merci Apple tout de même –, combinées à des bords arrondis qui n’agressent pas la paume de votre main. Il faut cependant bien saisir le gabarit de ce téléphone, qui appartient à la catégorie des grands appareils. En témoignent ses dimensions généreuses :

Hauteur : 164,19 mm

Largeur : 77,1 mm

Epaisseur : 8,12 mm

Poids : 202 grammes

Si vous êtes adepte des grands smartphones, ce Redmi Note 11 Pro 5G répondra à vos attentes. Pour ceux et celles ayant un petit faible pour les produits plus compacts, nous vous conseillons d’aller prendre en main ce modèle en magasin afin de vous faire une meilleure idée de la chose.

À l’arrière, le module photo en escalier — le capteur principal se trouve sur la marche du dessus — rend légèrement bancal le téléphone une fois posé à plat. C’est à la fois courant sur beaucoup de modèles et absolument pas rédhibitoire, puisqu’une coque sera généralement utilisée.

Au volet des protections, vous pouvez compter sur un verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant : ce n’est pas le nec plus ultra des revêtements pour protéger votre précieux des rayures et des cassures, mais c’est toujours mieux que rien. La certification IP53, de son côté, le protège partiellement des poussières et des éclaboussures d’eau.

Oui, les smartphones équipés d’une prise jack existent encore en 2022. Ces quelques irrésistibles appartiennent généralement au segment de l’entrée et du milieu de gamme. Le Redmi Note 11 Pro 5G fait partie de cette catégorie, ce qui ravira les utilisateurs d’écouteurs et de casques filaires, qui n’ont pas complètement pas disparu.

Terminons ce petit tour du propriétaire avec la présence de haut-parleurs stéréo situés sur les tranches inférieures et supérieures.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Écran

Ne vous attendez pas à de grands chamboulements d’une année à une autre en matière d’écran. En un an, Xiaomi n’a pas vraiment fait bouger les lignes et a conservé les mêmes caractéristiques techniques de sa gamme précédente, qui étaient déjà très bonnes à l’époque. Vous remarquerez également un menton relativement généreux, qui n’a rien non plus de surprenant à cette tranche tarifaire.

Comptez donc sur un écran OLED de 6,67 pouces, Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez donc affaire à des contrastes infinis grâce à l’OLED – pour afficher du noir, les pixels s’éteignent – et une excellente fluidité à l’usage grâce au mode 120 Hz, qui n’est cependant pas adaptatif — ce qui est moins optimal pour l’autonomie.

Plongeons-nous ensuite dans quelques petites mesures plus précises pour mieux cerner le calibrage de cette dalle. Pour ce faire, nous nous sommes armés de notre sonde et du logiciel CalMAN de Portrait Displays. Par défaut, le téléphone active le mode Intense, qui ajuste les couleurs en fonction du contenu affiché.

Pour un téléphone vendu à ce prix là, les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 sont vraiment bien couverts : à hauteur de 151 % et 101 %, respectivement. En d’autres termes, ce Redmi Note 11 Pro 5G affiche une belle palette de couleurs pour vos mirettes. Néanmoins, un téléphone comme le Redmi Note 10 Pro (4G) parvenait à faire bien mieux (194 % et 130 %) l’an passé.

Du côté de la fidélité des couleurs, calculée selon le Delta E moyen sur l’espace DCI-P3, notre protagoniste du jour pourrait mieux faire : 5,62, alors que le score idéal tourne autour de 3. Lorsque la température des couleurs grimpe à 7672 K, ce qui a tendance à trop tirer vers les teintes bleutées – pensez à jouer avec le mode Standard ou Auto.

La luminosité maximale de 660 cd/m2 est quant à elle largement suffisante pour lire des contenus en extérieur et en plein soleil. Elle n’arrive pas au niveau des smartphones à plus de 1000 euros, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande non plus.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Logiciel

Au regard de la panoplie de smartphones Xiaomi testés par Frandroid, nous nous sommes permis d’écrire un test à part entière sur l’interface MIUI, en nous concentrant sur la version 13 tournant sous Android 12. Ce Redmi Note 10 Pro 5G a bien le droit à cette mouture… mais dans sa version sous Android 11 seulement. Ce qui est un poil embêtant vu la date de sa sortie.

