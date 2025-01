Xiaomi lance les Poco X7 et X7 Pro et prouve que l’habit ne fait pas le moine

Xiaomi, via sa marque Poco, dévoile ses Poco X7 et X7 Pro, des smartphones attendus par les amateurs de performances.

Xiaomi renforce son offre sur le segment des smartphones milieu de gamme avec une nouvelle génération de Poco, les Poco X7 et X7 Pro. Ces deux modèles s’adressent aux utilisateurs exigeants, à la recherche de performances élevées et d’un design soigné, sans pour autant se ruiner.

Visuellement, le Poco X7 Pro peut sembler moins bien équipé puisqu’avec seulement deux objectifs photo, mais l’habit ne fait pas le moine. Il a aussi une livrée plus sage taillé de lignes droites et de bords plats. Le X7 est plus en rondeurs et se reconnaît à son immense module photo associé au logo POCO nettement mis en valeur sur son dos.

Poco X7 Pro : la performance accessible

Le Poco X7 Pro est le premier smartphone à embarquer le processeur Dimensity 8400-Ultra, gravé en 4 nm. Il est associé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Xiaomi annonce des performances accrues de 50% en intelligence artificielle par rapport à la génération précédente. Le processeur graphique Mali-G720 devrait offrir une expérience de jeu fluide et immersive, d’autant plus qu’il est associé au WildBoost Optimization 3.0.

Cette fonction maison est conçue pour améliorer les performances globales de l’appareil, en particulier pour les jeux et le multitâche. Elle fonctionne en allouant dynamiquement des ressources et en optimisant les processus système.

Xiaomi précise que ce surplus de performances est particulièrement « visible dans les jeux exigeants tels que Genshin Impact, joués en super résolution AI de 1,5K ».

L’écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une définition de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteint 3200 nits, sur le papier, pour une lisibilité optimale en extérieur. Le Poco X7 Pro est certifié IP68 et est donc résistant à l’eau et à la poussière. En outre, il est aussi protégé par du verre Gorilla Glass 7i.

Le smartphone de Xiaomi est équipé de deux objectifs à l’arrière et d’un en frontal :

un grand-angle (Sony IMX882) de 50 Mpx avec stabilisation optique et ouvrant à f/1.5,

un ultra grand-angle de 8 Mpx ouvrant à f/2.2,

un capteur selfie de 20 Mpx.

Le X7 Pro est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Il dispose d’un mode réalisateur et de l’enregistrement vidéo 10bit-LOG pour un montage en milieu professionnel.

Côté batterie, le Poco X7 Pro embarque un accumulateur de 6000 mAh, la plus grande capacité jamais intégrée à un smartphone de la marque. Selon Xiaomi, elle permet une utilisation continue durant 14h30. La technologie HyperCharge 90 Watts permet une recharge complète en 42 minutes.

Poco X7 : l’équilibre entre performance et prix

Le Poco X7 est une alternative plus abordable. Il est propulsé par le SoC Dimensity 7300-Ultra. Il obtient un score AnTuTu de 704 404, en hausse de 12% par rapport à son prédécesseur.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces est incurvé et affiche une définition de 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité théorique culmine à 3000 nits. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le Poco X7 reprend la même configuration photo que le X7 Pro, à la différence qu’il y ajoute un troisième objectif macro de 2 Mpx.

Sa batterie de 5110 mAh devrait assurer une autonomie confortable. Il est compatible aec une charge rapide de 45 Watts.

Logiciel et fonctionnalités intelligentes

Les Poco X7 et X7 Pro fonctionnent sous Xiaomi HyperOS 2, basé sur Android. Ils proposent des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la traduction, la prise de notes, l’enregistrement audio et l’amélioration des photos.

En outre Xiaomi ajoute des fonctions d’IA à son volet photo avec :

Dynamic Shots : Donne vie aux photos en ajoutant du mouvement.

UltraSnap (Poco X7 Pro seulement): Capture des images nettes d’objets en mouvement rapide en minimisant le flou de mouvement.

AI Erase Pro : Supprime les objets indésirables des photos.

AI Image Expansion : Récupère les images mal composées.

AI Film : Simplifie la création de courtes vidéos.

Disponibilité et prix

Les Poco X7 et X7 Pro seront disponibles en plusieurs coloris et configurations. Les prix débutent à 249,9€ pour le POCO X7 et 319,9€ pour le Poco X7 Pro en prix de lancement.

Le Poco X7 Pro est disponible en noir, vert et jaune et en trois variantes :

Poco X7 Pro 8+256 Go : 369 euros / 319,99 euros prix de lancement (Réduction UNiDAYS 271,9 euros) et Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite pour 4,9 euros de plus,

Poco X7 Pro 12+256 Go : 399 euros / 349,99 euros prix de lancement (Réduction UNiDAYS 297,4 euros) + Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite offerts + chargeur Xiaomi HyperCharge pour 4,9 euros de plus,

Poco X7 Pro 12+512 Go : 429 euros / 379,9 euros prix de lancement (Réduction UNiDAYS 322,9 euros) + Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite offerts + chargeur Xiaomi HyperCharge pour 4,9 euros de plus.

Le Poco X7 est disponible en argent, vert et noir et en deux variantes :

Poco X7 8+256 Go : 299 euros / 249,9 euros prix de lancement (Réduction UNiDAYS 212,4 euros) et Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite pour 4,9 euros de plus,

Poco X7 12+512 Go : 349 euros / 299,9 euros prix de lancement (Réduction UNiDAYS 254,9 euros) + Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite offerts + chargeur Xiaomi HyperCharge pour 4,9 euros de plus.