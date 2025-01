Poco X7 et X7 Pro : on a vu les nouveaux smartphones gaming de Xiaomi

Désormais annoncés par Xiaomi en France, les Poco X7 et X7 Pro sont disponibles. On a eu l’occasion de les prendre en main.

Le Poco X7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Il n’y a pas que le CES dans la vie. En marge du salon de Las Vegas, Xiaomi a annoncé ce jeudi l’arrivée en France de sa nouvelle gamme de smartphones orientés vers les performances pour un prix maintenu. Deux nouveaux smartphones de la gamme Poco sont ainsi au programme, le Xiaomi Poco X7 et le Xiaomi Poco X7 Pro.

Un Xiaomi Poco X7 au format très classique

Le Xiaomi Poco X7 propose une approche assez classique avec un écran Amoled de 6,7 pouces. Malgré son prix de 319,90 euros, il ne dénote pas particulièrement, en termes de design, face aux smartphones plus haut de gamme. On va retrouver ainsi un écran incurvé sur les côtés et un dos lui aussi recourbé pour épouser la forme des tranches.

Le Poco X7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Au dos, le Poco X7 Pro adopte un module photo à quatre excroissances accueillant trois appareils photo et le flash. Là aussi, l’approche est relativement classique et ne détonne pas particulièrement face à des modèles plus conventionnels et, surtout, plus chers.

Le Poco X7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Poco X7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Cependant, gamme de smartphones Poco oblige, le Poco X7 se distingue par son dos marqué du sigle de la gamme. L’appareil est par ailleurs décliné en plusieurs coloris, dont une version jaune et noire, avec un revêtement en faux cuir qui n’est pas sans rappeler les codes du sport automobile. Pour la discrétion, on repassera.

Un Xiaomi Poco X7 Pro plat

De son côté, le Poco X7 Pro adopte un format plus sobre, épousant les codes de design des smartphones haut de gamme de ces dernières années, qu’il s’agisse des Galaxy S24, de l’iPhone 16 ou du Xiaomi 14 Ultra.

Le Poco X7 Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Le smartphone propose ici un écran plat en façade avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité de 3200 cd/m².

Le Poco X7 Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Poco X7 Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’aspect plat se retrouve également sur les tranches et au dos, toujours avec un aspect bi-ton jaune et noir, vert ou noir.

Prix et disponibilité des Poco X et X7 Pro

Les Xiaomi Poco X7 et Xiaomi Poco X7 Pro sont déjà proposés en précommande.