On aurait clairement apprécié voir Android 12 propulser ce téléphone. MIUI est une interface ayant ses qualités et ses défauts : sa très bonne fluidité et réactivité est combinée à un Centre de contrôles bien pensé qui s’avère extrêmement pratique pour contrôler sa domotique (lorsque qu’il ne bug pas), et ce grâce à un système de tuiles ergonomiques. Sur ce point, Xiaomi se démarque.

Pour le reste, quelques petits points noirs peuvent tiquer, comme le grand nombre de bloatwares que l’on découvre au premier allumage (Boutique Amazon, WPS Office, AliExpress, Joom, TikTok, Navigateur Mi, etc.) ou l’antivirus qui s’active à chaque fois que vous téléchargez une nouvelle application – heureusement, il peut être désactivé.

Aussi, l’intitulé – les plus longs – de certains paramètres rapides défile sous l’icône dudit paramètre et ne vous permet pas de comprendre en un coup d’œil à quoi il correspond. Cela peut s’avérer relativement frustrant. On aurait aussi aimé plus d’options dans la disposition de l’écran d’accueil (applications rangées en 4×6 ou 5×6, seulement).

Pour autant, MIUI 13 apporte un bon lot de personnalisations au niveau du mode always-on avec une ribambelle de choix. La possibilité de gérer les catégories d’applications au sein du tiroir d’applications est également intéressante.

Côté sécurité, la dernière mise à jour date du 1er février 2022 : il ne faudrait pas que Xiaomi tarde trop avant d’en déployer une nouvelle au risque de passer pour un mauvais élève. Le capteur d’empreintes digitales placé sous le bouton d’alimentation se montre quant à lui réactif et efficace.

Globalement, MIUI 13 propose donc une expérience équilibrée avec des plus et des moins… jusqu’à la vérification de sa certification Widevine, celle-là même qui vous permet de lire des contenus HD sur les plateformes SVOD. Malheureusement, ce Redmi Note 11 Pro 5G n’a pas droit au niveau de sécurité L1, mais L3.

Cet énorme manque constitue une véritable épine dans le pied, puisque Xiaomi ne peut intervenir logiciellement parlant pour corriger le tir. C’est en effet un intégration matérielle qui est nécessaire pour atteindre le niveau Widevine L1. Prenez donc bien cela en compte : visionner des films et séries sur Netflix ou encore Disney Plus se fera en basse définition.

Nous avons demandé des explications à Xiaomi et pourrons mettre à jour ce test en fonction de la réponse de la marque.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Appareil photo

Le Redmi Note 11 Pro 5G s’appuie sur un trio de capteurs oscillant entre 2 et 108 mégapixels. Voici leurs caractéristiques :

Grand-angle de 108 mégapixels (f/1.9) ;

Ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) ;

Macro de 2 mégapixels (f/2.4).

Précisons tout d’abord que le capteur principal utilise le procédé dit du « pixel binning », en fusionnant neuf pixels en un afin de délivrer des photos en 12 mégapixels. En théorie, cela a pour avantage de capter plus de luminosité. Nous en attesterons ou pas, lors de nos analyses.

Grand-angle

Prestations inégales du côté du grand-angle, mais prestations tout de même honorables. Le Redmi Note 11 Pro 5G a tendance à saturer certaines couleurs — le vert, notamment — apportant un côté pop à l’image. C’est certes moins naturel, mais cela flatte la rétine.

D’une manière générale, le traitement logiciel de Xiaomi semble avoir été légèrement revu : l’ambiance globale est moins terne, mais souffre tout de même d’un léger filtre jaune. Durant nos essais, vous avons également remarqué quelques petits soucis au niveau de la plage dynamique, sans que cela ne soit trop systématique ou gênant.

