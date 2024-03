La série X de Poco est celle pensée pour les joueurs qui ne veulent pas non plus se ruiner avec des smartphones à plus de 1000 euros. Avec son nouveau Poco X6 Pro 5G, Xiaomi confirme-t-il son titre de leader du gaming mobile accessible ? Nous vous disons tout dans notre test.

Le Poco X6 Pro 5G de Xiaomi se positionne fermement dans le segment milieu de gamme, avec un prix de 419 euros pour sa configuration la plus solide, tout en promettant des performances exceptionnelles. Conçu pour les joueurs et les joueuses, ce smartphone promet donc une expérience de jeu fluide sans faire de compromis sur les autres fonctionnalités essentielles d’un smartphone moderne. Voyons maintenant si l’écran, l’autonomie et surtout ses qualités en photographie sont aussi bien traités que le gaming.

Xiaomi Poco X6 Pro Fiche technique

Ce test a été réalisé à l’aide d’un téléphone prêté par la marque.

Xiaomi Poco X6 Pro Design

Le Poco X6 Pro ne se distingue pas beaucoup de son prédécesseur, le Poco X5 Pro 5G. Au niveau de la face avant déjà, on trouve un écran de 6,67 pouces (avec un poinçon au centre de sa partie supérieure) entouré de bordures ne dépassant pas 2-3 mm d’épaisseur.

Le dos est très épuré et légèrement courbé, et rencontre des tranches en plastique plat à effet métallique. Elles s’inspirent clairement des derniers iPhone, comme c’est également le cas pour les derniers Redmi Note 13.

Le bloc optique arrière aligne quatre optiques placées en carré, eux-mêmes intégrés dans un cartouche rectangulaire. Cette conception apporte une jolie silhouette, et posé à plat, il n’est pas trop déséquilibré.

Il est disponible en deux finitions distinctes : une version en plastique, déclinée en noir ou en gris, et une en cuir vegan. La première version offre un look épuré et moderne, tandis que la variante en cuir vegan se distingue par sa couleur jaune, sa texture agréable au toucher et son aspect plus chaleureux. Le bloc photo se voit aussi traité avec un effet marbre qui a son charme. Les dimensions sont de 160,45 x 74,34 mm et 8,35 mm d’épaisseur pour la version en cuir vegan, pesant 190 g, et 8,25 mm d’épaisseur pour les autres, pesant 186 g.

Il offre des mensurations qui le rendent agréable à utiliser pour les grandes et moyennes mains. Cependant, les personnes avec un plus petit gabarit auront un peu plus de mal. Notez que la version en plastique semble attirer les traces de doigts. Pour conserver un produit impeccable, il vous faudra le nettoyer régulièrement avec un chiffon non pelucheux.

Les boutons de volume et le bouton d’alimentation sont placés sur le côté droit, optimisant l’accessibilité et l’usage à une main. Le port USB-C, pour le chargement et le transfert de données, se trouve en bas de l’appareil, à côté du haut-parleur. Cependant, les amateurs de port jack seront déçus par son absence.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5 et le téléphone est certifié IP54. Il ne survivra pas à une immersion prolongée dans l’eau, mais supportera sans difficulté des éclaboussures ou la pluie.

Xiaomi Poco X6 Pro Écran

Le Poco X6 Pro est équipé d’un écran CrystalRes 120 Hz Flow Amoled de 6,67 pouces, un nom quelque peu pompeux pour une dalle OLED de 2712 x 1220 pixels, offrant une finesse d’affichage de 480 ppp, chose assez rare dans cette gamme de prix.

Les joueurs, et pas seulement eux, seront ravis de disposer d’un taux de rafraîchissement adaptatif, qui passe automatiquement de 60 Hz à 120 Hz selon les usages.

La dalle affiche une température des couleurs de 7304 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Nous avons donc une légère dérive vers les bleus comme souvent dans ce segment de prix. Privilégiez le mode d’affichage Couleur Original Pro qui est le plus proche d’un rendu naturel. Les espaces colorimétriques sont bien gérés par Poco. Avec notre sonde et le logicel Portrait Displays de Calman, nous mesurons un taux de couverture à 112 % sur l’espace sRGB et 75 % pour le DCI-P3. Cet écran est un peu en retrait dans ce domaine, mais offre tout de même un panel de nuances colorimétriques de bon ton. Le Delta E moyen sur le DCI-P3 est mesuré à 4,76 en SDR. À titre d’information, il faut idéalement se rapprocher d’une valeur de 3 dans cet exercice pour une bonne fidélité. En HDR, cet indice passe à 7,53, ce qui reste assez normal.

