Les prix des Poco X7 et X7 Pro fuitent et c’est encore une bonne surprise

Les Poco X6 et X6 Pro souffleront leur première bougie en mars. Et l’on parle désormais des Poco X7 et X7 Pro qui se dévoilent un peu plus via un leaker indien.

L’actuel Xiaomi Poco X6 Pro, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Fin décembre, Poco, marque milieu de gamme du chinois Xiaomi, nous donnait rendez-vous le 9 janvier prochain pour parler de ses nouveaux modèles X7 et X7 Pro. Un premier visuel du modèle « standard » était alors dévoilé pour l’occasion, accompagné sur slogan « Break Boundaries, Rewrite Possibilities ».

Derrière cette mention un brin ampoulée, pourrait effectivement se cacher deux smartphones intéressants. Pour rappel, ces derniers devraient prendre, en février ou mars prochain, la relève des actuels Poco X6 et X6 Pro… qui avaient déjà profité d’un certain succès d’estime, y compris dans nos colonnes.

On connaît maintenant les prix (mais aussi la silhouette) des Poco X7 & X7 Pro…

Si l’on vous en parle aujourd’hui, c’est parce que l’on en sait un peu plus sur ces deux appareils. Juste avant le week-end, le leaker indien Sudhanshu Ambhore a partagé sur X une série de visuels relatifs aux Poco X7 et X7 Pro, dévoilant plus franchement le design des deux appareils, ainsi que les coloris attendus.

L’intéressé a également assorti son post des configurations et prix européens des deux nouveaux smartphones milieu de gamme de Xiaomi. Les voici listés ci-dessous.

Poco X7 5G :

8Go / 256 Go : 299 euros

12 Go / 512 Go : 349 euros

Poco X7 Pro 5G :

8 Go / 256 Go : 369 euros

12 Go / 256 Go : 399 euros

12 Go / 512 Go : 429 euros

Notez qu’on ignore pour l’instant le reste des spécifications techniques des Poco X7 et X7 Pro. Poco devrait nous en dire plus le 9 janvier, comme annoncé. Il se murmure que le premier serait équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra, tandis que le modèle Pro pourrait embarquer une puce plus puissante avec le MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

Les deux modèles miseraient en outre sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces. Des informations que l’on prend pour l’instant avec des pincettes, ces dernières n’ayant fait l’objet d’aucune confirmation officielle à ce stade.

Break Boundaries, Rewrite Possibilities.

📅Save the date: Jan 9, 2025#POCOX7 #Defyallexpectations #POCOX7Series pic.twitter.com/CKSVvzyjww — POCO (@POCOGlobal) December 30, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J'accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l'ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d'informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J'accepte tout Gérer mes choix

Comme le laissent entendre les visuels dévoilés, le Poco X7 disposerait en outre de trois modules photos (plus un flash), tandis que le X7 Pro se contenterait de deux capteurs dont une caméra principale de 50 Mpx. L’ensemble serait enfin alimenté par une batterie de 6000 mAh, compatible avec la recharge filaire en 90 W.