HyperOS : voici à quoi ressemblera le remplaçant de MIUI sur les smartphones Xiaomi

Le site GSMArena a mis la main sur plusieurs publications du réseau social Weibo permettant d'en savoir plus sur les nouveautés prévues pour HyperOS, la future interface des smartphones Xiaomi.

Cette semaine, Xiaomi a annoncé la fin à venir de MIUI au profit d’une nouvelle interface baptisée HyperOS pour ses smartphones Android. Jusqu’à présent, le constructeur chinois s’était cependant montré plutôt discret quant aux éléments de cette nouvelle interface, se contentant d’affirmer que cette interface « a le potentiel de remodeler le paysage des smartphones et des systèmes d’exploitation ».

Depuis cette annonce initiale, on en sait cependant un peu plus sur HyperOS. Le site GSMArena a en effet fouillé sur le réseau social chinois Weibo pour y découvrir les publications d’utilisateurs ayant d’ores et déjà accès à cette mise à jour sur leurs smartphones Xiaomi. Pour l’heure, les seuls éléments visuels partagés sont des images fixes, mais elles permettent déjà de se faire une idée de l’interface et notamment des options proposées pour les utilisateurs.

Concrètement, l’interface semble particulièrement proche de MIUI 13, notamment au niveau du panneau de contrôles et des raccourcis vers les paramètres. Sur l’écran d’accueil également, Xiaomi converse sa tradition, à savoir afficher des icônes d’applications carrées avec des angles légèrement arrondis, et non pas des icônes rondes. L’interface semble cependant faire la part belle aux éléments graphiques avec beaucoup de transparence, que ce soit sur les applications — Météo notamment — ou sur le panneau de raccourcis.

Une interface qui semble largement personnalisable

Surtout, HyperOS semble particulièrement optimisé pour la personnalisation de l’écran de verrouillage, à l’instar de ce que peut proposer Apple sur iOS. Une des captures d’écran permet ainsi de visualiser différents champs dont il est possible de modifier les données — température, heure ou date — ainsi que la police d’écriture.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les nouvelles fonctionnalités, les animations ou les options de personnalisation proposées par HyperOS. L’attente devrait cependant être de courte durée. En effet, Xiaomi a d’ores et déjà annoncé que son nouveau système d’exploitation pour smartphone arrivera dans un premier temps sur le futur Xiaomi 14. Or, le smartphone sera dévoilé dès ce mois d’octobre, soit d’ici onze jours en Chine. On ignore encore à quelle date on peut attendre un déploiement d’HyperOS en France.