La luminosité mesurée est de 886 d/m² en SDR, ce qui permet d’utiliser le smartphone confortablement même en plein soleil. En HDR, nous mesurons 977 cd/m² ce qui est très bon et permet d’utiliser ce mobile à 400 euros dans presque toutes les situations lumineuses. De plus, grâce au support du HDR10+, nous profitons d’un excellent rendu sur les séries, les films et bien sûr les jeux vidéo.

Xiaomi Poco X6 Pro Logiciel

Le Poco X6 Pro embarque Android 14, avec la surcouche HyperOS de Xiaomi, qui remplace MIUI, tout en offrant une expérience logicielle très proche. Les habitués ne seront donc pas perdus et retrouveront rapidement leurs marques.

Il faut toutefois noter un Centre de Contrôle redessiné, plus complet et efficace à utiliser, ou encore le clonage d’application. HyperOS est plutôt agréable à utiliser, offre de nombreuses fonctions de personnalisation, même si elles sont en retrait face à ce que peut proposer ColorOS, par exemple.

Par contre, si Poco soigne le rapport qualité-prix de ses smartphones, ce n’est pas une raison pour polluer un produit neuf avec une ribambelle d’applications tierces qui occupent de l’espace, ne cessent d’envoyer des notifications, et ne parlons pas de la publicité. Bien que la plupart de ces applications puissent être désinstallées, cette pratique reste aussi douteuse que désagréable à vivre. Profitez de la mise à jour Android qui se lancera au premier démarrage du mobile pour faire le ménage et ne plus y penser.

Enfin, en termes de support logiciel, Poco est dans la moyenne avec la promesse de trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Xiaomi Poco X6 Pro Photo

Voici la configuration photo du Poco X6 Pro :

Caméra principale : 64 Mpx, f/1,7 ;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2, 118° ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

La caméra principale offre des résultats très honorables, tant que le niveau de lumière est élevé. Dans ce cadre, nous obtenons un niveau de détail très correct, mais on remarque rapidement un lissage un peu excessif, comme ci-dessous les poils du chat.

La colorimétrie n’est pas toujours très juste et les contrastes sont parfois grossiers, mais restent honorables. Néanmoins, dès que le niveau de lumière baisse, le rendu devient alors bien plus aléatoire.

L’APN a de plus beaucoup de mal à gérer les effets de contre-jour, ce qui s’ajoute à une gestion déjà quelque peu aléatoire de la lumière. La surexposition n’est pas rare et, même si nous sentons qu’il fait des efforts, le capteur a du mal à générer des clichés au piqué satisfaisant.

Le mode ultra grand-angle souffre de nombreuses défaillances. Nous observons les habituelles déformations sur les bords, mais elles sont assez mal gérées. La colorimétrie ne gagne pas en fidélité, au contraire, et surtout le niveau de détail chute de façon significative comparé au mode grand-angle.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le zoom x2 est une bonne surprise. La perte de détail est minime et la gestion des couleurs ne se dégrade pas. Attention, si le niveau de lumière baisse, passez en mode nuit pour éviter trop de bruit numérique. Ensuite, il est inutile d’utiliser les zooms numériques qui offrent une qualité bien trop dégradée pour être exploitable.

Grand-angle Zoom x2

Le mode nuit n’est clairement pas au niveau, avec une colorimétrie parfois très fantaisiste. De plus, nous avons un niveau de détail assez catastrophique dès que les scènes sont un peu complexes. Si le capteur est aidé par une source lumineuse, nous pouvons toutefois obtenir des photos honorables.

Il est inutile d’utiliser le mode nuit avec l’ultra grand-angle, comme vous pouvez le constater, le rendu manque singulièrement de détails et le centre de l’image est la zone qui en souffre le plus.

Mode nuit ultra grand-angle Mode nuit grand-angle

Le Zoom x2 est encore une fois une bonne surprise, avec un rendu de très bon ton. Si la luminosité ambiante est suffisante, vous aurez des clichés relativement exploitables.

Mode nuit grand-angle Mode nuit zoom x2

Ce Poco n’est clairement pas le smartphone conçu pour accompagner vos velléités photographiques. Surtout que, comparé à la concurrence, il est clairement en retrait face à un Samsung A54 et surtout un Pixel 7a, et même le Pixel 6a.

Mode Portrait et selfie

Le mode portrait nous laisse parfois songeurs. Si le détourage est plus que satisfaisant, il a tout de même du mal quand il s’agit d’une chevelure très fournie ou des poils de la doudoune ci-dessus. Les détails sont corrects tant que vous ne zoomez pas dans l’image.