Le bon niveau de piqué apporte une quantité de détails intéressante — surtout au premier plan –, qui se dégrade légèrement au dernier plan. Dans l’ensemble, disons que le capteur principal vous offrira des clichés corrects pour sa gamme de prix, sans non plus être le meilleur.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle part globalement en cacahuète : la gestion de la plage dynamique se dégrade fortement — le ciel est régulièrement surexposé –, la luminosité globale peut parfois chuter et le piqué prend un sérieux coup derrière la nuque notamment au niveau des coins. Seules les traditionnelles distorsions optiques ne sont pas flagrantes. L’atmosphère, elle, semble plus authentique avec la disparition du filtre jaune observé sur le grand-angle.

Nuit

Mi-figue mi-raisin pour les photos de nuit : au premier plan, les sujets et la scène sont généralement bien détaillés. Globalement, les zones trop sombres parviennent à être correctement débouchées.

En revanche, du bruit numérique fait son apparition dès lorsque notre regard se pose sur le second ou troisième plan. Aussi, quelques halos lumineux peuvent parfois s’inviter à la fête au niveau des lumières artificielles.

Il n’empêche, les photos en environnement nocturne restent exploitables.

Macro

Au volet des photos macro — celles capturées de très près — Xiaomi n’est clairement pas le plus mauvais élève sur le milieu et le haut de gamme. En revanche, c’est la soupe à la grimace sur ce Redmi Note 11 Pro 5G. Next !

Mode 108 mégapixels

Le mode 108 mégapixels impression lorsque l’on zoome dans l’image : la photo est bien plus nette et bien plus cohérente visuellement parlant, bien qu’un poil moins lumineuse. Mais qu’importe : c’est une véritable réussite.

Sans le mode 108 mégapixels Avec le mode 108 mégapixels

Mode portrait et selfie

Beau travail du mode portrait, qui fait preuve de toutes petites imprécisions de temps à autre sans pour autant gâcher le cliché. Le capteur selfie de 16 mégapixels n’est pas désagréable non plus, mais rencontre des difficultés à bien gérer la dynamique en extérieur. Attention, donc, au contre-jour !

En vidéo, le Redmi Note 11 Pro 5G reste cantonné à du 1080p à 30 FPS.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Performances

Que vaut le Redmi Note 11 Pro 5G dans la course aux performances ? Disons qu’il ne se trouve ni derrière le lièvre qui dicte le rythme, ni dans le peloton arrière, mais plutôt au beau milieu du paquet. Il suffit de jeter un petit œil à ses résultats benchmark pour venir corroborer ces impressions.

Son Snapdragon 695 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage lui apportent des performances globales satisfaisantes (AnTuTu 9), mais un poil derrière le OnePlus Nord CE 2 équipé du Mediatek Dimensity 900. Sur la partie CPU (PC Mark), le Redmi reprend la tête et se défend très bien.

Modèle Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G OnePlus Nord CE 2 Realme GT Neo 2 Samsung Galaxy A52s 5G AnTuTu 9 396572 432773 724529 497171 AnTuTu CPU 121444 118932 198723 154531 AnTuTu GPU 100969 121073 239898 152730 AnTuTu MEM 66305 87264 126847 72196 AnTuTu UX 107854 105504 159061 117714 PC Mark 3.0 10426 8144 14880 12668 3DMark Slingshot Extreme 2910 3732 N/C 4987 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2760 4066 N/C 5149 3DMark Slingshot Extreme Physics 3592 2898 N/C 4494 3DMark Wild Life 1194 2017 4249 2468 3DMark Wild Life framerate moyen 7.20 FPS 12.10 FPS 25.40 FPS 14.80 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 8.2 FPS 13 / 9.3 FPS 33 / 24 FPS 20 / 14 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 17 / 20 FPS 20 / 24 FPS 49 / 59 FPS 28 / 33 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 41 / 48 FPS 51 / 61 FPS 113 / 143 FPS 68 / 76 FPS Lecture / écriture séquentielle 498 / 476 Mo/s 987 / 841 Mo/s 1750 / 750 Mo/s 830 / 487 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 192 / 173 IOPS 57312 / 53638 IOPS 68775 / 64572 IOPS 46832 / 51733 IOPS

C’est en réalité sur la partie graphique qu’il peine à se démarquer, avec des résultats globaux en retrait. Le Realme GT Neo 2, certes plus cher à sa sortie mais aujourd’hui vendu au même prix, le domine de la tête aux pieds grâce à sa puce Snapdragon 870 de Qualcomm.