Par contre, la colorimétrie est un peu pâle et surtout, la carnation est assez fantaisiste et peu naturelle. L’effet bokeh est un peu trop intense à notre goût, mais rien de rédhibitoire.

Le mode portrait avec la caméra frontale de 16 Mpx en f/2,2 a un rendu très proche de celui du mode portrait dorsal, avec cependant une colorimétrie plus fidèle, surtout au niveau des teintes de peau.

Xiaomi Poco X6 Pro Performances

Le Poco X6 Pro est architecturé autour d’un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, qui se compose de quatre cœurs de performance ARM Cortex-A715, trois à 3,2 GHz et un à 3,35 GHz, et de quatre cœurs d’efficacité ARM Cortex-A510 à 2,2 GHz, le tout gravé en 4 nm. À cela s’ajoutent 8 à 12 Go de mémoire vive LPDDR5X, un GPU Mali-G615 et 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage UFS 4.0. Une fiche technique assez rare qui met en lumière un processeur moins connu que le Snapdragon, mais qui offre pourtant des performances non négligeables.

Les chiffres issus des benchmarks sont flatteurs, et nous obtenons des scores qui ne sont pas si éloignés de ceux proposés par les smartphones équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2, soit la majorité des modèles haut de gamme de 2023. Comparé aux smartphones dans la même gamme de prix, il est grosso modo deux fois plus puissant que le Samsung Galaxy A54 ou le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G selon AnTuTu, et en moyenne, il est deux fois plus performant dans les tests 3D. Seul le Pixel 7a lui fait réellement concurrence dans ce domaine.

Modèle Xiaomi Poco X6 Pro Samsung Galaxy A54 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G AnTuTu 10 1346023 N/C 576453 AnTuTu 9 N/C 510269 N/C AnTuTu CPU 2987056 151170 194938 AnTuTu GPU 494760 147714 115690 AnTuTu MEM 312406 85868 120696 AnTuTu UX 240152 125517 145129 PC Mark 3.0 N/C 13002 12354 3DMark Slingshot Extreme N/C 4703 4509 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 4941 4695 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 4026 3961 3DMark Wild Life 7318 2793 3004 3DMark Wild Life framerate moyen 43.82 FPS 17 FPS 17.99 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2006 805 793 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 12.02 FPS 5 FPS 4.75 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 86 / 128 FPS 20 / 13 FPS 16 / 14 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 90 / 100 FPS 25 / 30 FPS 18 / 29 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 249 FPS 69 / 78 FPS 50 / 71 FPS Geekbench 6 Single-core 1434 1005 1011 Geekbench 6 Multi-core 4370 2755 2710 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 4906 3037 2192 Lecture / écriture séquentielle N/C 528 / 456 Mo/s 920.2 / 801.01 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 66892 / 24578 IOPS 59872.66 / 54642.37 IOPS Voir plus de benchmarks

Au quotidien, nous apprécions un smartphone très fluide, que ce soit pour l’utilisation d’Android ou des applications, même les plus gourmandes en ressources ; tout fonctionne sans le moindre ralentissement.

En termes de jeux, le Poco X6 Pro excelle. Pour un smartphone à 400 euros, nous obtenons des performances plus qu’honorables, pour ne pas dire excellentes. Ainsi, dans Fortnite nous obtenons avons un bon 55-60 fps en mode de qualité graphique maximum.

Idem avec Genshin Impact, où en mode de détails élevés, nous obtenons une animation très fluide, avec juste parfois quelques très légers lags. Cerise sur le gâteau, si au bout d’une heure de jeu la chauffe est perceptible, elle ne vous empêchera pas de continuer à jouer.

Xiaomi Poco X6 Pro Autonomie

Le Poco X6 Pro est doté d’une batterie de 5 000 mAh, ce qui est assez généreux. Nous avons lancé notre protocole de test automatisé et personnalisé, ViSer, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.).

Le téléphone tient environ 9 heures et 32 minutes, ce qui le situe dans la moyenne basse. Si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il pourra tenir une bonne journée.

Il est livré avec un chargeur de 67 W, ce qui permet de récupérer 17 % de batterie en cinq minutes ; 34 % en 15 minutes, 81 % en trente minutes et une charge complète en environ 61 minutes.

Xiaomi Poco X6 Pro Réseau et communication

Ce smartphone supporte les bandes de fréquences 5G (LTE FDD : 1/3/5/7/8/20/28 et LTE TDD : 38/40/41). Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Xiaomi Poco X6 Pro Prix et disponibilité

Le Poco X6 Pro est disponible au prix officiel de 419 euros chez les revendeurs partenaires.