Ne vous inquiétez pas pour autant. En pratique, le Redmi Note 11 Pro 5G ne vous fera pas faux bond au quotidien pour gérer les tâches classiques (navigation, multitâches). Nous n’avons pas spécialement remarqué de grosses saccades enquiquinantes.

Pour ceux ou celles qui cherchent un smartphone gamer, passez votre chemin. Certes, notre téléphone du jour est en mesure de faire tourner Fortnite de manière plus ou moins stable avec la résolution des textures élevées, en 30 IPS, qualité moyenne et résolution 3D.

Mais la qualité graphique globale n’est pas très agréable à l’œil. L’expérience manque aussi parfois de fluidité sur des phases de combat.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Autonomie

Xiaomi reste sur des acquis solides en réservant une batterie de 5000 mAh à son Redmi Note 11 Pro5G. En pratique, le téléphone semble suffisamment bien optimisé pour tenir une journée et demie avec un usage mixte. Lorsque mis en veille ou peu utilisé, ce Redmi se montre très efficace avec une perte infime de pourcentages.

Globalement, vous aurez affaire à appareil relativement endurant, qui ne se place pas pour autant parmi les meilleurs : notre protocole de test SmartViser, qui simule une utilisation continue pour tomber à 10 % de batterie restante, lui octroie un score de 12h24. À titre de comparaison, le OnePlus Nord CE 2 a atteint les 12h29. C’est correct, mais sans plus.

En revanche, c’est au niveau de la recharge que le Redmi Note 11 Pro 5G frappe fort : comptez sur un bloc de 67 W. Cette puissance lui permet de récupérer une belle quantité d’énergie en un court laps de temps. En témoignent nos relevés :

10 minutes : 1 à 37 % ;

20 minutes : 1 à 64 % ;

30 minutes : 1 à 87 % ;

40 minutes : 1 à 98 %.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Réseau et communication

Comme son nom l’indique, ce Redmi Note 11 Pro 5G est compatible… avec la 5G. Rien de très surprenant jusque-là. Il profite par ailleurs d’une compatibilité avec de nombreuses bandes de fréquences, notamment celles de la 4G LTE réutilisées pour la 5G. Il s’agit des n1 (2100 MHz), n3 (1800 MHz), n7 (2600 MHz), n20 (800 MHz) et n28 (700 MHz).

La 5G sub-6 est également de mise grâce à la fréquence n78 (3,5 GHz). En revanche, ce smartphone ne prend pas en charge les bandes mmWave encore plus puissantes, les n258 (26 GHz). Il faut également compter sur du Bluetooth 5,1, le Wi-Fi 5 et une puce NFC pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact.

Pour ceux et celles qui aiment switcher d’un forfait à un autre, il est tout à fait possible d’insérer une seconde carte SIM au sein du téléphone. Dans ce cas, vous n’aurez plus aucune autre place pour l’ajout d’une carte MicroSD afin d’améliorer son stockage. C’est soit l’un, soit l’autre : une carte SIM + SIM 2 ou une carte SIM + une MicroSD.

Du côté des appels téléphoniques, le Redmi Note 11 Pro 5G fait partie des bons élèves : intelligible et non compressée, votre voix couvre les démarrages en trombe de certains scooters, que votre interlocuteur perçoit légèrement. Mais dans l’ensemble, les bruits de circulation sont bien estompés. En revanche, le téléphone a tendance à capter les voix des passants.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Prix et date de sortie

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est disponible aux prix de 369,90 et 399,90 euros, en configuration 6 + 128 Go de stockage et 8 + 128 Go de stockage, respectivement. Trois coloris au choix : Blanc polaire, Bleu atlantique et gris graphite.